CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
31.12.2020 12:46
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895998
BIST
15:021.479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,33
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:027,4242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0410
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:029,1230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0589
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:02451,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,03
|Açılış
|: 451,49
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:00
|MAALT
|111,10
|41.222.315
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.057.534
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.085.011
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.085.011
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|109.003.355
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.401.571.070
|% 2,44
|
|SISE
|7,33
|1.162.414.177
|% 0,69
|
|ARZUM
|24,80
|1.146.935.393
|% -9,29
|
|GARAN
|10,32
|810.145.217
|% -0,48
|
|ZOREN
|2,86
|489.445.755
|% 5,93
|
|ZOREN
|2,86
|489.445.755
|% 5,93
|
|SISE
|7,33
|1.162.414.177
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,14
|279.116.185
|% -0,47
|
|TSKB
|1,79
|190.299.139
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,08
|326.732.123
|% -0,32
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4158
|7,4217
|% 0,52
|
|Euro
|9,1047
|9,1168
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,1195
|10,1702
|% 0,95
|
|Frank
|8,4100
|8,4607
|% 0,88
|
|Riyal
|1,9768
|1,9867
|% 0,75
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|0,67
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.992
|3.067
|46,92
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|22,70
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,35
|0,02
|
|B. Petrol
|51,23
|51,23
|-0,40
|
Seans Raporu
15:00
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-
15:16SELEC
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 324, 890 adet işlem
-
15:15MERKO
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 718, 120 adet işlem
-
15:14POLHO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 499, 508 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, BIMAS, ASELS
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, AKBNK, KOZAL