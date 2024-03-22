***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖZEL DURUM AÇIKLAMASICiti Menkul Değerler A.Ş.22/03/2024Özet Bilgi : Yatırım Kuruluşu Faaliyetlerinin Geçici Olarak Durdurulması HakkındaAçıklama :Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 19 Ocak 2024 tarih ve 24/01 sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvurumuz sonuçlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Mart 2024 tarih ve 15/412 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 57'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin faaliyetleri, kendi isteği ile, 14 Mart 2024 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçici olarak durdurulmuştur.Bu durdurma kararından itibaren Şirketimiz herhangi bir faaliyette bulunmayacaktır.Konuya ilişkin olarak ek bilgi almak isteyen müşteriler veya yatırımcılar, 212 319 4710 numaradan telefon ile veya citimenkul.muhasebe@citi.com adresinden e-mail ile bizlere ulaşabilecektir.Saygılarımızla,Citi Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261368BIST