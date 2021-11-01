***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719Transferler-577.100 577.100 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.268.152 5.268.152 5.268.152Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 5.268.152 72.315.871 72.315.871Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 -1.512.258 65.535.461 65.535.461Transferler12 -1.512.258 1.512.258 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.884.261 20.884.261 20.884.261Dönem Sonu Bakiyeler12 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 59.583.829 20.884.261 86.419.722 86.419.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.248.004 -12.138.164Dönem Karı (Zararı)20.884.261 5.268.152Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.884.261 5.268.152Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.965.327 -185.925Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8 530.785 708.772Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler