***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2021 13:56
***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan duyuru metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957252
BIST
14:491.419
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -18,52
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.416
14:498,6786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0800
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6812
En Düşük
8,4782
14:4910,1752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0815
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
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10,1865
En Düşük
10,0616
14:49483,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,27
|Açılış
|: 483,83
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|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
483,89
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler14:49
|MARKA
|5,06
|3.071.061
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.152.288
|% 9,99
|
|KARYE
|13,06
|92.351.305
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|34.194.823
|% 9,79
|
|DENGE
|1,46
|8.063.078
|% 9,77
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|343.950
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|EDATA
|16,01
|19.313.082
|% -8,51
|
|BASCM
|10,10
|223.978
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,09
|1.542.323.932
|% 1,00
|
|GARAN
|9,12
|882.971.324
|% 0,11
|
|EREGL
|19,44
|814.062.205
|% -1,37
|
|GENIL
|16,52
|773.249.418
|% 5,02
|
|SISE
|8,37
|722.850.810
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,09
|1.542.323.932
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,43
|263.354.979
|% -2,41
|
|GARAN
|9,12
|882.971.324
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,85
|171.774.027
|% 0,00
|
|SISE
|8,37
|722.850.810
|% -0,24
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6739
|8,6786
|% 0,93
|
|Euro
|10,1670
|10,1752
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,9369
|11,9967
|% 0,73
|
|Frank
|9,3379
|9,3942
|% 0,74
|
|Riyal
|2,3012
|2,3127
|% 0,77
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|8,76
|
|Altın Gr.
|483
|483
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|38,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|39,46
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|19,09
|
|Çeyrek
|774
|792
|9,69
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,92
|69,92
|-0,71
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