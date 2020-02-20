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***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.02.2020 15:58
GÜNCEL HABERLER



***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
CELALETTİN ÇELİKCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
MEHMET MURSALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli
ÖZGE COŞKUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
İLKER DOMAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
PANTELIS DOROS LEKKAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ERKAN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
CELALETTİN ÇELİKCAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MEHMET MURSALOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ - GENEL MÜDÜR
ÖZGE COŞKUN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İLKER DOMAÇ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TAYFUN KURBAN GENEL MD. YRD.
TEKİN BAŞ YETKİLİ
ERKAN DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820373


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QNBFL 145,80 8.259.491 % 10,45  
HATEK 9,34 38.696.226 % 9,11  
YONGA 9,22 90.121 % 6,34  
LOGO 71,20 89.088.186 % 4,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8220 7,8612 % -0,22  
Frank 6,1772 6,2144 % 0,27  
Riyal 1,6207 1,6288 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.616 2,71  
Altın Gr. 317 317 1,56  
Cumhuriyet 2.102 2.133 23,00  
Tam 2.092 2.144 24,32  
Yarım 1.011 1.037 11,76  
Çeyrek 507 519 5,88  
Gümüş.Ons 18,30 18,35 -0,14  
Gümüş Gr. 3,59 3,60 -0,02  
B. Petrol 59,30 59,30 0,18  
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