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***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.12.2020 17:41



***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
CELALETTİN ÇELİKCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
MEHMET MURSALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli
ÖZGE COŞKUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
PANTELIS DOROS LEKKAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ERKAN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
CELALETTİN ÇELİKCAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MEHMET MURSALOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ - GENEL MÜDÜR
ÖZGE COŞKUN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TAYFUN KURBAN GENEL MD. YRD.
TEKİN BAŞ YETKİLİ
ERKAN DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894488


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ALCAR 374,10 322.915.105 % 10,00  
CLEBI 157,30 201.529.416 % 10,00  
HATEK 15,29 37.258.031 % 10,00  
SNKRN 14,85 4.684.091 % 10,00  
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17:45 Alış Satış %  
Dolar 7,6333 7,6345 % -0,32  
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Sterlin 10,2905 10,3421 % 0,89  
Frank 8,5560 8,6076 % -0,16  
Riyal 2,0275 2,0377 % -0,36  
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17:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.876 14,26  
Altın Gr. 458 458 0,50  
Cumhuriyet 3.044 3.090 -14,00  
Tam 3.028 3.105 -16,14  
Yarım 1.464 1.502 -7,81  
Çeyrek 734 751 -3,90  
Gümüş.Ons 25,68 25,72 0,49  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,07  
B. Petrol 50,36 50,36 0,28  
Seans Raporu 17:45
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