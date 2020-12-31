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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

31.12.2020 12:47



CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896009


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 111,10 41.162.654 % 10,00  
KSTUR 157,30 511.594 % 10,00  
CRFSA 78,15 74.302.421 % 9,99  
PSDTC 19,71 21.026.630 % 9,99  
PSDTC 19,71 21.026.630 % 9,99  
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14:46 Alış Satış %  
Dolar 7,4099 7,4167 % 0,45  
Euro 9,0898 9,1063 % 0,47  
Sterlin 10,1229 10,1737 % 0,99  
Frank 8,4126 8,4633 % 0,91  
Riyal 1,9767 1,9867 % 0,75  
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14:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.894 0,68  
Altın Gr. 453 453 3,76  
Cumhuriyet 3.002 3.047 43,00  
Tam 2.992 3.067 46,92  
Yarım 1.446 1.484 22,70  
Çeyrek 725 742 11,34  
Gümüş.Ons 26,45 26,51 -0,16  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,03  
B. Petrol 51,25 51,25 -0,38  
Seans Raporu 14:46
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