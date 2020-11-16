***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor









***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER3.470.176 5.297.307 8.767.483 4.902.604 5.504.770 10.407.374GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 1.171.040 1.096.614 2.267.654 1.251.937 1.111.353 2.363.290Teminat Mektupları1.146.655 722.637 1.869.292 1.226.418 954.059 2.180.477Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.146.655 722.637 1.869.292 1.226.418 954.059 2.180.477Banka Kredileri24.385 0 24.385 25.519 0 25.519İthalat Kabul Kredileri24.385 0 24.385 25.519 25.519Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler373.429 373.429 0 156.875 156.875Belgeli Akreditifler336.109 336.109 117.043 117.043Diğer Akreditifler37.320 37.320 39.832 39.832Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden0 0Diğer Garantilerimizden548 548 419 419Diğer Kefaletlerimizden0 0TAAHHÜTLER498.656 2.279.043 2.777.699 456.222 1.268.000 1.724.222Cayılamaz Taahhütler498.656 2.279.043 2.777.699 456.222 1.268.000 1.724.222Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri307.482 2.279.043 2.586.525 276.822 1.268.000 1.544.822Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.3.1.2 4.822 4.822 5.858 5.858İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri5.3.1.2 186.352 186.352 173.542 173.542Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.800.480 1.921.650 3.722.130 3.194.445 3.125.417 6.319.862Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.800.480 1.921.650 3.722.130 3.194.445 3.125.417 6.319.862Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri929.254 1.005.316 1.934.570 1.322.233 1.328.579 2.650.812Vadeli Döviz Alım İşlemleri827.114 123.746 950.860 838.511 505.221 1.343.732Vadeli Döviz Satım İşlemleri102.140 881.570 983.710 483.722 823.358 1.307.080Para ve Faiz Swap İşlemleri797.597 827.754 1.625.351 1.457.928 1.411.694 2.869.622Swap Para Alım İşlemleri168.900 657.874 826.774 304.567 1.108.587 1.413.154Swap Para Satım İşlemleri628.697 169.880 798.577 1.153.361 303.107 1.456.468Swap Faiz Alım İşlemleri0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları73.629 88.580 162.209 414.284 385.144 799.428Para Alım Opsiyonları36.815 44.290 81.105 207.142 192.572 399.714Para Satım Opsiyonları36.814 44.290 81.104 207.142 192.572 399.714Faiz Alım Opsiyonları0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER30.063.611 2.488.758 32.552.369 52.350.764 2.012.067 54.362.831EMANET KIYMETLER30.022.206 42.197 30.064.403 52.307.653 64.578 52.372.231Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0Emanete Alınan Menkul Değerler28.499.355 8 28.499.363 50.669.130 1.337 50.670.467Tahsile Alınan Çekler1.522.851 42.189 1.565.040 1.638.523 63.241 1.701.764Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler5.3.1 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0REHİNLİ KIYMETLER40.620 2.173.726 2.214.346 42.020 1.746.773 1.788.793Menkul Kıymetler0 0Teminat Senetleri1.680 1.544.489 1.546.169 2.080 1.266.127 1.268.207Emtia0 0Varant0 0Gayrimenkul38.940 625.087 664.027 39.940 477.611 517.551Diğer Rehinli Kıymetler0 4.150 4.150 3.035 3.035Rehinli Kıymet Alanlar0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER785 272.835 273.620 1.091 200.716 201.807BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI33.533.787 7.786.065 41.319.852 57.253.368 7.516.837 64.770.205Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ807.817 1.283.620 272.850 476.826Kredilerden Alınan Faizler5.4.1.1 326.557 535.230 107.667 180.674Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler9.361 41.130 3.805 10.671Bankalardan Alınan Faizler5.4.1.2 202.855 619.708 72.989 241.737Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler5.4.1.3 268.706 87.373 88.340 43.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar68.537 32.544 29.340 23.853Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar200.169 54.829 59.000 19.856İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri338 179 49 35FAİZ GİDERLERİ (-)-120.819 -541.090 -28.142 -186.094Mevduata Verilen Faizler5.4.2.4 -98.040 -518.861 -21.327 -179.892Kullanılan Kredilere Verilen Faizler5.4.2.1 -11.586 -14.443 -3.509 -3.528Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-3.083 -3.843 -841 -1.195Diğer Faiz Giderleri-8.110 -3.943 -2.465 -1.479NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ686.998 742.530 244.708 290.732NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ67.453 64.433 21.968 21.449Alınan Ücret ve Komisyonlar90.012 96.082 28.391 32.170Gayri Nakdi Kredilerden25.048 17.424 9.093 6.173Diğer64.964 78.658 19.298 25.997Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-22.559 -31.649 -6.423 -10.721Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-22.559 -31.649 -6.423 -10.721TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 231.335 197.672 62.103 29.500Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)95.574 59.350 8.511 32.872Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-9.194 59.228 -408 -36.526Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)144.955 79.094 54.000 33.154DİĞER FAALİYET GELİRLERİ84.620 72.606 22.292 18.698FAALİYET BRÜT KÂRI1.070.406 1.077.241 351.071 360.379KREDİ KARŞILIKLARI (-)5.4.6 -64.400 -10.016 -28.026 -7.410PERSONEL GİDERLERİ (-)5.4.7 -115.326 -108.004 -38.140 -35.359DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -236.122 -202.148 -87.288 -65.941NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.4.8 654.558 757.073 197.617 251.669BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)654.558 757.073 197.617 251.669SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-159.324 -178.510 -49.801 -87.775Cari Vergi Karşılığı5.4.9 -157.366 -179.892 -45.473 -81.492Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.958 -4.328 -6.283Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.4.9 1.382SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 495.234 578.563 147.816 163.894DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI495.234 578.563 147.816 163.894Grubun Karı (Zararı)495.234 578.563 147.816 163.894Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler33.753 245.777 -87.418 989.683 488.747 1.670.542TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye33.753 245.777 -87.418 989.683 488.747 1.670.542Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)61.208 578.563 639.771Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı488.747 -488.747 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar488.747 -488.747 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler33.753 245.777 -26.210 1.478.430 578.563 2.310.313Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850Yeni Bakiye33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.621 495.234 472.613Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı740.226 0 -740.226Yedeklere Aktarılan Tutarlar740.226 0 -740.226Dönem Sonu Bakiyeler33.753 245.777 2.043 2.218.656 0 495.234 2.995.463Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.161.599 2.291.819 11.453.418 6.247.658 2.253.275 8.500.933Nakit ve Nakit Benzerleri5.862.939 2.284.877 8.147.816 3.932.924 2.218.955 6.151.879Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.1.1 4.331.265 1.701.577 6.032.842 3.900.927 1.901.629 5.802.556Bankalar5.1.3 1.531.674 583.300 2.114.974 31.997 317.326 349.323Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.200.074 0 1.200.074 67.230 67.230Devlet Borçlanma Senetleri1.200.074 0 1.200.074 67.230 67.230Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.4.3 2.042.915 6.701 2.049.616 2.237.022 2.237.022Devlet Borçlanma Senetleri5.1.4.3 2.036.108 0 2.036.108 2.232.056 2.232.056Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler5.1.4.3 6.807 6.701 13.508 4.966 4.966Türev Finansal Varlıklar5.1.2.3 55.671 241 55.912 10.482 34.320 44.802Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.1.2.3 55.671 241 55.912 10.482 34.320 44.802İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.1.5.6 3.089.502 2.920.856 6.010.358 2.469.486 1.749.715 4.219.201Krediler3.070.795 2.920.856 5.991.651 2.435.759 1.749.715 4.185.474Donuk Alacaklar5.1.5.10 139.811 0 139.811 140.631 140.631Özel Karşılıklar (-)5.1.5.9 -121.104 0 -121.104 -106.904 -106.904SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 33.254 4.173 37.427 36.357 6.366 42.723MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.14 5.719 0 5.719 5.922 5.922Diğer5.719 5.719 5.922 5.922YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.15 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.16 16.326 0 16.326 11.905 11.905DİĞER AKTİFLER5.1.18 70.405 11.115 81.520 47.909 23.228 71.137VARLIKLAR TOPLAMI12.376.805 5.227.963 17.604.768 8.819.237 4.032.584 12.851.821YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 8.489.594 4.792.793 13.282.387 5.385.926 4.540.726 9.926.652ALINAN KREDİLER5.2.3 891.651 0 891.651 37.252 37.252PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0Tahviller0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0Diğer0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.2.1 67.374 241 67.615 28.758 17.601 46.359Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı67.374 241 67.615 28.758 17.601 46.359Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.6 18.830 4.257 23.087 25.435 6.439 31.874KARŞILIKLAR204.257 0 204.257 157.604 0 157.604Genel Karşılıklar5.2.8.1 143.276 143.276 93.147 93.147Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı5.2.8.2 38.759 38.759 41.023 41.023Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar5.2.8.3 22.222 22.222 23.434 23.434CARİ VERGİ BORCU5.2.9 63.473 63.473 76.664 76.664ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0Krediler0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER69.120 7.715 76.835 44.362 8.204 52.566ÖZKAYNAKLAR2.995.463 0 2.995.463 2.522.850 0 2.522.850Ödenmiş Sermaye5.2.12.1 33.753 0 33.753 33.753 0 33.753Sermaye Yedekleri245.777 0 245.777 245.777 0 245.777Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri245.777 0 245.777 245.777 0 245.777Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.2.12.8 2.043 0 2.043 24.664 0 24.664Kar Yedekleri2.218.656 0 2.218.656 1.478.430 0 1.478.430Yasal Yedekler5.2.12.10 18.058 0 18.058 18.058 0 18.058Statü Yedekleri0 0 0 0Olağanüstü Yedekler5.2.12.11 2.200.598 0 2.200.598 1.460.372 0 1.460.372Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zarar5.2.3 495.234 0 495.234 740.226 0 740.226Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı495.234 0 495.234 740.226 0 740.226Azınlık PaylarıYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI12.799.762 4.805.006 17.604.768 8.278.851 4.572.970 12.851.821Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)495.234 578.563DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-22.621 61.208 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-22.621 61.208 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-29.001 78.472Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.380 -17.264TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)472.613 639.771 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı203.887 295.745Alınan Faizler715.611 1.287.298Ödenen Faizler-119.512 -531.916Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar90.012 96.083Elde Edilen Diğer Kazançlar346.531 53.656Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar-39.853 653Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-119.383 -114.646Ödenen Vergiler-156.346 -136.530Diğer-513.173 -358.853Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.648.315 1.103.433Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.120.065 148.257Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-75.635 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.689.388 -79.062Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-71.475 -985.186Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)3.041.194 24.962Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)313.135 603.752Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 1.253.947Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)854.498 -940Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)396.051 137.703Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.852.202 1.399.178YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları209.678 -148.459İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller9.516 -29.660Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 192Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-980 -135.734Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar184.923 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer16.219 16.743FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-8.787 31.638Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-8.787 31.638Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi301.183 79.449Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.354.276 1.361.806Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.371.413 4.470.384Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.725.689 5.832.190http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888780BIST