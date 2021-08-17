***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719Transferler-577.100 577.100 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.259.530 5.259.530 5.259.530Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 5.259.530 72.307.249 72.307.249Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 -1.385.273 65.662.446 65.662.446Transferler-1.385.273 1.385.273 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.081.148 3.081.148 3.081.148Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 59.710.814 3.081.148 68.743.594 68.743.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.579.636 -9.462.027Dönem Karı (Zararı)3.081.148 5.259.530Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.081.148 5.259.530Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler204.173 176.113Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 400.258 468.873Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.982.331 345.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.982.331 345.503Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.455.675 -2.208.556Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.455.675 -2.208.556Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler51.348 144.665Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.225.911 1.425.628İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.234.457 -8.328.840Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler44.148.222 61.761.972İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)44.148.222 61.761.972Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.926.762 -7.538.730İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.926.762 -7.538.730Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)40.502 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-44.843.223 -62.031.095İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-44.572.197 -61.805.195İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-271.026 -225.900Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)176.139 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-213.945 -520.987Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-213.945 -520.987Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.519.778 -2.893.197Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.625.587 -233.238Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.565.729 -6.335.592YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.596.263 2.126.986Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-63.330 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -31.930 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.400 0Alınan Temettüler199.639 -89.358Alınan Faiz4.459.954 2.216.344FİNANSMAN FAALİYET -427.142 -383.758YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.748.757 -7.718.799NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.748.757 -7.718.799DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 62.413.370 67.925.966DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 69.162.127 60.207.167Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 71.674.954 64.573.715Finansal Yatırımlar1.517.254 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.517.254 0Ticari Alacaklar5 34.997 44.026.791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar34.997 44.026.791Diğer Alacaklar6 836.293 6.752.131İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar836.293 6.752.131Peşin Ödenmiş Giderler9 0 40.502İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 40.502Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 336.283 3.691.862ARA TOPLAM74.399.781 119.085.001TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR74.399.781 119.085.001DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar0 1.517.254Diğer Alacaklar0 10.924İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 10.924Maddi Duran Varlıklar7 918.675 1.182.764Mobilya ve Demirbaşlar918.675 1.182.764Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 42.747 115.586Bilgisayar Yazılımları42.747 115.586Ertelenmiş Vergi Varlığı17 644.280 140.199TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.605.702 2.966.727TOPLAM VARLIKLAR76.005.483 122.051.728KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar219.698 591.213İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar219.698 591.213Kiralama İşlemlerinden Borçlar219.698 591.213Ticari Borçlar5 2.605.114 46.896.216İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 116.270 44.335.985İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.488.844 2.560.231Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 390.178 214.039Dönem Karı Vergi YükümlülüğüKısa Vadeli Karşılıklar4.017.456 8.152.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 4.017.456 8.152.356Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29.443 213.945İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 29.443 213.945ARA TOPLAM7.261.889 56.067.769TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.261.889 56.067.769UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar0 448.498Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 0 448.498TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 448.498TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.261.889 56.516.267ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar68.743.594 65.535.461Ödenmiş Sermaye12 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.151.632 1.151.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.151.632 1.151.632Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.748 92.748Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.058.884 1.058.884Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler800.000 800.000Yasal Yedekler12 800.000 800.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 59.710.814 61.096.087Net Dönem Karı veya Zararı3.081.148 -1.512.258TOPLAM ÖZKAYNAKLAR68.743.594 65.535.461TOPLAM KAYNAKLAR76.005.483 122.051.728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 13.386.928 15.779.030 12.536.462 11.645.826TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.386.928 15.779.030 12.536.462 11.645.826BRÜT KAR (ZARAR)13.386.928 15.779.030 12.536.462 11.645.826Genel Yönetim Giderleri14-15 -13.646.720 -9.473.780 -7.224.994 -4.286.174Pazarlama Giderleri14-15 -1.009.600 -1.781.587 -268.637 -836.064Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 5.622.840 2.300.968 2.676.014 1.002.376Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -70.497 -151.135 8.908 -63.426ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.282.951 6.673.496 7.727.753 7.462.538TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri24.108 11.662 24.108 23.625FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.307.059 6.685.158 7.751.861 7.486.163SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.307.059 6.685.158 7.751.861 7.486.163Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.225.911 -1.425.628 -1.382.247 -1.534.470Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -1.729.992 -1.552.455 -1.729.992 -1.552.455Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 504.081 126.827 347.745 17.985SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.081.148 5.259.530 6.369.614 5.951.693DÖNEM KARI (ZARARI)3.081.148 5.259.530 6.369.614 5.951.693Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.081.148 5.259.530 6.369.614 5.951.693Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.081.148 5.259.530 6.369.614 5.951.693Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.081.148 5.259.530 6.369.614 5.951.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958511BIST