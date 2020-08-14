***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor









***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER4.802.089 6.492.979 11.295.068 4.902.604 5.504.770 10.407.374GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 1.167.864 923.779 2.091.643 1.251.937 1.111.353 2.363.290Teminat Mektupları1.142.164 777.587 1.919.751 1.226.418 954.059 2.180.477Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.142.164 777.587 1.919.751 1.226.418 954.059 2.180.477Banka Kredileri25.700 0 25.700 25.519 0 25.519İthalat Kabul Kredileri25.700 25.700 25.519 25.519Diğer Banka Kabulleri0 0 0Akreditifler0 145.709 145.709 0 156.875 156.875Belgeli Akreditifler117.396 117.396 117.043 117.043Diğer Akreditifler28.313 28.313 39.832 39.832Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden0 0Diğer Garantilerimizden483 483 419 419Diğer Kefaletlerimizden0 0TAAHHÜTLER684.690 2.450.882 3.135.572 456.222 1.268.000 1.724.222Cayılamaz Taahhütler684.690 2.450.882 3.135.572 456.222 1.268.000 1.724.222Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri457.361 2.450.882 2.908.243 276.822 1.268.000 1.544.822Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.3.1.2 5.127 5.127 5.858 5.858İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri5.3.1.2 222.202 222.202 173.542 173.542Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.949.535 3.118.318 6.067.853 3.194.445 3.125.417 6.319.862Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.949.535 3.118.318 6.067.853 3.194.445 3.125.417 6.319.862Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.073.494 1.142.872 2.216.366 1.322.233 1.328.579 2.650.812Vadeli Döviz Alım İşlemleri873.471 225.898 1.099.369 838.511 505.221 1.343.732Vadeli Döviz Satım İşlemleri200.023 916.974 1.116.997 483.722 823.358 1.307.080Para ve Faiz Swap İşlemleri1.608.057 1.691.854 3.299.911 1.457.928 1.411.694 2.869.622Swap Para Alım İşlemleri491.226 1.164.181 1.655.407 304.567 1.108.587 1.413.154Swap Para Satım İşlemleri1.116.831 527.673 1.644.504 1.153.361 303.107 1.456.468Swap Faiz Alım İşlemleri0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları267.984 283.592 551.576 414.284 385.144 799.428Para Alım Opsiyonları133.992 141.796 275.788 207.142 192.572 399.714Para Satım Opsiyonları133.992 141.796 275.788 207.142 192.572 399.714Faiz Alım Opsiyonları0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER31.741.493 2.212.210 33.953.703 52.350.764 2.012.067 54.362.831EMANET KIYMETLER31.699.920 39.674 31.739.594 52.307.653 64.578 52.372.231Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0Emanete Alınan Menkul Değerler30.370.290 7 30.370.297 50.669.130 1.337 50.670.467Tahsile Alınan Çekler1.329.630 39.667 1.369.297 1.638.523 63.241 1.701.764Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler5.3.1 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0REHİNLİ KIYMETLER40.620 1.930.313 1.970.933 42.020 1.746.773 1.788.793Menkul Kıymetler0 0Teminat Senetleri1.680 1.385.066 1.386.746 2.080 1.266.127 1.268.207Emtia0 0Varant0 0Gayrimenkul38.940 541.751 580.691 39.940 477.611 517.551Diğer Rehinli Kıymetler3.496 3.496 3.035 3.035Rehinli Kıymet Alanlar0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER953 242.223 243.176 1.091 200.716 201.807BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI36.543.582 8.705.189 45.248.771 57.253.368 7.516.837 64.770.205Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ534.967 806.794 250.691 446.330Kredilerden Alınan Faizler5.4.1.1 218.890 354.556 101.476 171.170Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler5.556 30.459 3.823 20.582Bankalardan Alınan Faizler5.4.1.2 129.866 377.971 46.419 233.244Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler5.4.1.3 180.366 43.664 98.862 21.190Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar39.197 8.691 27.990 3.663Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar141.169 34.973 70.872 17.527İtfa Edilmiş Maliyeti İle ÖlçülenlerFinansal Kiralama Faiz GelirleriDiğer Faiz Gelirleri289 144 111 144FAİZ GİDERLERİ (-)-92.677 -354.996 -34.597 -205.696Mevduata Verilen Faizler5.4.2.4 -76.713 -338.969 -27.733 -197.159Kullanılan Kredilere Verilen Faizler5.4.2.1 -8.077 -10.915 -3.460 -6.267Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizlerİhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerKiralama Faiz Giderleri-2.242 -2.648 -1.074 -1.163Diğer Faiz Giderleri-5.645 -2.464 -2.330 -1.107NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ442.290 451.798 216.094 240.634NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ45.485 42.984 20.193 21.332Alınan Ücret ve Komisyonlar61.621 63.912 28.416 32.493Gayri Nakdi Kredilerden15.955 11.251 8.513 5.853Diğer45.666 52.661 19.903 26.640Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-16.136 -20.928 -8.223 -11.161Diğer-16.136 -20.928 -8.223 -11.161TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 169.232 168.172 73.325 89.525Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)87.063 26.478 37.597 17.355Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-8.786 95.754 2.791 18.467Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)90.955 45.940 32.937 53.703DİĞER FAALİYET GELİRLERİ62.328 53.908 25.933 29.043FAALİYET BRÜT KÂRI719.335 716.862 335.545 380.534KREDİ KARŞILIKLARI (-)5.4.6 -36.374 -2.606 -10.132 8.749PERSONEL GİDERLERİ (-)5.4.7 -77.186 -72.645 -37.022 -34.572DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -148.834 -136.207 -82.945 -67.945NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.4.8 456.941 505.404 205.446 286.766BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)456.941 505.404 205.446 286.766SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-109.523 -90.735 -45.454 -52.841Cari Vergi Karşılığı5.4.9 -111.893 -98.400 -56.232 -73.983Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi13.477Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.4.9 2.370 7.665 10.778 7.665SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 347.418 414.669 159.992 233.925DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI347.418 414.669 159.992 233.925Grubun Karı (Zararı)347.418 414.669 159.992 233.925Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler33.753 245.777 -87.418 989.683 488.747 1.670.542TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye33.753 245.777 -87.418 989.683 488.747 1.670.542Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.327 15.327Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414.669 414.669Kar Dağıtımı488.747 -488.747 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar488.747 -488.747 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler33.753 245.777 -72.091 1.478.430 414.669 2.100.538Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850Yeni Bakiye33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.847 347.418 344.571Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı740.226 -740.226Yedeklere Aktarılan Tutarlar740.226 -740.226Dönem Sonu Bakiyeler33.753 245. 21.817 1.478.430 740.226 347.418 2.867.421Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.197.120 1.688.619 8.885.739 6.247.658 2.253.275 8.500.933Nakit ve Nakit Benzerleri2.881.178 1.685.704 4.566.882 3.932.924 2.218.955 6.151.879Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.1.1 2.876.889 1.475.954 4.352.843 3.900.927 1.901.629 5.802.556Bankalar5.1.3 4.289 209.750 214.039 31.997 317.326 349.323Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.886.314 1.886.314 67.230 67.230Devlet Borçlanma Senetleri1.886.314 1.886.314 67.230 67.230Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.4.3 2.388.351 2.388.351 2.237.022 2.237.022Devlet Borçlanma Senetleri5.1.4.3 2.382.592 2.382.592 2.232.056 2.232.056Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler5.1.4.3 5.759 5.759 4.966 4.966Türev Finansal Varlıklar5.1.2.3 41.277 2.915 44.192 10.482 34.320 44.802Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.1.2.3 41.277 2.915 44.192 10.482 34.320 44.802İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.1.5.6 3.113.149 2.936.742 6.049.891 2.469.486 1.749.715 4.219.201Krediler3.087.278 2.936.742 6.024.020 2.435.759 1.749.715 4.185.474Donuk Alacaklar5.1.5.10 140.097 140.097 140.631 140.631Özel Karşılıklar (-)5.1.5.9 -114.226 -114.226 -106.904 -106.904SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 36.375 4.875 41.250 36.357 6.366 42.723MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.14 6.201 6.201 5.922 5.922Diğer6.201 6.201 5.922 5.922YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.15 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.16 15.077 15.077 11.905 11.905DİĞER AKTİFLER5.1.18 50.623 11.177 61.800 47.909 23.228 71.137VARLIKLAR TOPLAMI10.418.545 4.641.413 15.059.958 8.819.237 4.032.584 12.851.821YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 6.983.932 4.234.242 11.218.174 5.385.926 4.540.726 9.926.652ALINAN KREDİLER5.2.3 581.129 581.129 37.252 37.252PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0Tahviller0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0Diğer0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.2.1 52.573 2.915 55.488 28.758 17.601 46.359Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı52.573 2.915 55.488 28.758 17.601 46.359Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.6 21.146 4.959 26.105 25.435 6.439 31.874KARŞILIKLAR168.474 0 168.474 157.604 0 157.604Genel Karşılıklar5.2.8.1 115.106 115.106 93.147 93.147Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı5.2.8.2 32.711 32.711 41.023 41.023Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar5.2.8.3 20.657 20.657 23.434 23.434CARİ VERGİ BORCU5.2.9 69.901 69.901 76.664 76.664ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0Krediler0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER48.301 24.965 73.266 44.362 8.204 52.566ÖZKAYNAKLAR2.867.421 0 2.867.421 2.522.850 0 2.522.850Ödenmiş Sermaye5.2.12.1 33.753 33.753 33.753 33.753Sermaye Yedekleri245.777 0 245.777 245.777 0 245.777Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri245.777 245.777 245.777 245.777Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.2.12.8 21.817 21.817 24.664 24.664Kar Yedekleri1.478.430 0 1.478.430 1.478.430 0 1.478.430Yasal Yedekler5.2.12.10 18.058 18.058 18.058 18.058Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler5.2.12.11 1.460.372 1.460.372 1.460.372 1.460.372Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zarar5.2.3 1.087.644 0 1.087.644 740.226 0 740.226Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı740.226 740.226 0Dönem Net Kâr veya Zararı347.418 347.418 740.226 740.226Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI10.792.877 4.267.081 15.059.958 8.278.851 4.572.970 12.851.821Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)347.418 414.669DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-2.847 15.327 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.847 15.327 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-3.650 19.650Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler803 -4.323TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)344.571 429.996 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı265.932 -113.078Alınan Faizler414.738 801.236Ödenen Faizler-89.979 -373.588Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar61.621 63.911Elde Edilen Diğer Kazançlar238.882 -76.462Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar14.694 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-86.696 -84.847Ödenen Vergiler109.751 -75.242Diğer-397.079 -368.086Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.432.235 3.050.155Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.793.538 284.456Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış280.406 -246.699Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.789.350 -123.499Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-30.720 94.905Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.450.444 478.600Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-161.616 2.490.036Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)543.877 -100Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)68.262 72.456Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.166.303 2.937.077YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-96.559 -23.552İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller3.687 -33.902Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-785.847 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar676.351 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer9.250 10.350FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-5.769 31.947Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer-5.769 31.947Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi260.267 175.342Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.008.364 3.120.814Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.371.413 4.470.384Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.363.049 7.591.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869132BIST