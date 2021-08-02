CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
02.08.2021 12:42
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954104
BIST
14:401.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
14:408,3571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0810
|Açılış
|: 8,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3524
14:409,9404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0961
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9206
14:40486,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -6,23
|Açılış
|: 486,01
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler14:40
|KTSKR
|24,22
|20.043.275
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|17.003.880
|% 9,98
|
|BURVA
|25,20
|16.399.193
|% 9,95
|
|INTEM
|39,56
|6.205.377
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|135.136.230
|% -9,97
|
|KARYE
|9,88
|64.389.656
|% -9,36
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,21
|617.650.536
|% -7,88
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,21
|617.650.536
|% -7,88
|
|GARAN
|8,56
|568.555.245
|% 0,47
|
|ASELS
|15,97
|515.559.950
|% 2,97
|
|THYAO
|12,91
|397.312.114
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,45
|349.926.881
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,45
|349.926.881
|% 2,51
|
|KARSN
|4,21
|617.650.536
|% -7,88
|
|ODAS
|1,31
|182.337.732
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,81
|212.823.341
|% -0,55
|
|CEMAS
|1,32
|91.803.223
|% 0,00
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3545
|8,3571
|% -0,96
|
|Euro
|9,9274
|9,9404
|% -0,96
|
|Sterlin
|11,5817
|11,6397
|% -0,98
|
|Frank
|9,1893
|9,2446
|% -0,96
|
|Riyal
|2,2215
|2,2327
|% -0,96
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,18
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-43,51
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-21,04
|
|Çeyrek
|777
|795
|-10,52
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,44
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,91
|
Seans Raporu
14:40
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14:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.45 ) 1, 238
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14:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, ORMA, IZFAS, SUMAS, DAGI, DOBUR, BURVA, INTEM
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14:53
IDGYO, ATAGY, GOLTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:53
BAGFS, VKING, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:53
Bu seansda işlem gören 215 hisse senedinden 146 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 62 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem