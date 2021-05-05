***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.05.2021 12:51
***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2021
Karar Sayısı
21/04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2021 Yılı 1.Çeyrek
Finansal Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Sorumluluk Beyanı Ekte Sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934608
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.425
En Düşük
1.409
18:058,3220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0081
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3393
En Düşük
8,3059
18:0510,0199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0244
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0335
En Düşük
9,9803
18:05477,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,94
|Açılış
|: 477,84
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,78
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|42,24
|120.831.655
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|2.776.000
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,60
|1.119.754
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|5.080.684
|% 10,00
|
|YESIL
|85,85
|3.832.259
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,17
|47.628.402
|% -10,00
|
|UZERB
|45,42
|515.291
|% -9,97
|
|EMNIS
|25,16
|1.555.813
|% -9,95
|
|KSTUR
|297,50
|1.324.175
|% -9,93
|
|AYEN
|7,56
|31.232.568
|% -9,89
|
|EREGL
|19,44
|1.044.017.324
|% -1,07
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% -0,28
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% -2,03
|
|KOZAL
|117,40
|929.116.666
|% 2,09
|
|THYAO
|12,60
|740.161.095
|% -0,16
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,82
|253.392.255
|% 0,65
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,08
|239.818.134
|% -0,48
|
|KRDMD
|7,71
|584.418.961
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3212
|8,3220
|% 0,10
|
|Euro
|10,0017
|10,0199
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,5273
|11,5851
|% 0,04
|
|Frank
|9,0664
|9,1210
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2105
|2,2216
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|1,62
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,01
|
|B. Petrol
|69,11
|69,11
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58TGSAS
Yüzde 6.32 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 270 adet işlem
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17:56DERHL
Yüzde 7.44 oranında artışla 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 660, 224 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 14, 289.00 milyon TL de
-
17:53YGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 758, 885 adet işlem
-
17:52BAGFS
Yüzde 5.81 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 797 adet işlem