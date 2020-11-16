***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor
16.11.2020 22:29
***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.470.176 5.297.307 8.767.483 4.902.604 5.504.770 10.407.374
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 1.171.040 1.096.614 2.267.654 1.251.937 1.111.353 2.363.290
Teminat Mektupları
1.146.655 722.637 1.869.292 1.226.418 954.059 2.180.477
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.146.655 722.637 1.869.292 1.226.418 954.059 2.180.477
Banka Kredileri
24.385 0 24.385 25.519 0 25.519
İthalat Kabul Kredileri
24.385 0 24.385 25.519 25.519
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
373.429 373.429 0 156.875 156.875
Belgeli Akreditifler
336.109 336.109 117.043 117.043
Diğer Akreditifler
37.320 37.320 39.832 39.832
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
548 548 419 419
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
498.656 2.279.043 2.777.699 456.222 1.268.000 1.724.222
Cayılamaz Taahhütler
498.656 2.279.043 2.777.699 456.222 1.268.000 1.724.222
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
307.482 2.279.043 2.586.525 276.822 1.268.000 1.544.822
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.3.1.2 4.822 4.822 5.858 5.858
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.3.1.2 186.352 186.352 173.542 173.542
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.800.480 1.921.650 3.722.130 3.194.445 3.125.417 6.319.862
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.800.480 1.921.650 3.722.130 3.194.445 3.125.417 6.319.862
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
929.254 1.005.316 1.934.570 1.322.233 1.328.579 2.650.812
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
827.114 123.746 950.860 838.511 505.221 1.343.732
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
102.140 881.570 983.710 483.722 823.358 1.307.080
Para ve Faiz Swap İşlemleri
797.597 827.754 1.625.351 1.457.928 1.411.694 2.869.622
Swap Para Alım İşlemleri
168.900 657.874 826.774 304.567 1.108.587 1.413.154
Swap Para Satım İşlemleri
628.697 169.880 798.577 1.153.361 303.107 1.456.468
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
73.629 88.580 162.209 414.284 385.144 799.428
Para Alım Opsiyonları
36.815 44.290 81.105 207.142 192.572 399.714
Para Satım Opsiyonları
36.814 44.290 81.104 207.142 192.572 399.714
Faiz Alım Opsiyonları
0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
30.063.611 2.488.758 32.552.369 52.350.764 2.012.067 54.362.831
EMANET KIYMETLER
30.022.206 42.197 30.064.403 52.307.653 64.578 52.372.231
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
28.499.355 8 28.499.363 50.669.130 1.337 50.670.467
Tahsile Alınan Çekler
1.522.851 42.189 1.565.040 1.638.523 63.241 1.701.764
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
5.3.1 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
40.620 2.173.726 2.214.346 42.020 1.746.773 1.788.793
Menkul Kıymetler
0 0
Teminat Senetleri
1.680 1.544.489 1.546.169 2.080 1.266.127 1.268.207
Emtia
0 0
Varant
0 0
Gayrimenkul
38.940 625.087 664.027 39.940 477.611 517.551
Diğer Rehinli Kıymetler
0 4.150 4.150 3.035 3.035
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
785 272.835 273.620 1.091 200.716 201.807
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
33.533.787 7.786.065 41.319.852 57.253.368 7.516.837 64.770.205
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
807.817 1.283.620 272.850 476.826
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 326.557 535.230 107.667 180.674
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
9.361 41.130 3.805 10.671
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 202.855 619.708 72.989 241.737
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.4.1.3 268.706 87.373 88.340 43.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
68.537 32.544 29.340 23.853
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
200.169 54.829 59.000 19.856
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
338 179 49 35
FAİZ GİDERLERİ (-)
-120.819 -541.090 -28.142 -186.094
Mevduata Verilen Faizler
5.4.2.4 -98.040 -518.861 -21.327 -179.892
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -11.586 -14.443 -3.509 -3.528
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-3.083 -3.843 -841 -1.195
Diğer Faiz Giderleri
-8.110 -3.943 -2.465 -1.479
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
686.998 742.530 244.708 290.732
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
67.453 64.433 21.968 21.449
Alınan Ücret ve Komisyonlar
90.012 96.082 28.391 32.170
Gayri Nakdi Kredilerden
25.048 17.424 9.093 6.173
Diğer
64.964 78.658 19.298 25.997
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-22.559 -31.649 -6.423 -10.721
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-22.559 -31.649 -6.423 -10.721
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 231.335 197.672 62.103 29.500
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
95.574 59.350 8.511 32.872
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-9.194 59.228 -408 -36.526
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
144.955 79.094 54.000 33.154
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
84.620 72.606 22.292 18.698
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.070.406 1.077.241 351.071 360.379
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5.4.6 -64.400 -10.016 -28.026 -7.410
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.7 -115.326 -108.004 -38.140 -35.359
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -236.122 -202.148 -87.288 -65.941
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.4.8 654.558 757.073 197.617 251.669
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
654.558 757.073 197.617 251.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-159.324 -178.510 -49.801 -87.775
Cari Vergi Karşılığı
5.4.9 -157.366 -179.892 -45.473 -81.492
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.958 -4.328 -6.283
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.4.9 1.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 495.234 578.563 147.816 163.894
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
495.234 578.563 147.816 163.894
Grubun Karı (Zararı)
495.234 578.563 147.816 163.894
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
33.753 245.777 -87.418 989.683 488.747 1.670.542
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
33.753 245.777 -87.418 989.683 488.747 1.670.542
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.208 578.563 639.771
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
488.747 -488.747 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
488.747 -488.747 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 -26.210 1.478.430 578.563 2.310.313
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850
Yeni Bakiye
33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.621 495.234 472.613
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
740.226 0 -740.226
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
740.226 0 -740.226
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 2.043 2.218.656 0 495.234 2.995.463
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.161.599 2.291.819 11.453.418 6.247.658 2.253.275 8.500.933
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.862.939 2.284.877 8.147.816 3.932.924 2.218.955 6.151.879
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 4.331.265 1.701.577 6.032.842 3.900.927 1.901.629 5.802.556
Bankalar
5.1.3 1.531.674 583.300 2.114.974 31.997 317.326 349.323
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.200.074 0 1.200.074 67.230 67.230
Devlet Borçlanma Senetleri
1.200.074 0 1.200.074 67.230 67.230
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4.3 2.042.915 6.701 2.049.616 2.237.022 2.237.022
Devlet Borçlanma Senetleri
5.1.4.3 2.036.108 0 2.036.108 2.232.056 2.232.056
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.1.4.3 6.807 6.701 13.508 4.966 4.966
Türev Finansal Varlıklar
5.1.2.3 55.671 241 55.912 10.482 34.320 44.802
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.1.2.3 55.671 241 55.912 10.482 34.320 44.802
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.5.6 3.089.502 2.920.856 6.010.358 2.469.486 1.749.715 4.219.201
Krediler
3.070.795 2.920.856 5.991.651 2.435.759 1.749.715 4.185.474
Donuk Alacaklar
5.1.5.10 139.811 0 139.811 140.631 140.631
Özel Karşılıklar (-)
5.1.5.9 -121.104 0 -121.104 -106.904 -106.904
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 33.254 4.173 37.427 36.357 6.366 42.723
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 5.719 0 5.719 5.922 5.922
Diğer
5.719 5.719 5.922 5.922
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 16.326 0 16.326 11.905 11.905
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 70.405 11.115 81.520 47.909 23.228 71.137
VARLIKLAR TOPLAMI
12.376.805 5.227.963 17.604.768 8.819.237 4.032.584 12.851.821
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
5.2.1 8.489.594 4.792.793 13.282.387 5.385.926 4.540.726 9.926.652
ALINAN KREDİLER
5.2.3 891.651 0 891.651 37.252 37.252
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
Tahviller
0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.2.1 67.374 241 67.615 28.758 17.601 46.359
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
67.374 241 67.615 28.758 17.601 46.359
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.6 18.830 4.257 23.087 25.435 6.439 31.874
KARŞILIKLAR
204.257 0 204.257 157.604 0 157.604
Genel Karşılıklar
5.2.8.1 143.276 143.276 93.147 93.147
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.2 38.759 38.759 41.023 41.023
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
5.2.8.3 22.222 22.222 23.434 23.434
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 63.473 63.473 76.664 76.664
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
69.120 7.715 76.835 44.362 8.204 52.566
ÖZKAYNAKLAR
2.995.463 0 2.995.463 2.522.850 0 2.522.850
Ödenmiş Sermaye
5.2.12.1 33.753 0 33.753 33.753 0 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.2.12.8 2.043 0 2.043 24.664 0 24.664
Kar Yedekleri
2.218.656 0 2.218.656 1.478.430 0 1.478.430
Yasal Yedekler
5.2.12.10 18.058 0 18.058 18.058 0 18.058
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.2.12.11 2.200.598 0 2.200.598 1.460.372 0 1.460.372
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
5.2.3 495.234 0 495.234 740.226 0 740.226
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
495.234 0 495.234 740.226 0 740.226
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.799.762 4.805.006 17.604.768 8.278.851 4.572.970 12.851.821
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
495.234 578.563
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-22.621 61.208 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-22.621 61.208 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-29.001 78.472
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.380 -17.264
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
472.613 639.771 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
203.887 295.745
Alınan Faizler
715.611 1.287.298
Ödenen Faizler
-119.512 -531.916
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
90.012 96.083
Elde Edilen Diğer Kazançlar
346.531 53.656
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
-39.853 653
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-119.383 -114.646
Ödenen Vergiler
-156.346 -136.530
Diğer
-513.173 -358.853
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.648.315 1.103.433
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.120.065 148.257
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-75.635 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.689.388 -79.062
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-71.475 -985.186
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.041.194 24.962
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
313.135 603.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 1.253.947
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
854.498 -940
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
396.051 137.703
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.852.202 1.399.178
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
209.678 -148.459
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
9.516 -29.660
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 192
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-980 -135.734
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
184.923 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
16.219 16.743
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-8.787 31.638
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-8.787 31.638
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
301.183 79.449
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.354.276 1.361.806
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.371.413 4.470.384
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.725.689 5.832.190
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888780
BIST