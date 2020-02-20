***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.02.2020 15:58
***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
CELALETTİN ÇELİKCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
MEHMET MURSALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli
ÖZGE COŞKUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
İLKER DOMAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
PANTELIS DOROS LEKKAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ERKAN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
CELALETTİN ÇELİKCAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MEHMET MURSALOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ - GENEL MÜDÜR
ÖZGE COŞKUN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İLKER DOMAÇ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TAYFUN KURBAN GENEL MD. YRD.
TEKİN BAŞ YETKİLİ
ERKAN DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820373
BIST
17:00115.856
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -3.339,99
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:006,0988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0143
|Açılış
|: 59,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 59,1200
|
6,1018
En Düşük
6,0806
17:006,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0180
|Açılış
|: 11,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0500
|
6,5999
En Düşük
6,5663
17:003,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,02
|Açılış
|: 3,60
|
|Önceki Kapanış
|: 3,62
|
3,62
En Düşük
3,57
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.395.304
|% 19,87
|
|QNBFL
|145,80
|8.259.491
|% 10,45
|
|HATEK
|9,34
|38.696.226
|% 9,11
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,20
|89.088.186
|% 4,86
|
|TSPOR
|6,23
|778.439.636
|% -19,92
|
|GSRAY
|3,13
|906.737.964
|% -19,74
|
|VERTU
|5,41
|38.142.733
|% -18,03
|
|FENER
|16,32
|826.102.353
|% -16,05
|
|VKING
|2,84
|4.274.331
|% -13,68
|
|ASELS
|28,46
|1.526.035.948
|% -4,43
|
|THYAO
|14,50
|1.337.371.575
|% -2,68
|
|BJKAS
|3,06
|1.187.911.471
|% -13,07
|
|GSRAY
|3,13
|906.737.964
|% -19,74
|
|FENER
|16,32
|826.102.353
|% -16,05
|
|BJKAS
|3,06
|1.187.911.471
|% -13,07
|
|CEMAS
|1,24
|369.941.087
|% -6,06
|
|GSRAY
|3,13
|906.737.964
|% -19,74
|
|EKGYO
|1,52
|350.752.695
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,21
|241.940.933
|% -6,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8220
|7,8612
|% -0,22
|
|Frank
|6,1772
|6,2144
|% 0,27
|
|Riyal
|1,6207
|1,6288
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.616
|2,71
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.092
|2.144
|24,32
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|11,76
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,88
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,35
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,30
|59,30
|0,18
|