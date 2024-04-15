***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2024 18:35
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net-sıfır emisyona ulaşma hedeflerimiz ile paralel olarak karbon ayak izimizin azaltılmasına katkı sağlayacak olan Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi'nin Eskişehir Fabrikası'nda kurulumu konusunda yapılan görüşmeler sonucunda -Yaklaşık 14,2 MWp DC kurulu güce sahip GES tesisinin kurulumunun yapılmasına ve -Yatırımla ilgili olarak mevcut yatırım destek unsurlarından yararlanılmak üzere yatırım teşvik belgesi alınması için gerekli başvurunun yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu yatırıma 2024 yılının ikinci çeyreğinde başlanılması planlanmakta olup, yatırım sürecinin 2025 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırımın devreye alınmasıyla birlikte, elde edilecek elektriğin Eskişehir Fabrikamızın toplam yıllık elektrik tüketiminin %14'ünü karşılaması beklenmektedir. Böylece, bu yatırımın ve atık ısıdan elektrik üretimi yatırımının devreye girmesiyle birlikte Eskişehir fabrikamızın elektrik ihtiyacının yaklaşık %40'ı kendi ürettiği elektrikten karşılanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272201
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|PAPIL
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|140.521.015
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|LUKSK
|122,10
|41.399.694
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|159.156.930
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|1.011.747.331
|% 9,99
|
|TGSAS
|69,45
|26.633.505
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|260.460.250
|% -9,98
|
|YAYLA
|25,70
|94.155.317
|% -8,21
|
|FONET
|23,94
|86.633.300
|% -7,42
|
|ERSU
|43,94
|43.554.335
|% -6,91
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|HDFGS
|2,13
|118.642.568
|% -6,58
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|THYAO
|298,50
|11.641.840.379
|% -3,48
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|TUPRS
|183,00
|5.260.103.561
|% -2,87
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|AKBNK
|58,40
|4.416.744.772
|% 3,00
|
|ZOREN
|5,88
|2.627.733.927
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|ODAS
|9,41
|1.935.859.200
|% 1,73
|
|EKGYO
|10,81
|1.967.904.475
|% 0,56
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|32,4198
|% 0,20
|
|Euro
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|34,5003
|% 0,21
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|Sterlin
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|40,4774
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|
|Frank
|35,4502
|35,6278
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|
|Riyal
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|8,6700
|% -0,16
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|28,68
|28,70
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|
|Platin
|967,96
|968,92
|% 0,66
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|Paladyum
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|1.034,42
|% 0,66
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|% 0,66
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17:57ENSRI
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 096, 765 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -115, 51 kaybederek (% -1.09 ) 10, 482
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