***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
31.03.2021 16:18
***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 63.195.689 -1.522.502 67.624.819 67.624.819
Transferler
-1.522.502 1.522.502 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-577.100 -577.100 -577.100
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719
Transferler
17 -577.100 577.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.512.258 -1.512.258 -1.512.258
Dönem Sonu Bakiyeler
17 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 -1.512.258 65.535.461 65.535.461
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.156.115 -1.806.146
Dönem Karı (Zararı)
-1.512.258 -577.100
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.512.258 -577.100
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.648.101 -3.972.814
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 982.129 960.781
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.749.894 6.875.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 85.745 6.875.324
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.664.149 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.275.093 -11.811.224
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -5.275.093 -11.811.224
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
219.405
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -28.234 2.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.967.855 13.141.750
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
103.088.506 -39.551.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 103.088.506 -39.551.144
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.368.637 12.563.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.368.637 12.563.319
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -40.502 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.387.081 40.022.450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -103.647.445 39.613.683
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 260.364 408.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-92.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-167.202 107.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-167.202 107.125
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.832.012 8.591.836
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 11.489 -2.466.106
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 -6.335.592 -7.931.876
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.490.255 11.611.323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-900.107 -217.915
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -821.540 -17.915
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -78.567 -200.000
Alınan Temettüler
21 89.358 69.378
Alınan Faiz
5.301.004 11.759.860
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-846.736 -651.729
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -846.736 -651.729
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.512.596 9.153.448
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.512.596 9.153.448
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.925.966 58.772.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.413.370 67.925.966
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 64.573.715 69.528.547
Ticari Alacaklar
8 44.026.791 147.115.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
44.026.791 147.115.297
Diğer Alacaklar
9 6.752.131 2.384.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.752.131 2.384.567
Peşin Ödenmiş Giderler
13 40.502 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
40.502 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 3.691.862 3.876.306
ARA TOPLAM
119.085.001 222.904.717
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
119.085.001 222.904.717
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
9 10.924 9.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.924 9.851
Maddi Duran Varlıklar
10 1.182.764 1.079.638
Mobilya ve Demirbaşlar
1.182.764 1.079.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 115.586 300.734
Bilgisayar Yazılımları
115.586 300.734
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 140.199 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.966.727 2.907.477
TOPLAM VARLIKLAR
122.051.728 225.812.194
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
591.213 710.645
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
591.213 710.645
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 591.213 710.645
Ticari Borçlar
8 46.896.216 149.636.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 44.335.985 147.425.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.560.231 2.210.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 214.039 306.978
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 8.152.356 6.823.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.152.356 6.823.799
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 213.945 381.147
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
213.945 381.147
ARA TOPLAM
56.067.769 157.858.744
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.067.769 157.858.744
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 481.988
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 481.988
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 0 481.988
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 448.498 362.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
448.498 362.753
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 60.990
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
448.498 905.731
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.516.267 158.764.475
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.535.461 67.047.719
Ödenmiş Sermaye
17 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.151.632 1.151.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.151.632 1.151.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.748 92.748
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.058.884 1.058.884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.000 800.000
Yasal Yedekler
17 800.000 800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 61.096.087 61.673.187
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.512.258 -577.100
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.535.461 67.047.719
TOPLAM KAYNAKLAR
122.051.728 225.812.194
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 20.233.639 22.334.248
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.233.639 22.334.248
BRÜT KAR (ZARAR)
20.233.639 22.334.248
Genel Yönetim Giderleri
19 -23.773.216 -31.311.633
Pazarlama Giderleri
19 -3.179.791 -3.570.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 5.393.416 12.250.037
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -242.545 -277.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.568.497 -575.027
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
28.005 232
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.540.492 -574.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.540.492 -574.795
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28.234 -2.305
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -172.955 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 201.189 -2.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.512.258 -577.100
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.512.258 -577.100
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.512.258 -577.100
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.512.258 -577.100
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.512.258 -577.100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922182
BIST