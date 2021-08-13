***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2021 11:34
***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan duyuru metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957870
BIST
12:241.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,84
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
12:248,5264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0144
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
12:2410,0258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0375
|Açılış
|: 10,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
12:24482,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,71
|Açılış
|: 482,06
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler12:24
|VKING
|7,60
|4.237.132
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.437.682
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|9.003.925
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|16.329.034
|% 9,82
|
|AGYO
|3,16
|53.776.474
|% 9,72
|
|IDGYO
|2,95
|13.507.479
|% -9,79
|
|KUYAS
|2,38
|4.674.823
|% -5,56
|
|EDATA
|16,10
|6.210.176
|% -4,45
|
|MARKA
|5,33
|9.845.212
|% -4,14
|
|FADE
|8,32
|11.787.278
|% -3,93
|
|GARAN
|9,34
|640.279.720
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,30
|493.631.904
|% 2,22
|
|SISE
|8,53
|363.075.295
|% 1,31
|
|TUPRS
|99,45
|359.779.762
|% 1,17
|
|GENIL
|14,76
|271.743.580
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,49
|216.655.657
|% -0,80
|
|GARAN
|9,34
|640.279.720
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,30
|493.631.904
|% 2,22
|
|SISE
|8,53
|363.075.295
|% 1,31
|
|AKBNK
|5,52
|155.710.009
|% 0,55
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5242
|8,5264
|% -0,17
|
|Euro
|10,0204
|10,0258
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,7376
|11,7964
|% -0,19
|
|Frank
|9,2093
|9,2648
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2677
|2,2791
|% -0,13
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|4,27
|
|Altın Gr.
|482
|482
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.251
|-4,00
|
|Tam
|3.186
|3.267
|-3,84
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|-1,86
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,02
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|-0,34
|