***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.04.2022 02:19
***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır
13:142.248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 14,35
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.249
En Düşük
2.230
13:1414,6939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0223
|Açılış
|: 14,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6948
En Düşük
14,6377
13:1416,2561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0061
|Açılış
|: 16,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
13:14912,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,03
|Açılış
|: 912,70
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler13:14
|ULUSE
|124,60
|3.820.984
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|127.124.252
|% 9,91
|
|KARSN
|5,91
|832.131.989
|% 7,45
|
|ASUZU
|80,30
|128.352.816
|% 7,35
|
|YKSLN
|7,70
|97.343.429
|% 6,65
|
|ISKUR
|874.796,80
|2.624.390
|% -10,00
|
|PENTA
|346,00
|58.290.639
|% -7,68
|
|AKFGY
|3,14
|21.717.511
|% -5,42
|
|PKENT
|213,50
|16.137.621
|% -4,35
|
|QNBFL
|70,50
|78.403
|% -4,08
|
|GARAN
|12,37
|2.938.634.360
|% 1,39
|
|THYAO
|32,90
|2.093.210.405
|% 1,98
|
|TUPRS
|226,90
|1.321.019.441
|% 5,83
|
|EREGL
|33,08
|1.290.427.157
|% 1,97
|
|PETKM
|9,33
|1.134.664.240
|% 3,32
|
|GARAN
|12,37
|2.938.634.360
|% 1,39
|
|KARSN
|5,91
|832.131.989
|% 7,45
|
|PETKM
|9,33
|1.134.664.240
|% 3,32
|
|ODAS
|1,71
|194.710.941
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,11
|424.394.990
|% 0,74
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6897
|14,6939
|% 0,15
|
|Euro
|16,2478
|16,2561
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,2331
|19,3296
|% 0,06
|
|Frank
|15,8307
|15,9261
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9040
|3,9236
|% 0,15
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-4,64
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.139
|-20,00
|
|Tam
|6.017
|6.167
|-19,16
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|-9,26
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-4,63
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,57
|