***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/03/2022AçıklamalarFaaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014834BIST