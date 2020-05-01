***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor









***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER4.902.604 5.504.770 10.407.374 7.080.047 8.843.000 15.923.047GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 1.251.937 1.111.353 2.363.290 1.051.993 1.928.406 2.980.399Teminat Mektupları1.226.418 954.059 2.180.477 1.019.020 1.112.063 2.131.083Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.226.418 954.059 2.180.477 1.019.020 1.112.063 2.131.083Banka Kredileri25.519 0 25.519 32.973 44.122 77.095İthalat Kabul Kredileri25.519 25.519 32.973 44.122 77.095Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler0 156.875 156.875 0 723.169 723.169Belgeli Akreditifler117.043 117.043 647.336 647.336Diğer Akreditifler39.832 39.832 75.833 75.833Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden0 0Diğer Garantilerimizden419 419 49.052 49.052Diğer Kefaletlerimizden0 0TAAHHÜTLER456.222 1.268.000 1.724.222 1.093.691 2.197.815 3.291.506Cayılamaz Taahhütler456.222 1.268.000 1.724.222 1.093.691 2.197.815 3.291.506Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri276.822 1.268.000 1.544.822 929.160 2.197.815 3.126.975Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.3.1.2 5.858 5.858 6.341 6.341İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri5.3.1.2 173.542 173.542 158.190 158.190Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 3.194.445 3.125.417 6.319.862 4.934.363 4.716.779 9.651.142Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.194.445 3.125.417 6.319.862 4.934.363 4.716.779 9.651.142Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.322.233 1.328.579 2.650.812 1.885.597 1.813.648 3.699.245Vadeli Döviz Alım İşlemleri838.511 505.221 1.343.732 1.143.780 783.954 1.927.734Vadeli Döviz Satım İşlemleri483.722 823.358 1.307.080 741.817 1.029.694 1.771.511Para ve Faiz Swap İşlemleri1.457.928 1.411.694 2.869.622 2.707.100 2.553.953 5.261.053Swap Para Alım İşlemleri304.567 1.108.587 1.413.154 706.773 1.836.764 2.543.537Swap Para Satım İşlemleri1.153.361 303.107 1.456.468 2.000.327 717.189 2.717.516Swap Faiz Alım İşlemleri0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları414.284 385.144 799.428 341.666 349.178 690.844Para Alım Opsiyonları207.142 192.572 399.714 170.833 174.589 345.422Para Satım Opsiyonları207.142 192.572 399.714 170.833 174.589 345.422Faiz Alım Opsiyonları0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER5.3.4 52.350.764 2.012.067 54.362.831 55.674.938 2.802.599 58.477.537EMANET KIYMETLER52.307.653 64.578 52.372.231 55.572.911 83.891 55.656.802Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0Emanete Alınan Menkul Değerler50.669.130 1.337 50.670.467 53.982.213 5 53.982.218Tahsile Alınan Çekler1.638.523 63.241 1.701.764 1.590.122 83.834 1.673.956Tahsile Alınan Ticari Senetler0 576 52 628Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0REHİNLİ KIYMETLER42.020 1.746.773 1.788.793 98.170 2.527.359 2.625.529Menkul Kıymetler0 0Teminat Senetleri2.080 1.266.127 1.268.207 2.080 1.948.925 1.951.005Emtia0 0Varant0 0Gayrimenkul39.940 477.611 517.551 96.090 575.688 671.778Diğer Rehinli Kıymetler3.035 3.035 2.746 2.746Rehinli Kıymet Alanlar0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.091 200.716 201.807 3.857 191.349 195.206BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI57.253.368 7.516.837 64.770.205 62.754.985 11.645.599 74.400.584Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1.605.347 1.382.726Kredilerden Alınan Faizler5.4.1.1 666.145 656.189Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler46.076 48.593Bankalardan Alınan Faizler5.4.1.2 743.998 510.640Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler46.132Menkul Değerlerden Alınan Faizler5.4.1.3 148.949 121.172Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar45.895 37.936Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar103.054 83.236Diğer Faiz Gelirleri179FAİZ GİDERLERİ (-)-639.850 -585.809Mevduata Verilen Faizler5.4.2.4 -611.852 -557.130Kullanılan Kredilere Verilen Faizler5.4.2.1 -17.513 -22.956Kiralama Faiz Giderleri-5.076Diğer Faiz Giderleri-5.409 -5.723NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ965.497 796.917NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ87.130 76.704Alınan Ücret ve Komisyonlar127.509 119.130Gayri Nakdi Kredilerden23.223 14.264Diğer104.286 104.866Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)5.4.12 -40.379 -42.426Diğer-40.379 -42.426TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 222.582 157.457Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)74.070 29.478Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)37.538 -40.480Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)110.974 168.459DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 112.239 105.865FAALİYET BRÜT KÂRI1.387.448 1.136.943KREDİ KARŞILIKLARI (-)5.4.6 -15.042 -57.539PERSONEL GİDERLERİ (-)-142.542 -129.878DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-273.760 -310.646NET FAALİYET KARI (ZARARI)956.104 638.880BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)956.104 638.880SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-215.878 -150.133Cari Vergi Karşılığı-239.245 -148.893Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.240Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi23.367SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)740.226 488.747DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI740.226 488.747Grubun Karı (Zararı)740.226 488.747Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler33.753 -26.238 903.125 267.523 1.423.940Yeni Bakiye33.753 245.777 -26.238 903.125 267.523 1.423.940Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-61.180 488.747 427.567Kar Dağıtımı86.558 -267.523 -180.965Dağıtılan Temettü-181.500 -181.500Yedeklere Aktarılan Tutarlar267.523 -267.523Diğer535 535Dönem Sonu Bakiyeler33.753 245.777 -87.418 989.683 488.747 