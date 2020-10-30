***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 63.195.689 -1.522.502 67.624.819 67.624.819Transferler11 -1.522.502 1.522.502Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.126.548 7.126.548 7.126.548Dönem Sonu Bakiyeler11 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 7.126.548 74.751.367 74.751.367Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719Transferler11 -577.100 577.100Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.268.152 5.268.152 5.268.152Dönem Sonu Bakiyeler11 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 5.268.152 72.315.871 72.315.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.138.164 -7.756.381Dönem Karı (Zararı)5.268.152 7.126.548Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.268.152 7.126.548Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-185.925 -796.559Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7 708.772 261.068Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler464.899 5.281.637Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler67.970 5.471.353Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler396.929 -189.716Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.350.166 -9.684.845Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -3.350.166 -9.684.845Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler236.677 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.753.893 3.345.581İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.565.708 -4.346.893Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 52.892.271 4.778.155İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)52.892.271 4.778.155Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.589.039 -4.302.792İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.589.039 -4.302.792Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -53.580.845 -4.747.608İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17 -53.540.817 -4.596.181İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-40.028 -151.427Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 -48.653 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-239.442 -74.648Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-239.442 -74.648Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.483.481 1.983.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.335.592 -7.508.726Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -319.091 -2.230.751YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.851.226 9.743.184Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-609.462 -17.915Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-609.462 -17.915Alınan Temettüler89.358 69.378Alınan Faiz15 3.371.330 9.691.721FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-612.172Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-612.172YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.899.110 1.986.803NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.899.110 1.986.803DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 67.925.966 58.772.518DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 58.026.856 60.759.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 60.206.193 69.528.547Ticari Alacaklar4 94.223.026 147.115.297İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar94.223.026 147.115.297Diğer Alacaklar5 11.972.906 2.384.567İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.972.906 2.384.567Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 2.341.985 3.876.306ARA TOPLAM168.744.110 222.904.717TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR168.744.110 222.904.717DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar5 10.551 9.851İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.551 9.851Maddi Duran Varlıklar6 1.187.048 1.079.638Mobilya ve Demirbaşlar1.187.048 1.079.638Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 94.014 300.734Bilgisayar Yazılımları94.014 300.734Ertelenmiş Vergi Varlığı16 38.529 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.847.396 2.907.477TOPLAM VARLIKLAR171.591.506 225.812.194KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar739.567 710.645İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar739.567 710.645Kiralama İşlemlerinden Borçlar739.567 710.645Ticari Borçlar4 96.721.444 149.636.175İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 94.461.605 147.425.666İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.259.839 2.210.509Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 258.325 306.978Kısa Vadeli Karşılıklar9 885.136 6.823.799Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar885.136 6.823.799Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 141.705 381.147İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler141.705 381.147ARA TOPLAM98.746.177 157.858.744TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.746.177 157.858.744UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar98.735 481.988İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar98.735 481.988Kiralama İşlemlerinden Borçlar98.735 481.988Uzun Vadeli Karşılıklar430.723 362.753Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 430.723 362.753Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 0 60.990TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER529.458 905.731TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER99.275.635 158.764.475ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar72.315.871 67.047.719Ödenmiş Sermaye11 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.151.632 1.151.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.151.632 1.151.632Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.748 92.748Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 1.058.884 1.058.884Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler800.000 800.000Yasal Yedekler11 800.000 800.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları61.096.087 61.673.187Net Dönem Karı veya Zararı5.268.152 -577.100TOPLAM ÖZKAYNAKLAR72.315.871 67.047.719TOPLAM KAYNAKLAR171.591.506 225.812.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 19.112.605 19.215.107 3.333.575 1.515.094TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.112.605 19.215.107 3.333.575 1.515.094BRÜT KAR (ZARAR)19.112.605 19.215.107 3.333.575 1.515.094Genel Yönetim Giderleri13 -12.814.560 -16.039.334 -3.340.780 -5.423.488Pazarlama Giderleri13 -2.494.384 -2.833.416 -712.797 -769.420Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 3.463.742 10.199.912 1.162.774 3.156.099Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -252.138 -70.140 -101.003 -628ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.015.265 10.472.129 341.769 -1.522.343TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri6.780 -4.882FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.022.045 10.472.129 336.887 -1.522.343SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.022.045 10.472.129 336.887 -1.522.343Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.753.893 -3.345.581 -328.265 -69.957Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -1.853.412 -3.430.974 -300.957 -75.197Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 99.519 85.393 -27.308 5.240SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.268.152 7.126.548 8.622 -1.592.300DÖNEM KARI (ZARARI)5.268.152 7.126.548 8.622 -1.592.300Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.268.152 7.126.548 8.622 -1.592.300Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.268.152 7.126.548 8.622 -1.592.300Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.268.152 7.126.548 8.622 -1.592.300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884944BIST