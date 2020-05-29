***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 63.195.689 -1.522.502 67.624.819 67.624.819Transferler13 -1.522.502 1.522.502 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.547.240 5.547.240 5.547.240Dönem Sonu Bakiyeler13 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 5.547.240 73.172.059 73.172.059Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719Transferler13 -577.100 577.100 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-692.163 -692.163 -692.163Dönem Sonu Bakiyeler13 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 -692.163 66.355.556 66.355.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.059.963 -58.205.288Dönem Karı (Zararı)-692.163 5.547.240Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-692.163 5.547.240Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-595.170 -474.240Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8 238.928 89.129Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler572.259 307.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler572.259 307.331Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -1.297.515 -3.216.075Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -1.297.515 -3.216.075Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -108.842 2.345.375İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.297.400 -55.842.163Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -4.442.595 -56.561.176İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.758 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.438.837 -56.561.176Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.298.729 -57.475.787İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4-6 -3.298.729 -57.475.787Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 1.190.267Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.199.822 56.580.337İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.368.300 56.545.484İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-168.478 34.853İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler244.102 424.196Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)244.102 424.196Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.584.733 -50.769.163Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -139.638 -283.031Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 -6.335.592 -7.153.094YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.300.228 3.079.773Alınan Faiz17 1.300.228 3.079.773FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-182.716 23.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 23.000.000Kredilerden Nakit Girişleri0 23.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-182.716 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.942.451 -32.125.515NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.942.451 -32.125.515DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ67.925.966 58.773.377DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57.983.515 26.647.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 59.714.934 69.528.547Ticari Alacaklar5 151.557.892 147.115.297İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 3.758 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar151.554.134 147.115.297Diğer Alacaklar6 5.683.039 2.384.567İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.683.039 2.384.567Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 4.015.944 3.876.306ARA TOPLAM220.971.809 222.904.717TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR220.971.809 222.904.717DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar6 10.108 9.851İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.108 9.851Maddi Duran Varlıklar7 917.702 1.079.638Mobilya ve Demirbaşlar917.702 1.079.638Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 223.742 300.734Bilgisayar Yazılımları223.742 300.734Ertelenmiş Vergi Varlığı18 47.852 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.716.658 2.907.477TOPLAM VARLIKLAR223.688.467 225.812.194KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar776.078 710.645İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar776.078 710.645Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 776.078 710.645Ticari Borçlar153.835.997 149.636.175İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-20 151.793.966 147.425.666İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.042.031 2.210.509Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 692.674 306.978Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.028.039 6.823.799Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.028.039 6.823.799Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler276.680 381.147İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 276.680 381.147ARA TOPLAM156.609.468 157.858.744TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER156.609.468 157.858.744UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar328.263 481.988İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar328.263 481.988Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 328.263 481.988Uzun Vadeli Karşılıklar395.180 362.753Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 395.180 362.753Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 0 60.990TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER723.443 905.731TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER157.332.911 158.764.475ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.355.556 67.047.719Ödenmiş Sermaye13 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.151.632 1.151.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.151.632 1.151.632Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.748 92.748Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.058.884 1.058.884Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler800.000 800.000Yasal Yedekler13 800.000 800.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 61.096.087 61.673.187Net Dönem Karı veya Zararı-692.163 -577.100TOPLAM ÖZKAYNAKLAR66.355.556 67.047.719TOPLAM KAYNAKLAR223.688.467 225.812.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 4.133.204 10.937.315TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.133.204 10.937.315BRÜT KAR (ZARAR)4.133.204 10.937.315Genel Yönetim Giderleri15-16 -5.187.606 -5.463.897Pazarlama Giderleri15-16 -945.523 -1.164.882Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 1.298.592 3.654.888Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -87.709 -70.809ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-789.042 7.892.615TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-11.963FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-801.005 7.892.615SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-801.005 7.892.615Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri108.842 -2.345.375Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 0 -2.080.883Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 108.842 -264.492SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-692.163 5.547.240DÖNEM KARI (ZARARI)-692.163 5.547.240Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-692.163 5.547.240Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 1.640.069Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.357.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 282.526Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 282.526Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 1.640.069TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-692.163 7.187.309Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-692.163 7.187.309http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847677BIST