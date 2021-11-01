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***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 16:11



***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.673.187 -577.100 67.047.719 67.047.719
Transferler
-577.100 577.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.268.152 5.268.152 5.268.152
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 5.268.152 72.315.871 72.315.871
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 -1.512.258 65.535.461 65.535.461
Transferler
12 -1.512.258 1.512.258 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.884.261 20.884.261 20.884.261
Dönem Sonu Bakiyeler
12 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 59.583.829 20.884.261 86.419.722 86.419.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.248.004 -12.138.164
Dönem Karı (Zararı)
20.884.261 5.268.152
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.884.261 5.268.152
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.965.327 -185.925
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 530.785 708.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
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ZRGYO 2,20 18.323.402 % 10,00  
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Altın Ons 1.789 1.789 5,62  
Altın Gr. 547 547 -3,20  
Cumhuriyet 3.612 3.667 12,00  
Tam 3.591 3.682 5,16  
Yarım 1.736 1.781 2,50  
Çeyrek 871 890 1,24  
Gümüş.Ons 23,99 24,02 0,11  
Gümüş Gr. 7,31 7,32 -0,06  
B. Petrol 84,67 84,67 0,95  
Seans Raporu 16:02
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