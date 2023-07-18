CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
18.07.2023 14:46
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172975
BIST
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18:006.370
En Düşük
|Değişim
|: -3,48%
|| -229,98
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9130
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,5793
|Açılış
|: 27,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
18:0030,2619
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,6749
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
18:001.714,97
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 59,95
|Açılış
|: 1.714,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,64
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|57,75
|67.361.543
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|682.741.490
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|53.141.533
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|43.690.742
|% 10,00
|
|POLTK
|4.147,00
|55.183.686
|% 10,00
|
|VKING
|39,52
|22.700.046
|% -9,98
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|AVGYO
|7,77
|20.913.440
|% -9,97
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|81.491.687
|% -9,94
|
|THYAO
|213,90
|10.225.528.346
|% -2,24
|
|ASELS
|69,75
|9.389.077.597
|% -5,74
|
|TCELL
|44,76
|6.184.635.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,26
|5.549.476.163
|% 0,12
|
|TTKOM
|21,84
|5.343.905.108
|% -3,53
|
|EKGYO
|8,26
|5.549.476.163
|% 0,12
|
|YKBNK
|12,92
|3.491.442.946
|% -6,51
|
|TTKOM
|21,84
|5.343.905.108
|% -3,53
|
|PETKM
|16,05
|3.752.895.367
|% -2,25
|
|ODAS
|8,08
|1.792.474.200
|% -0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9074
|26,9130
|% 2,20
|
|Euro
|30,2522
|30,2619
|% 2,28
|
|Sterlin
|35,0999
|35,2759
|% 2,28
|
|Frank
|31,2501
|31,4384
|% 2,51
|
|Riyal
|7,1516
|7,1875
|% 2,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|27,76
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.716
|60,55
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.197
|11.472
|521,00
|
|Yarım
|5.599
|5.762
|261,00
|
|Çeyrek
|2.808
|2.881
|131,00
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|21,71
|21,73
|0,68
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|0,96
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, YKBNK
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -193, 71 kaybederek (% -3.27 ) 5, 732
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAYAS, ECZYT, KLRHO, FORTE, YEOTK, SAFKR, EUKYO, KERVN, ENSRI, RYSAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, VKFYO, VANGD, AVGYO, MTRYO, IZFAS
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