***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor









***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER6.793.045 8.229.179 15.022.224 5.001.922 8.748.145 13.750.067GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 834.187 1.147.635 1.981.822 936.472 1.000.723 1.937.195Teminat Mektupları829.527 727.821 1.557.348 918.282 646.548 1.564.830Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0Diğer Teminat Mektupları829.527 727.821 1.557.348 918.282 646.548 1.564.830Banka Kredileri4.660 0 4.660 18.190 0 18.190İthalat Kabul Kredileri4.660 4.660 18.190 18.190Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler0 419.203 419.203 0 353.655 353.655Belgeli Akreditifler403.963 403.963 329.441 329.441Diğer Akreditifler15.240 15.240 24.214 24.214Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden0 0Diğer Garantilerimizden611 611 520 520Diğer Kefaletlerimizden0 0TAAHHÜTLER1.362.118 1.464.127 2.826.245 435.536 3.309.586 3.745.122Cayılamaz Taahhütler1.362.118 1.464.127 2.826.245 435.536 3.309.586 3.745.122Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.179.773 1.464.127 2.643.900 242.596 3.309.586 3.552.182Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.3.1.2 4.114 4.114 4.809 4.809İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri5.3.1.2 178.231 178.231 188.131 188.131Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4.596.740 5.617.417 10.214.157 3.629.914 4.437.836 8.067.750Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler4.596.740 5.617.417 10.214.157 3.629.914 4.437.836 8.067.750Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.616.301 2.870.039 5.486.340 1.717.453 1.860.720 3.578.173Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.979.977 789.379 2.769.356 1.134.976 725.096 1.860.072Vadeli Döviz Satım İşlemleri636.324 2.080.660 2.716.984 582.477 1.135.624 1.718.101Para ve Faiz Swap İşlemleri1.796.043 2.545.200 4.341.243 1.744.437 2.402.320 4.146.757Swap Para Alım İşlemleri900.232 1.284.690 2.184.922 544.501 1.490.371 2.034.872Swap Para Satım İşlemleri895.811 1.260.510 2.156.321 1.199.936 911.949 2.111.885Swap Faiz Alım İşlemleri0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları184.396 202.178 386.574 168.024 174.796 342.820Para Alım Opsiyonları92.198 101.089 193.287 84.012 87.398 171.410Para Satım Opsiyonları92.198 101.089 193.287 84.012 87.398 171.410Faiz Alım Opsiyonları0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER54.699.678 2.455.921 57.155.599 35.221.417 2.304.073 37.525.490EMANET KIYMETLER54.658.273 43.050 54.701.323 35.180.012 35.654 35.215.666Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0Emanete Alınan Menkul Değerler52.528.034 9 52.528.043 33.524.838 7 33.524.845Tahsile Alınan Çekler2.130.239 43.041 2.173.280 1.655.174 35.647 1.690.821Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler5.3.1 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0REHİNLİ KIYMETLER40.620 2.102.423 2.143.043 40.620 2.006.923 2.047.543Menkul Kıymetler0 0Teminat Senetleri1.680 1.599.711 1.601.391 1.680 1.467.443 1.469.123Emtia0 0Varant0 0Gayrimenkul38.940 498.019 536.959 38.940 535.353 574.293Diğer Rehinli Kıymetler4.693 4.693 4.127 4.127Rehinli Kıymet Alanlar0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER785 310.448 311.233 785 261.496 262.281BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI61.492.723 10.685.100 72.177.823 40.223.339 11.052.218 51.275.557Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1.017.930 534.967 546.016 250.691Kredilerden Alınan Faizler5.4.1.1 351.928 218.890 190.736 101.476Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler40.651 5.556 23.500 3.823Bankalardan Alınan Faizler5.4.1.2 459.492 129.866 220.168 46.419Menkul Değerlerden Alınan Faizler5.4.1.3 165.800 180.366 111.586 98.862Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar14.231 39.197 6.107 27.990İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler151.569 141.169 105.479 70.872Diğer Faiz Gelirleri59 289 26 111FAİZ GİDERLERİ (-)-238.994 -92.677 -134.260 -34.597Mevduata Verilen Faizler5.4.2.4 -202.169 -76.713 -116.878 -27.733Kullanılan Kredilere Verilen Faizler5.4.2.1 -26.972 -8.077 -15.487 -3.460Kiralama Faiz Giderleri-1.867 -2.242 -8 -1.074Diğer Faiz Giderleri-7.986 -5.645 -1.887 -2.330NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ778.936 442.290 411.756 216.094NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ53.628 45.485 27.993 20.193Alınan Ücret ve Komisyonlar75.032 61.621 39.638 28.416Gayri Nakdi Kredilerden27.130 15.955 14.514 8.513Diğer47.902 45.666 25.124 19.903Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-21.404 -16.136 -11.645 -8.223Diğer-21.404 -16.136 -11.645 -8.223TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 177.484 169.232 55.099 73.325Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)12.449 87.063 4.431 37.597Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-55.445 -8.786 -65.092 2.791Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)220.480 90.955 115.760 32.937DİĞER FAALİYET GELİRLERİ64.406 62.328 29.631 25.933FAALİYET BRÜT KÂRI1.074.454 719.335 524.479 335.545KREDİ KARŞILIKLARI (-)5.4.6 -67.151 -36.374 40.883 -10.132PERSONEL GİDERLERİ (-)5.4.7 -90.481 -77.186 -43.997 -37.022DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-208.384 -148.834 -103.962 -82.945NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.4.8 708.438 456.941 417.403 205.446BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)708.438 456.941 417.403 205.446SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-183.612 -109.523 -107.837 -45.454Cari Vergi Karşılığı5.4.9 -204.958 -111.893 -129.163 -56.232Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.4.9 21.346 2.370 21.326 10.778SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 524.826 347.418 309.566 159.992DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI524.826 347.418 309.566 159.992Grubun Karı (Zararı)0 0 0 0Azınlık Payları Karı (Zararı)524.826 347.418 309.566 159.992Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850Yeni Bakiye33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.847 347.418 344.571Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 740 -740.226Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 740 -740.226Dönem Sonu Bakiyeler33.753 245.777 21.817 1.478.430 740 347.418 2.867.421Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221Yeni Bakiye33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.632 524.826 