1.670.542Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler33.753 245.777 -87.418 989.683 488.747 1.670.542Yeni Bakiye33.753 245.777 -87.418 989.683 488.747 1.670.542Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)112.082 740.226 852.308Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı488.747 -488.747Yedeklere Aktarılan Tutarlar488.747 -488.747Dönem Sonu Bakiyeler33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.247.658 2.253.275 8.500.933 4.428.866 1.511.775 5.940.641Nakit ve Nakit Benzerleri3.932.924 2.218.955 6.151.879 3.684.173 1.353.996 5.038.169Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.1.1 3.900.927 1.901.629 5.802.556 3.573.020 1.299.578 4.872.598Bankalar5.1.3 31.997 317.326 349.323 111.153 54.418 165.571Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.4.2 67.230 67.230 149.989 149.989Devlet Borçlanma Senetleri5.1.4.2 67.230 67.230 149.989 149.989Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.4.3 2.237.022 2.237.022 569.708 569.708Devlet Borçlanma Senetleri5.1.4.3 2.232.056 2.232.056 569.708 569.708Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler5.1.4.3 4.966 4.966Türev Finansal Varlıklar5.1.2.3 10.482 34.320 44.802 24.996 157.779 182.775Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.1.2.3 10.482 34.320 44.802 24.996 157.779 182.775İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.1.5.6 2.469.486 1.749.715 4.219.201 2.033.658 1.743.762 3.777.420Krediler2.435.759 1.749.715 4.185.474 2.031.011 1.743.762 3.774.773Donuk Alacaklar5.1.5.10 140.631 140.631 95.974 95.974Özel Karşılıklar (-)5.1.5.9 -106.904 -106.904 -93.327 -93.327SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 36.357 6.366 42.723 12.654 12.654MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.14 5.922 5.922 7.919 7.919Diğer5.922 5.922 7.919 7.919YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.15 0CARİ VERGİ VARLIĞIERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.16 11.905 11.905 20.149 20.149DİĞER AKTİFLER5.1.18 47.909 23.228 71.137 127.038 171.508 298.546VARLIKLAR TOPLAMI8.819.237 4.032.584 12.851.821 6.630.284 3.427.045 10.057.329YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 5.385.926 4.540.726 9.926.652 3.821.690 3.972.366 7.794.056ALINAN KREDİLER5.2.3 37.252 37.252 6.662 6.662PARA PİYASALARINA BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.2 28.758 17.601 46.359 189.482 29.374 218.856Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı28.758 17.601 46.359 189.482 29.374 218.856FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.6 25.435 6.439 31.874KARŞILIKLAR157.604 157.604 153.723 153.723Genel Karşılıklar5.2.8.1 93.147 93.147 96.432 96.432Çalışan Hakları Karşılığı5.2.8.2 41.023 41.023 40.443 40.443Diğer Karşılıklar5.2.8.3 23.434 23.434 16.848 16.848CARİ VERGİ BORCU5.2.9 76.664 76.664 82.275 82.275ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER44.362 8.204 52.566 121.987 9.228 131.215ÖZKAYNAKLAR2.522.850 2.522.850 1.670.542 1.670.542Ödenmiş Sermaye5.2.12.1 33.753 33.753 33.753 33.753Sermaye Yedekleri245.777 245.777 245.777 245.777Diğer Sermaye Yedekleri245.777 245.777 245.777 245.777Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.2.12.8 24.664 24.664 -87.418 -87.418Kar Yedekleri1.478.430 1.478.430 989.683 989.683Yasal Yedekler5.2.12.10 18.058 18.058 18.058 18.058Statü YedekleriOlağanüstü Yedekler5.2.12.11 1.460.372 1.460.372 971.625 971.625Diğer Kar Yedekleri5.2.1 0 0Kar veya Zarar5.2.3 740.226 740.226 488.747 488.747Dönem Net Kâr veya Zararı740.226 740.226 488.747 488.747YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.278.851 4.572.970 12.851.821 6.046.361 4.010.968 10.057.329Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)740.226 488.747DİĞER KAPSAMLI GELİRLER112.082 -61.180Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar112.082 -61.180Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri143.695 -78.436Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-31.613 17.256TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)852.308 427.567Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-400.349 1.071.406Alınan Faizler1.553.005 1.387.254Ödenen Faizler-627.081 -597.604Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar127.510 119.130Elde Edilen Diğer Kazançlar21.711 554.428Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.062 9.775Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-144.599 -90.415Ödenen Vergiler-211.393 -64.154Diğer(VI.1) -1.120.564 -247.008Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.000.872 1.307.148Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış355.105 -101.796Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-212.683 -208.961Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-485.202 705.345Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)214.485 -277.075Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)324.431 230.900Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)1.795.384 826.255Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)30.600 -380Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-21.248 132.860Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.600.523 2.378.554YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.474.771 524.333İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-25.454 -1.022Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller758 303Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.473.262 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 515.675Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer23.187 9.377FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit31.874 -181.500Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -181.500Kiralamaya İlişkin Ödemeler31.874 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi177.424 360.539Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)335.050 3.081.926Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.036.363 1.954.437Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.371.413 5.036.363http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842100BIST