***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/08/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan duyuru metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958510BIST