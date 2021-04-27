CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2021 21:56
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 Yılı Finansal Raporlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931503
BIST
10:351.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,98
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:358,2152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,2452
En Düşük
8,1985
10:359,9212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0119
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
9,9649
En Düşük
9,9056
10:35466,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,31
|Açılış
|: 466,77
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
466,08
BIST En Aktif Hisseler10:33
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.413.522
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.256.615
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.152.473
|% -9,98
|
|FRIGO
|33,54
|7.943.411
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|756.573
|% -9,78
|
|ALMAD
|2,23
|49.256
|% -7,08
|
|GARAN
|7,18
|210.901.116
|% 0,84
|
|PETKM
|6,53
|191.119.204
|% 0,15
|
|EREGL
|19,48
|150.520.110
|% 0,15
|
|THYAO
|11,93
|97.678.234
|% 0,00
|
|VESTL
|30,30
|93.428.482
|% -5,13
|
|GARAN
|7,18
|210.901.116
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,10
|60.732.934
|% 0,96
|
|PETKM
|6,53
|191.119.204
|% 0,15
|
|TSKB
|1,20
|27.332.557
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|23.878.732
|% 0,00
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2142
|8,2170
|% 0,15
|
|Euro
|9,9170
|9,9241
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,3572
|11,4142
|% -0,26
|
|Frank
|8,9129
|8,9666
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1839
|2,1948
|% 0,04
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-8,67
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|0,10
|