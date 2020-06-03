***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2020 10:56
***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CIMSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CIMSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848706
BIST
12:18108.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 817,18
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
12:186,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0405
|Açılış
|: 6,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7503
En Düşük
6,6727
12:187,5663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0649
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5726
En Düşük
7,4561
12:18372,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,23
|Açılış
|: 372,10
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|72.073.488
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|3.235.800
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|RTALB
|18,92
|12.343.168
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|3.031.775
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|DAGHL
|6,88
|418.940
|% -7,77
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|GARAN
|8,25
|800.021.243
|% 2,36
|
|ASELS
|32,10
|549.801.372
|% -1,59
|
|EKGYO
|1,73
|389.856.897
|% 1,17
|
|THYAO
|12,59
|350.801.975
|% -0,16
|
|AKBNK
|5,86
|266.727.004
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,73
|389.856.897
|% 1,17
|
|GARAN
|8,25
|800.021.243
|% 2,36
|
|ADESE
|1,69
|135.612.880
|% 0,60
|
|KARSN
|1,86
|128.343.505
|% 1,64
|
|IHLGM
|1,31
|89.997.630
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4479
|8,4903
|% 0,79
|
|Frank
|6,9723
|7,0143
|% 0,60
|
|Riyal
|1,7887
|1,7977
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-8,58
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.447
|-9,20
|
|Tam
|2.487
|2.518
|-1,70
|
|Yarım
|1.214
|1.229
|-4,60
|
|Çeyrek
|607
|615
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,89
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,09
|40,09
|0,52
|