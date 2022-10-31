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***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

31.10.2022 21:13
***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Kar
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BIST USD EURO ALTIN
13:454.058
Değişim :  1,99% |  79,24
Açılış :  3.987  
Önceki Kapanış :  3.979  
En Yüksek
4.100 En Düşük
3.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKCNS 48,40 54.958.388 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.464.980 % 10,00  
NTGAZ 32,62 265.545.819 % 9,98  
BALAT 11,80 1.551.430 % 9,97  
BRKSN 17,23 10.271.049 % 9,96  
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13:45 Alış Satış %  
Dolar 18,6169 18,6241 % 0,09  
Euro 18,5100 18,5200 % 0,38  
Sterlin 21,4365 21,5440 % 0,83  
Frank 18,6938 18,8064 % 1,10  
Riyal 4,9397 4,9644 % 0,10  
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13:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.652 18,29  
Altın Gr. 989 989 12,38  
Cumhuriyet 6.606 6.706 35,00  
Tam 6.640 6.696 45,00  
Yarım 3.236 3.271 22,00  
Çeyrek 1.623 1.635 11,00  
Gümüş.Ons 19,86 19,90 0,72  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 0,45  
B. Petrol 94,39 94,39 1,58  
Seans Raporu 13:45
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