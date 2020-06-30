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***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

30.06.2020 20:27
GÜNCEL HABERLER



***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.554.026 5.616.223 10.170.249 4.902.604 5.504.770 10.407.374
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 1.170.393 1.103.882 2.274.275 1.251.937 1.111.353 2.363.290
Teminat Mektupları
1.144.698 901.808 2.046.506 1.226.418 954.059 2.180.477
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.144.698 901.808 2.046.506 1.226.418 954.059 2.180.477
Banka Kredileri
25.695 0 25.695 25.519 0 25.519
İthalat Kabul Kredileri
25.695 25.695 25.519 25.519
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0
Akreditifler
0 201.611 201.611 0 156.875 156.875
Belgeli Akreditifler
172.798 172.798 117.043 117.043
Diğer Akreditifler
28.813 28.813 39.832 39.832
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
463 463 419 419
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
593.519 1.480.079 2.073.598 456.222 1.268.000 1.724.222
Cayılamaz Taahhütler
593.519 1.480.079 2.073.598 456.222 1.268.000 1.724.222
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
382.857 1.480.079 1.862.936 276.822 1.268.000 1.544.822
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.3.1.2 5.139 5.139 5.858 5.858
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.3.1.2 205.523 205.523 173.542 173.542
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 2.790.114 3.032.262 5.822.376 3.194.445 3.125.417 6.319.862
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Rier
2.790.114 3.032.262 5.822.376 3.194.445 3.125.417 6.319.862
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.172.583 1.274.990 2.447.573 1.322.233 1.328.579 2.650.812
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
968.783 242.479 1.211.262 838.511 505.221 1.343.732
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
203.800 1.032.511 1.236.311 483.722 823.358 1.307.080
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.187.171 1.328.716 2.515.887 1.457.928 1.411.694 2.869.622
Swap Para Alım İşlemleri
272.657 991.807 1.264.464 304.567 1.108.587 1.413.154
Swap Para Satım İşlemleri
914.514 336.909 1.251.423 1.153.361 303.107 1.456.468
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
430.360 428.556 858.916 414.284 385.144 799.428
Para Alım Opsiyonları
215.180 214.278 429.458 207.142 192.572 399.714
Para Satım Opsiyonları
215.180 214.278 429.458 207.142 192.572 399.714
Faiz Alım Opsiyonları
0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları




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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,30 14.497.132 % 10,00  
KRDMA 4,18 104.185.158 % 10,00  
AKMGY 36,30 4.751.658 % 10,00  
AYEN 5,51 194.238.255 % 9,98  
BURVA 21,72 12.165.498 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4499 8,4923 % -0,29  
Frank 7,2073 7,2507 % 0,02  
Riyal 1,8213 1,8305 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 4,08  
Altın Gr. 393 393 0,87  
Cumhuriyet 2.541 2.563 5,70  
Tam 2.616 2.630 5,90  
Yarım 1.271 1.286 2,90  
Çeyrek 635 644 1,40  
Gümüş.Ons 18,23 18,26 0,05  
Gümüş Gr. 4,01 4,03 0,01  
B. Petrol 41,57 41,57 0,30  
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