521.194Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dağıtılan Temettü740.928 -740.928Diğer740.928 -740.928Dönem Sonu Bakiyeler33.753 245.777 -10.525 2.218.656 740.928 524.826 3.753.415Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.637.247 3.715.590 12.352.837 9.998.659 2.147.858 12.146.517Nakit ve Nakit Benzerleri5.238.090 3.715.507 8.953.597 8.958.470 2.139.231 11.097.701Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.1.1 5.156.612 1.523.681 6.680.293 8.947.679 1.628.103 10.575.782Bankalar5.1.3 81.478 2.191.826 2.273.304 10.791 511.128 521.919Para Piyasalarından Alacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar359.389 0 359.389 58.696 6.918 65.614Devlet Borçlanma Senetleri350.410 350.410 51.629 51.629Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0Diğer Finansal Varlıklar8.979 8.979 7.067 6.918 13.985Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.4.3 3.005.611 0 3.005.611 851.480 0 851.480Devlet Borçlanma Senetleri5.1.4.3 3.005.611 3.005.611 851.480 851.480Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler5.1.4.3 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Türev Finansal Varlıklar5.1.2.3 34.157 83 34.240 130.013 1.709 131.722Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.1.2.3 34.157 83 34.240 130.013 1.709 131.722Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.1.5.6 2.771.573 3.633.579 6.405.152 3.171.939 3.528.276 6.700.215Krediler2.752.984 3.633.579 6.386.563 3.153.227 3.528.276 6.681.503Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0Faktoring Alacakları0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Donuk Alacaklar5.1.5.10 138.108 138.108 139.378 139.378Özel Karşılıklar (-)5.1.5.9 -119.519 -119.519 -120.666 -120.666SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0Satış AmaçlıDurdurulan Faaliyetlere İlişkinORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 63.797 275 64.072 53.526 2.717 56.243MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.14 5.821 0 5.821 5.841 0 5.841Şerefiye0 0Diğer5.821 5.821 5.841 5.841YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.15 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.16 16.825 16.825 0DİĞER AKTİFLER5.1.18 72.297 23.312 95.609 54.212 34.781 88.993VARLIKLAR TOPLAMI11.567.560 7.372.756 18.940.316 13.284.177 5.713.632 18.997.809YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 7.588.048 7.046.116 14.634.164 8.971.855 5.894.650 14.866.505ALINAN KREDİLER5.2.3 2.341 2.341PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0FONLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.2.1 30.817 83 30.900 69.936 1.709 71.645Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı30.817 83 30.900 69.936 1.709 71.645FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.6 34.872 283 35.155 33.919 2.780 36.699KARŞILIKLAR216.281 0 216.281 204.135 0 204.135Genel Karşılıklar5.2.8.1 149.741 149.741 127.414 127.414Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı5.2.8.2 39.952 39.952 50.309 50.309Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar5.2.8.3 26.588 26.588 26.412 26.412CARİ VERGİ BORCU5.2.9 147.108 147.108 59.224 59.224ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 6.024 6.024SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER70.604 50.348 120.952 511.476 9.880 521.356ÖZKAYNAKLAR3.753.415 0 3.753.415 3.232.221 0 3.232.221Ödenmiş Sermaye5.2.12.1 33.753 33.753 33.753 33.753Sermaye Yedekleri245.777 0 245.777 245.777 0 245.777Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri245.777 245.777 245.777 245.777Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.2.12.8 -10.525 -10.525 -6.893 -6.893Kar Yedekleri2.218.656 0 2.218.656 2.218.656 2.218.656Yasal Yedekler5.2.12.10 18.058 18.058 18.058 18.058Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler5.2.12.11 2.200.598 2.200.598 2.200.598 2.200.598Diğer Kar Yedekleri5.2.1 0 0Kar veya Zarar5.2.3 1.265.754 0 1.265.754 740.928 740.928Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı740.928 740.928 0Dönem Net Kâr veya Zararı524.826 524.826 740.928 740.928Azınlık PaylarıYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI11.843.486 7.096.830 18.940.316 13.088.790 5.909.019 18.997.809Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)524.826 347.418DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-3.632 -2.847Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.632 -2.847Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-5.196 -3.650Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.564 803TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)521.194 344.571Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-112.765 265.932Alınan Faizler999.139 414.738Ödenen Faizler-237.646 -89.979Alınan Ücret ve Komisyonlar75.032 61.621Elde Edilen Diğer Kazançlar191.630 238.882Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.147 14.694Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-103.352 -86.696Ödenen Vergiler-80.672 109.751Diğer(VI.1) -958.043 -397.079Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.175.471 -1.432.235Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-96.204 -1.793.538Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-763.234Kredilerdeki Net (Artış) Azalış323.934 280.406Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-89.535 -1.789.350Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-606.675 -30.720Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.450.444Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)372.985 -161.616Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)543.877Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-316.742 68.262Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.288.236 -1.166.303YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.168.477 -96.559Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-829 3.687Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-5.078.162 -785.847Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.908.511 676.351Diğer2.003 9.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit8.015 -5.769Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit6.471Diğer1.544 -5.769Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi384.666 260.267Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-3.064.032 -1.008.364Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.781.538 5.371.413Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.717.506 4.363.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958478BIST