***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719Transferler-577.100 577.100 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-692.163 -692.163 -692.163Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 -692.163 66.355.556 66.355.556Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 -1.512.258 65.535.461 65.535.461Transferler-1.512.258 1.512.258 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.288.466 -3.288.466 -3.288.466Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 59.583.829 -3.288.466 62.246.995 62.246.995Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.744.954 -11.059.963Dönem Karı (Zararı)-3.288.466 -692.163Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.288.466 -692.163Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-251.361 -595.170Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 240.878 238.928Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.639.507 572.259Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.639.507 572.259Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.975.410 -1.297.515Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.975.410 -1.297.515Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -156.336 -108.842İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.302.711 -3.297.400Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler29.157.167 -4.442.595İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -3.758İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)29.157.167 -4.438.837Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.433.434 -3.298.729İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.433.434 -3.298.729Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.227.294 4.199.822İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-29.165.193 4.368.300İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-62.101 -168.478İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler200.850 244.102Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)200.850 244.102Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.842.538 -4.584.733Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.663.313 -139.638Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -7.565.729 -6.335.592YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.919.153 1.300.228Alınan Faiz16 1.919.153 1.300.228FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-846.736 -182.716Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-846.736 -182.716YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.672.537 -9.942.451NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.672.537 -9.942.451DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 62.413.370 67.925.966DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.740.833 57.983.515Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 53.088.772 64.573.715Ticari Alacaklar5 15.139.120 44.026.791İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18.677 4.385İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar15.120.443 44.022.406Diğer Alacaklar6 10.573.470 6.752.131İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.573.470 6.752.131Peşin Ödenmiş Giderler0 40.502İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 40.502Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 2.028.549 3.691.862ARA TOPLAM80.829.911 119.085.001TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR80.829.911 119.085.001DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar6 11.378 10.924İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.378 10.924Maddi Duran Varlıklar7 1.002.569 1.182.764Mobilya ve Demirbaşlar1.002.569 1.182.764Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 119.329 115.586Bilgisayar Yazılımları119.329 115.586Ertelenmiş Vergi Varlığı17 296.535 140.199TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.947.065 2.966.727TOPLAM VARLIKLAR83.776.976 122.051.728KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar629.906 591.213İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar629.906 591.213Kiralama İşlemlerinden Borçlar629.906 591.213Ticari Borçlar17.856.516 46.896.216İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-19 15.358.386 44.335.985İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.498.130 2.560.231Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 238.558 214.039Kısa Vadeli Karşılıklar10 2.288.501 8.152.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.288.501 8.152.356Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 130.369 213.945İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler130.369 213.945ARA TOPLAM21.143.850 56.067.769TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.143.850 56.067.769UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar10 386.131 448.498Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar386.131 448.498TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER386.131 448.498TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.529.981 56.516.267ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar62.246.995 65.535.461Ödenmiş Sermaye12 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.151.632 1.151.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.151.632 1.151.632Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.748 92.748Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.058.884 1.058.884Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler800.000 800.000Yasal Yedekler12 800.000 800.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 59.583.829 61.096.087Net Dönem Karı veya Zararı-3.288.466 -1.512.258TOPLAM ÖZKAYNAKLAR62.246.995 65.535.461TOPLAM KAYNAKLAR83.776.976 122.051.728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 850.466 4.133.204TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)850.466 4.133.204BRÜT KAR (ZARAR)850.466 4.133.204Genel Yönetim Giderleri14 -6.421.726 -5.187.606Pazarlama Giderleri14 -740.963 -945.523Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 2.946.826 1.298.592Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -79.405 -87.709ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.444.802 -789.042TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 -11.963FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.444.802 -801.005SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.444.802 -801.005Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri156.336 108.842Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 156.336 108.842SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.288.466 -692.163DÖNEM KARI (ZARARI)-3.288.466 -692.163Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.288.466 -692.163Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.288.466 -692.163Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.288.466 -692.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934606BIST