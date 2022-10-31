***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 21:13
***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Kar
13:454.058
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 79,24
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
13:4518,6241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
13:4518,5200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0700
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5400
En Düşük
18,4900
13:45988,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,69
|Açılış
|: 988,56
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
989,74
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler13:45
|AKCNS
|48,40
|54.958.388
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.464.980
|% 10,00
|
|NTGAZ
|32,62
|265.545.819
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|BRKSN
|17,23
|10.271.049
|% 9,96
|
|DYOBY
|20,36
|143.209.311
|% -9,27
|
|YKSLN
|10,82
|86.822.389
|% -8,92
|
|PNSUT
|46,60
|61.380.517
|% -8,45
|
|VERTU
|32,88
|130.914.914
|% -8,16
|
|PETUN
|44,32
|47.353.805
|% -7,86
|
|THYAO
|102,80
|3.643.626.011
|% 1,48
|
|SASA
|125,70
|2.721.309.572
|% 4,58
|
|SISE
|33,62
|2.081.279.599
|% 1,20
|
|ASELS
|33,34
|1.785.639.184
|% 3,48
|
|AKBNK
|15,09
|1.735.481.973
|% 3,21
|
|EKGYO
|4,50
|1.665.515.632
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,52
|1.428.497.105
|% 3,37
|
|ISCTR
|9,52
|1.287.903.207
|% 2,15
|
|DOHOL
|6,10
|726.383.406
|% 2,35
|
|AKBNK
|15,09
|1.735.481.973
|% 3,21
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6169
|18,6241
|% 0,09
|
|Euro
|18,5100
|18,5200
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,4365
|21,5440
|% 0,83
|
|Frank
|18,6938
|18,8064
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9397
|4,9644
|% 0,10
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|18,29
|
|Altın Gr.
|989
|989
|12,38
|
|Cumhuriyet
|6.606
|6.706
|35,00
|
|Tam
|6.640
|6.696
|45,00
|
|Yarım
|3.236
|3.271
|22,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.635
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,90
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,45
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|1,58
|