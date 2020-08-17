***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Ülkü ÖZCAN'ın 31.08.2020 tarihi itibariyle Şirketimizden ayrılmasına, boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna 01.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Umut ZENAR'ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869414BIST