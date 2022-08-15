***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 -1.385.273 65.662.446 65.662.446Transferler-1.385.273 1.385.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.081.148 3.081.148 3.081.148Dönem Sonu Bakiyeler16 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 59.710.814 3.081.148 68.743.594 68.743.594Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 59.583.829 30.115.934 95.651.395 95.651.395Transferler30.115.934 -30.115.934 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 7.805.079 7.805.079 7.805.079Dönem Sonu Bakiyeler16 4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 89.699.763 7.805.079 103.456.474 103.456.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.150.486 2.190.114Dönem Karı (Zararı)7.805.079 3.081.148Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.805.079 3.081.148Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-16.931.979 -185.349Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler468.890 400.258Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler172.289 2.982.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler172.289 2.982.331Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.703.428 -4.455.675Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.703.428 -4.455.675Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-10.497.060 -338.174Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.372.670 1.225.911İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler42.549.322 5.234.457Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler43.452.337 44.148.222İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)43.452.337 44.148.222Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.760 5.926.762İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.760 5.926.762Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 40.502Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-732.135 -44.843.223İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)103.423 -44.572.197İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-835.558 -271.026Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-234.733 176.139İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler93.613 -213.945Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)93.613 -213.945Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları33.422.422 8.130.256Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 1.625.587Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-38.572.908 -7.565.729YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.313.863 4.596.263Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-130.833 -63.330Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -31.930Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-130.833 -31.400Alınan Temettüler-258.732 199.639Alınan Faiz5.703.428 4.459.954FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -427.142Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-427.142YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)163.377 6.359.235Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.497.060 389.522NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.660.437 6.748.757DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ96.166.779 62.413.370DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ106.827.216 69.162.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 106.828.075 96.207.365Finansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar13.843 43.466.180İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 13.843 43.466.180Diğer Alacaklar541.260 511.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 541.260 511.500Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar371.820 8.763.180ARA TOPLAM109.272.252 150.465.479TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR109.272.252 150.465.479DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 340.953 814.270Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 220.333 85.073Ertelenmiş Vergi Varlığı0 8.832TOPLAM DURAN VARLIKLAR561.286 908.175TOPLAM VARLIKLAR109.833.538 151.373.654KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 369.056 1.399.650İlişkili Taraflara Ticari Borçlar178.249 114.553İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar190.807 1.285.097Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 234.733Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.268.398 15.288.642Kısa Vadeli Karşılıklar14 368.013 38.768.632Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar368.013 38.768.632Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 124.214 30.602İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler124.214 30.602ARA TOPLAM6.129.681 55.722.259TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.129.681 55.722.259UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü247.383TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER247.383TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.377.064 55.722.259ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar103.456.474 95.651.395Ödenmiş Sermaye16 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.151.632 1.151.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.151.632 1.151.632Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.748 92.748Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.058.884 1.058.884Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 800.000 800.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları89.699.763 59.583.829Net Dönem Karı veya Zararı7.805.079 30.115.934TOPLAM ÖZKAYNAKLAR103.456.474 95.651.395TOPLAM KAYNAKLAR109.833.538 151.373.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 0 13.386.928 0 12.536.462TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 13.386.928 0 12.536.462BRÜT KAR (ZARAR)0 13.386.928 0 12.536.462Genel Yönetim Giderleri18 -4.754.958 -13.646.720 -2.769.239 -7.224.994Pazarlama Giderleri18 -87.350 -1.009.600 -19.129 -268.637Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 14.909.980 5.622.840 10.937.837 2.676.014Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -631 -70.497 8.908ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.067.041 4.282.951 8.149.469 7.727.753TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri18.713 24.108 -4.988 24.108FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.085.754 4.307.059 8.144.481 7.751.861SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.085.754 4.307.059 8.144.481 7.751.861Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.280.675 -1.225.911 -1.596.264 -1.382.247Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.024.460 -1.729.992 -1.754.315 -1.729.992Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-256.215 504.081 158.051 347.745SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.805.079 3.081.148 6.548.217 6.369.614DÖNEM KARI (ZARARI)7.805.079 3.081.148 6.548.217 6.369.614Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.805.079 3.081.148 6.548.217 6.369.614Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.805.079 3.081.148 6.548.217 6.369.614Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.805.079 3.081.148 6.548.217 6.369.614http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055693BIST