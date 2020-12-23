***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)CELALETTİN ÇELİKCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı BankacıMEHMET MURSALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü ProfesyoneliÖZGE COŞKUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi BankacıPANTELIS DOROS LEKKAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıERKAN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviCELALETTİN ÇELİKCAN YÖNETİM KURULU BAŞKANIMEHMET MURSALOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ - GENEL MÜDÜRÖZGE COŞKUN YÖNETİM KURULU ÜYESİTAYFUN KURBAN GENEL MD. YRD.TEKİN BAŞ YETKİLİERKAN DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894488BIST