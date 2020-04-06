***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 63.021 400.000 51.709.892 13.885.797 68.058.710 68.058.710Transferler2.000.000 400.000 11.485.797 -13.885.797 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.727 1.058.884 -1.522.502 -433.891 -433.891Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 63.195.689 -1.522.502 67.624.819 67.624.819Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 63.195.689 -1.522.502 67.624.819 67.624.819Transferler17 -1.522.502 1.522.502 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-577.100 -577.100 -577.100Dönem Sonu Bakiyeler17 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.806.146 -13.600.009Dönem Karı (Zararı)-577.100 -1.522.502Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-577.100 -1.522.502Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.972.814 -3.602.477Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 960.781 613.448Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.875.324 5.080.072Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 6.875.324 5.080.072Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-11.811.224 -9.104.591Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -11.811.224 -9.104.591Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 2.305 -191.406İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.141.750 -1.679.791Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.551.144 -7.941.280İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -39.551.144 -7.941.280Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.563.319 -4.684.968İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 12.563.319 -4.684.968Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 0 307.043Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.022.450 10.994.091İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 39.613.683 10.554.698İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 408.767 439.393İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler107.125 -354.677Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)107.125 -354.677Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.591.836 -6.804.770Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -2.466.106 -4.058.654Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15 -7.931.876 -2.736.585YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.611.323 8.713.684Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-217.915 -405.301Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -17.915 -405.301Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -200.000 0Alınan Temettüler21 69.378 0Alınan Faiz11.759.860 9.118.985FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-651.729 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri728.767 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -1.380.496 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.153.448 -4.886.325NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.153.448 -4.886.325DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 58.772.518 63.658.843DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 67.925.966 58.772.518Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 69.528.547 60.239.138Ticari Alacaklar8 147.115.297 107.564.153İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar147.115.297 107.564.153Diğer Alacaklar9 2.384.567 14.921.659İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.384.567 14.921.659Peşin Ödenmiş Giderler13 0 17.588İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 17.588Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 3.876.306 1.410.200ARA TOPLAM222.904.717 184.152.738TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR222.904.717 184.152.738DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar9 9.851 8.206İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.851 8.206Maddi Duran Varlıklar10 1.079.638 17.123Mobilya ve Demirbaşlar1.079.638 17.123Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 300.734 426.012Bilgisayar Yazılımları300.734 426.012Ertelenmiş Vergi Varlığı22 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.907.477 1.968.595TOPLAM VARLIKLAR225.812.194 186.121.333KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar710.645 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar710.645 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 710.645 0Ticari Borçlar8 149.636.175 109.613.725İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 147.425.666 107.811.983İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.210.509 1.801.742Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 306.978 185.947Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar6.823.799 8.024.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.823.799 8.024.030Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 381.147 395.053İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler381.147 395.053ARA TOPLAM157.858.744 118.218.755TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER157.858.744 118.218.755UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar481.988 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar481.988 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 481.988 0Uzun Vadeli Karşılıklar15 362.753 219.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar362.753 219.074Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 60.990 58.685TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER905.731 277.759TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER158.764.475 118.496.514ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar67.047.719 67.624.819Ödenmiş Sermaye17 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.151.632 1.151.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.151.632 1.151.632Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.748 92.748Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.058.884 1.058.884Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler800.000 800.000Yasal Yedekler17 800.000 800.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 61.673.187 63.195.689Net Dönem Karı veya Zararı-577.100 -1.522.502TOPLAM ÖZKAYNAKLAR67.047.719 67.624.819TOPLAM KAYNAKLAR225.812.194 186.121.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 22.334.248 15.985.150TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.334.248 15.985.150BRÜT KAR (ZARAR)22.334.248 15.985.150Genel Yönetim Giderleri19 -31.311.633 -22.823.016Pazarlama Giderleri19 -3.570.418 -4.087.674Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 12.250.037 9.260.838Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -277.261 -43.711ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-575.027 -1.708.413TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri232 -5.495FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-574.795 -1.713.908SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-574.795 -1.713.908Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.305 191.406Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -2.305 191.406SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-577.100 -1.522.502DÖNEM KARI (ZARARI)-577.100 -1.522.502Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-577.100 -1.522.502Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 1.088.611Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 38.111Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 1.357.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -307.043Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -307.043Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 1.088.611TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-577.100 -433.891Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-577.100 -433.891http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835238BIST