***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 22:33
***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 -1.385.273 65.662.446 65.662.446
Transferler
-1.385.273 1.385.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.081.148 3.081.148 3.081.148
Dönem Sonu Bakiyeler
16 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 59.710.814 3.081.148 68.743.594 68.743.594
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 59.583.829 30.115.934 95.651.395 95.651.395
Transferler
30.115.934 -30.115.934 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 7.805.079 7.805.079 7.805.079
Dönem Sonu Bakiyeler
16 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 89.699.763 7.805.079 103.456.474 103.456.474
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.150.486 2.190.114
Dönem Karı (Zararı)
7.805.079 3.081.148
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.805.079 3.081.148
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.931.979 -185.349
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
468.890 400.258
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
172.289 2.982.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
172.289 2.982.331
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.703.428 -4.455.675
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.703.428 -4.455.675
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-10.497.060 -338.174
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.372.670 1.225.911
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
42.549.322 5.234.457
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
43.452.337 44.148.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43.452.337 44.148.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.760 5.926.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.760 5.926.762
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 40.502
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-732.135 -44.843.223
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
103.423 -44.572.197
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-835.558 -271.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-234.733 176.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
93.613 -213.945
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
93.613 -213.945
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.422.422 8.130.256
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 1.625.587
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-38.572.908 -7.565.729
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.313.863 4.596.263
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-130.833 -63.330
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -31.930
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-130.833 -31.400
Alınan Temettüler
-258.732 199.639
Alınan Faiz
5.703.428 4.459.954
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -427.142
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-427.142
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
163.377 6.359.235
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.497.060 389.522
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.660.437 6.748.757
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.166.779 62.413.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
106.827.216 69.162.127
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 106.828.075 96.207.365
Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
13.843 43.466.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 13.843 43.466.180
Diğer Alacaklar
541.260 511.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 541.260 511.500
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
371.820 8.763.180
ARA TOPLAM
109.272.252 150.465.479
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
109.272.252 150.465.479
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 340.953 814.270
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 220.333 85.073
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 8.832
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
561.286 908.175
TOPLAM VARLIKLAR
109.833.538 151.373.654
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
8 369.056 1.399.650
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
178.249 114.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
190.807 1.285.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 234.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.268.398 15.288.642
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 368.013 38.768.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
368.013 38.768.632
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 124.214 30.602
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
124.214 30.602
ARA TOPLAM
6.129.681 55.722.259
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.129.681 55.722.259
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
247.383
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
247.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.377.064 55.722.259
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
103.456.474 95.651.395
Ödenmiş Sermaye
16 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.151.632 1.151.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.151.632 1.151.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.748 92.748
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.058.884 1.058.884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 800.000 800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
89.699.763 59.583.829
Net Dönem Karı veya Zararı
7.805.079 30.115.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
103.456.474 95.651.395
TOPLAM KAYNAKLAR
109.833.538 151.373.654
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 0 13.386.928 0 12.536.462
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 13.386.928 0 12.536.462
BRÜT KAR (ZARAR)
0 13.386.928 0 12.536.462
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.754.958 -13.646.720 -2.769.239 -7.224.994
Pazarlama Giderleri
18 -87.350 -1.009.600 -19.129 -268.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 14.909.980 5.622.840 10.937.837 2.676.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -631 -70.497 8.908
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.067.041 4.282.951 8.149.469 7.727.753
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
18.713 24.108 -4.988 24.108
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.085.754 4.307.059 8.144.481 7.751.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.085.754 4.307.059 8.144.481 7.751.861
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.280.675 -1.225.911 -1.596.264 -1.382.247
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.024.460 -1.729.992 -1.754.315 -1.729.992
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-256.215 504.081 158.051 347.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.805.079 3.081.148 6.548.217 6.369.614
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.805.079 3.081.148 6.548.217 6.369.614
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.805.079 3.081.148 6.548.217 6.369.614
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.805.079 3.081.148 6.548.217 6.369.614
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.805.079 3.081.148 6.548.217 6.369.614
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055693
BIST