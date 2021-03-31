***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 63.195.689 -1.522.502 67.624.819 67.624.819Transferler-1.522.502 1.522.502 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-577.100 -577.100 -577.100Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719Transferler17 -577.100 577.100 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.512.258 -1.512.258 -1.512.258Dönem Sonu Bakiyeler17 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 -1.512.258 65.535.461 65.535.461Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.156.115 -1.806.146Dönem Karı (Zararı)-1.512.258 -577.100Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.512.258 -577.100Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.648.101 -3.972.814Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 982.129 960.781Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.749.894 6.875.324Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 85.745 6.875.324Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.664.149 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.275.093 -11.811.224Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -5.275.093 -11.811.224Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler219.405Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -28.234 2.305İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.967.855 13.141.750Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler103.088.506 -39.551.144İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 103.088.506 -39.551.144Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.368.637 12.563.319İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -4.368.637 12.563.319Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -40.502 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-103.387.081 40.022.450İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -103.647.445 39.613.683İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 260.364 408.767Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-92.939İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-167.202 107.125Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-167.202 107.125Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.832.012 8.591.836Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 11.489 -2.466.106Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15 -6.335.592 -7.931.876YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.490.255 11.611.323Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-900.107 -217.915Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -821.540 -17.915Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -78.567 -200.000Alınan Temettüler21 89.358 69.378Alınan Faiz5.301.004 11.759.860FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-846.736 -651.729Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -846.736 -651.729YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.512.596 9.153.448NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.512.596 9.153.448DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 67.925.966 58.772.518DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 62.413.370 67.925.966Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 64.573.715 69.528.547Ticari Alacaklar8 44.026.791 147.115.297İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar44.026.791 147.115.297Diğer Alacaklar9 6.752.131 2.384.567İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.752.131 2.384.567Peşin Ödenmiş Giderler13 40.502 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler40.502 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 3.691.862 3.876.306ARA TOPLAM119.085.001 222.904.717TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR119.085.001 222.904.717DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar9 10.924 9.851İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.924 9.851Maddi Duran Varlıklar10 1.182.764 1.079.638Mobilya ve Demirbaşlar1.182.764 1.079.638Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 115.586 300.734Bilgisayar Yazılımları115.586 300.734Ertelenmiş Vergi Varlığı22 140.199 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.966.727 2.907.477TOPLAM VARLIKLAR122.051.728 225.812.194KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar591.213 710.645İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar591.213 710.645Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 591.213 710.645Ticari Borçlar8 46.896.216 149.636.175İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 44.335.985 147.425.666İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.560.231 2.210.509Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 214.039 306.978Kısa Vadeli Karşılıklar15 8.152.356 6.823.799Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.152.356 6.823.799Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 213.945 381.147İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler213.945 381.147ARA TOPLAM56.067.769 157.858.744TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.067.769 157.858.744UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 481.988İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 481.988Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 0 481.988Uzun Vadeli Karşılıklar15 448.498 362.753Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar448.498 362.753Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 0 60.990TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER448.498 905.731TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER56.516.267 158.764.475ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.535.461 67.047.719Ödenmiş Sermaye17 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.151.632 1.151.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.151.632 1.151.632Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.748 92.748Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.058.884 1.058.884Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler800.000 800.000Yasal Yedekler17 800.000 800.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 61.096.087 61.673.187Net Dönem Karı veya Zararı-1.512.258 -577.100TOPLAM ÖZKAYNAKLAR65.535.461 67.047.719TOPLAM KAYNAKLAR122.051.728 225.812.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 20.233.639 22.334.248TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.233.639 22.334.248BRÜT KAR (ZARAR)20.233.639 22.334.248Genel Yönetim Giderleri19 -23.773.216 -31.311.633Pazarlama Giderleri19 -3.179.791 -3.570.418Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 5.393.416 12.250.037Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -242.545 -277.261ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.568.497 -575.027TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri28.005 232FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.540.492 -574.795SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.540.492 -574.795Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28.234 -2.305Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -172.955 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 201.189 -2.305SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.512.258 -577.100DÖNEM KARI (ZARARI)-1.512.258 -577.100Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.512.258 -577.100Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.512.258 -577.100Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.512.258 -577.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922182BIST