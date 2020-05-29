CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|9.957.998
|% 10,00
|EGGUB
|66,40
|5.469.366
|% 9,93
|TSGYO
|3,11
|21.254.316
|% 9,89
|MNDRS
|2,13
|323.295.402
|% 9,79
|HLGYO
|1,83
|57.108.681
|% 9,58
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4153
|8,4575
|% 0,55
|Frank
|7,0636
|7,1062
|% 0,38
|Riyal
|1,8148
|1,8239
|% 0,34
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|10,50
|Altın Gr.
|380
|380
|3,98
|Cumhuriyet
|2.467
|2.498
|23,90
|Tam
|2.540
|2.567
|17,00
|Yarım
|1.239
|1.253
|12,00
|Çeyrek
|620
|627
|6,00
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|0,38
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,08
|B. Petrol
|35,20
|35,20
|-0,83
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem