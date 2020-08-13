***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 63.195.689 -1.522.502 67.624.819 67.624.819Transferler11 -1.522.502 1.522.502 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.718.848 8.718.848 8.718.848Dönem Sonu Bakiyeler11 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 8.718.848 76.343.667 76.343.667Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719Transferler11 -577.100 577.100 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.259.530 5.259.530 5.259.530Dönem Sonu Bakiyeler11 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 5.259.530 72.307.249 72.307.249Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.495.898 -5.934.092Dönem Karı (Zararı)5.259.530 8.718.848Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.259.530 8.718.848Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler176.113 369.739Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler468.873 180.877Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler345.503 3.525.286Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler345.503 3.691.010Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -165.724Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -2.208.556 -6.612.048Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -2.208.556 -6.612.048Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler144.665 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.425.628 3.275.624İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.362.711 -6.458.507Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 61.761.972 12.476.009İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)61.761.972 12.476.009Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.572.601 -6.562.455İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.572.601 -6.562.455Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -62.031.095 -12.298.564İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18 -61.805.195 -12.261.789İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-225.900 -36.775İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-520.987 -73.497Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-520.987 -73.497Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.927.068 2.630.080Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.335.592 -7.500.342Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -233.238 -928.679Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -135.151YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.305.702 6.605.000Alınan Temettüler89.358 69.378Alınan Faiz15 2.216.344 6.535.622FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-383.758Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-383.758YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.573.954 670.908Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-144.665NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.718.619 670.908DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ67.925.966 58.772.518DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 60.207.347 59.443.426Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 62.043.053 69.528.547Ticari Alacaklar4 85.353.325 147.115.297İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar85.353.325 147.115.297Diğer Alacaklar5 9.956.703 2.384.567İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.956.703 2.384.567Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 2.557.089 3.876.306ARA TOPLAM159.910.170 222.904.717TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR159.910.170 222.904.717DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar5 10.316 9.851İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.316 9.851Maddi Duran Varlıklar6 755.899 1.079.638Mobilya ve Demirbaşlar755.899 1.079.638Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 155.600 300.734Bilgisayar Yazılımları155.600 300.734Ertelenmiş Vergi Varlığı16 65.837 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.504.906 2.907.477TOPLAM VARLIKLAR162.415.076 225.812.194KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar780.861 710.645İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar780.861 710.645Kiralama İşlemlerinden Borçlar780.861 710.645Ticari Borçlar4 87.611.970 149.636.175İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 85.627.361 147.425.666İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.984.609 2.210.509Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 217.382 306.978Kısa Vadeli Karşılıklar805.210 6.823.799Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 805.210 6.823.799Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 128.472 381.147İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler128.472 381.147ARA TOPLAM89.543.895 157.858.744TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.543.895 157.858.744UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar172.679 481.988İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar172.679 481.988Kiralama İşlemlerinden Borçlar172.679 481.988Uzun Vadeli Karşılıklar391.253 362.753Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 391.253 362.753Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 0 60.990TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER563.932 905.731TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER90.107.827 158.764.475ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar72.307.249 67.047.719Ödenmiş Sermaye11 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.151.632 1.151.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.151.632 1.151.632Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.748 92.748Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 1.058.884 1.058.884Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler800.000 800.000Yasal Yedekler11 800.000 800.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları61.096.087 61.673.187Net Dönem Karı veya Zararı5.259.530 -577.100TOPLAM ÖZKAYNAKLAR72.307.249 67.047.719TOPLAM KAYNAKLAR162.415.076 225.812.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 15.779.030 17.700.013 11.645.826 6.762.698TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.779.030 17.700.013 11.645.826 6.762.698BRÜT KAR (ZARAR)15.779.030 17.700.013 11.645.826 6.762.698Genel Yönetim Giderleri13 -9.473.780 -10.615.846 -4.286.174 -5.151.949Pazarlama Giderleri13 -1.781.587 -2.063.996 -836.064 -899.114Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.300.968 7.043.813 1.002.376 3.388.925Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -151.135 -69.512 -63.426 1.297ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.673.496 11.994.472 7.462.538 4.101.857TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri11.662 23.625FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.685.158 11.994.472 7.486.163 4.101.857SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.685.158 11.994.472 7.486.163 4.101.857Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.425.628 -3.275.624 -1.534.470 -930.248Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -1.552.455 -3.355.777 -1.552.455 -1.274.894Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 126.827 80.153 17.985 344.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.259.530 8.718.848 5.951.693 3.171.609DÖNEM KARI (ZARARI)5.259.530 8.718.848 5.951.693 3.171.609Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.259.530 8.718.848 5.951.693 3.171.609Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.259.530 8.718.848 5.951.693 3.171.609Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.259.530 8.718.848 5.951.693 3.171.609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868760BIST