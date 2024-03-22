***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2024 10:28
***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
Citi Menkul Değerler A.Ş.
22/03/2024
Özet Bilgi : Yatırım Kuruluşu Faaliyetlerinin Geçici Olarak Durdurulması Hakkında
Açıklama :
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 19 Ocak 2024 tarih ve 24/01 sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvurumuz sonuçlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Mart 2024 tarih ve 15/412 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 57'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin faaliyetleri, kendi isteği ile, 14 Mart 2024 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçici olarak durdurulmuştur.
Bu durdurma kararından itibaren Şirketimiz herhangi bir faaliyette bulunmayacaktır.
Konuya ilişkin olarak ek bilgi almak isteyen müşteriler veya yatırımcılar, 212 319 4710 numaradan telefon ile veya citimenkul.muhasebe@citi.com adresinden e-mail ile bizlere ulaşabilecektir.
Saygılarımızla,
Citi Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261368
BIST