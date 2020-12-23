***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.12.2020 17:41
***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
CELALETTİN ÇELİKCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
MEHMET MURSALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli
ÖZGE COŞKUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
PANTELIS DOROS LEKKAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ERKAN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
CELALETTİN ÇELİKCAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MEHMET MURSALOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ - GENEL MÜDÜR
ÖZGE COŞKUN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TAYFUN KURBAN GENEL MD. YRD.
TEKİN BAŞ YETKİLİ
ERKAN DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894488
BIST
17:451.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
17:457,6345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0248
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
17:459,3343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0222
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2926
17:45460,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,18
|Açılış
|: 460,14
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler17:45
|BRYAT
|612,80
|117.774.787
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,10
|322.915.105
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.529.416
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.258.031
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|235.781.305
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,58
|1.681.501.186
|% 9,72
|
|GARAN
|10,01
|1.443.018.398
|% -0,30
|
|PETKM
|5,04
|1.254.458.820
|% 3,28
|
|TSKB
|1,90
|1.100.272.667
|% 2,70
|
|KARTN
|2.330,70
|848.874.799
|% -4,30
|
|SKBNK
|1,58
|1.681.501.186
|% 9,72
|
|TSKB
|1,90
|1.100.272.667
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,19
|658.999.733
|% 1,39
|
|PETKM
|5,04
|1.254.458.820
|% 3,28
|
|ISGYO
|2,47
|445.100.755
|% 2,92
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6333
|7,6345
|% -0,32
|
|Euro
|9,3201
|9,3343
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,2905
|10,3421
|% 0,89
|
|Frank
|8,5560
|8,6076
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0275
|2,0377
|% -0,36
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|14,26
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,07
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|0,28
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:57TSGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 415 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 25, 940.00 milyon TL de
-
17:56SANKO
Yüzde 5.56 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 099 adet işlem
-
17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
-
17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem