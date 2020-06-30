***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor









***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER4.554.026 5.616.223 10.170.249 4.902.604 5.504.770 10.407.374GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 1.170.393 1.103.882 2.274.275 1.251.937 1.111.353 2.363.290Teminat Mektupları1.144.698 901.808 2.046.506 1.226.418 954.059 2.180.477Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.144.698 901.808 2.046.506 1.226.418 954.059 2.180.477Banka Kredileri25.695 0 25.695 25.519 0 25.519İthalat Kabul Kredileri25.695 25.695 25.519 25.519Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0Akreditifler0 201.611 201.611 0 156.875 156.875Belgeli Akreditifler172.798 172.798 117.043 117.043Diğer Akreditifler28.813 28.813 39.832 39.832Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden0 0Diğer Garantilerimizden463 463 419 419Diğer Kefaletlerimizden0 0TAAHHÜTLER593.519 1.480.079 2.073.598 456.222 1.268.000 1.724.222Cayılamaz Taahhütler593.519 1.480.079 2.073.598 456.222 1.268.000 1.724.222Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri382.857 1.480.079 1.862.936 276.822 1.268.000 1.544.822Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.3.1.2 5.139 5.139 5.858 5.858İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri5.3.1.2 205.523 205.523 173.542 173.542Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 2.790.114 3.032.262 5.822.376 3.194.445 3.125.417 6.319.862Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Rier2.790.114 3.032.262 5.822.376 3.194.445 3.125.417 6.319.862Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.172.583 1.274.990 2.447.573 1.322.233 1.328.579 2.650.812Vadeli Döviz Alım İşlemleri968.783 242.479 1.211.262 838.511 505.221 1.343.732Vadeli Döviz Satım İşlemleri203.800 1.032.511 1.236.311 483.722 823.358 1.307.080Para ve Faiz Swap İşlemleri1.187.171 1.328.716 2.515.887 1.457.928 1.411.694 2.869.622Swap Para Alım İşlemleri272.657 991.807 1.264.464 304.567 1.108.587 1.413.154Swap Para Satım İşlemleri914.514 336.909 1.251.423 1.153.361 303.107 1.456.468Swap Faiz Alım İşlemleri0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları430.360 428.556 858.916 414.284 385.144 799.428Para Alım Opsiyonları215.180 214.278 429.458 207.142 192.572 399.714Para Satım Opsiyonları215.180 214.278 429.458 207.142 192.572 399.714Faiz Alım Opsiyonları0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları