***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor









***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.511.375 16.537.386 24.048.761 5.001.922 8.748.145 13.750.067GARANTİ VE KEFALETLER799.315 1.254.363 2.053.678 936.472 1.000.723 1.937.195Teminat Mektupları799.315 722.316 1.521.631 918.282 646.548 1.564.830Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0Diğer Teminat Mektupları799.315 722.316 1.521.631 918.282 646.548 1.564.830Banka Kredileri0 0 0 18.190 0 18.190İthalat Kabul Kredileri0 18.190 18.190Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler0 531.421 531.421 0 353.655 353.655Belgeli Akreditifler517.670 517.670 329.441 329.441Diğer Akreditifler13.751 13.751 24.214 24.214Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden0 0Diğer Garantilerimizden626 626 520 520Diğer Kefaletlerimizden0 0TAAHHÜTLER1.256.833 9.628.570 10.885.403 435.536 3.309.586 3.745.122Cayılamaz Taahhütler1.256.833 9.628.570 10.885.403 435.536 3.309.586 3.745.122Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.086.229 9.628.570 10.714.799 242.596 3.309.586 3.552.182Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.588 3.588 4.809 4.809İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri167.016 167.016 188.131 188.131Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.455.227 5.654.453 11.109.680 3.629.914 4.437.836 8.067.750Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler5.455.227 5.654.453 11.109.680 3.629.914 4.437.836 8.067.750Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.398.142 2.470.177 4.868.319 1.717.453 1.860.720 3.578.173Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.242.120 243.044 2.485.164 1.134.976 725.096 1.860.072Vadeli Döviz Satım İşlemleri156.022 2.227.133 2.383.155 582.477 1.135.624 1.718.101Para ve Faiz Swap İşlemleri2.841.273 2.976.774 5.818.047 1.744.437 2.402.320 4.146.757Swap Para Alım İşlemleri894.516 2.024.688 2.919.204 544.501 1.490.371 2.034.872Swap Para Satım İşlemleri1.946.757 952.086 2.898.843 1.199.936 911.949 2.111.885Swap Faiz Alım İşlemleri0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları215.812 207.502 423.314 168.024 174.796 342.820Para Alım Opsiyonları107.906 103.751 211.657 84.012 87.398 171.410Para Satım Opsiyonları107.906 103.751 211.657 84.012 87.398 171.410Faiz Alım Opsiyonları0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER57.819.173 2.500.215 60.319.388 35.221.417 2.304.073 37.525.490EMANET KIYMETLER57.777.768 48.268 57.826.036 35.180.012 35.654 35.215.666Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0Emanete Alınan Menkul Değerler55.792.162 9 55.792.171 33.524.838 7 33.524.845Tahsile Alınan Çekler1.985.606 48.259 2.033.865 1.655.174 35.647 1.690.821Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0REHİNLİ KIYMETLER40.620 2.145.759 2.186.379 40.620 2.006.923 2.047.543Menkul Kıymetler0 0Teminat Senetleri1.680 1.633.149 1.634.829 1.680 1.467.443 1.469.123Emtia0 0Varant0 0Gayrimenkul38.940 507.930 546.870 38.940 535.353 574.293Diğer Rehinli Kıymetler4.680 4.680 4.127 4.127Rehinli Kıymet Alanlar0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER785 306.188 306.973 785 261.496 262.281BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI65.330.548 19.037.601 84.368.149 40.223.339 11.052.218 51.275.557Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1.539.287 807.817 521.357 272.850Kredilerden Alınan Faizler5.4.1.1 553.273 326.557 201.345 107.667Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler62.746 9.361 22.095 3.805Bankalardan Alınan Faizler5.4.1.2 604.287 202.855 144.795 72.989Menkul Değerlerden Alınan Faizler5.4.1.3 318.899 268.706 153.099 88.340Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar28.122 68.537 13.891 29.340Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar290.777 200.169 139.208 59.000Diğer Faiz Gelirleri82 338 23 49FAİZ GİDERLERİ (-)-376.885 -120.819 -137.891 -28.142Mevduata Verilen Faizler5.4.2.4 -324.838 -98.040 -122.669 -21.327Kullanılan Kredilere Verilen Faizler5.4.2.1 -39.878 -11.586 -12.906 -3.509Kiralama Faiz Giderleri-1.867 -3.083 -841Diğer Faiz Giderleri-10.302 -8.110 -2.316 -2.465NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.162.402 686.998 383.466 244.708NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ81.195 67.453 27.567 21.968Alınan Ücret ve Komisyonlar115.544 90.012 40.512 28.391Gayri Nakdi Kredilerden42.381 25.048 15.251 9.093Diğer73.163 64.964 25.261 19.298Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-34.349 -22.559 -12.945 -6.423Diğer-34.349 -22.559 -12.945 -6.423TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 318.740 231.335 141.256 62.103Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)17.848 95.574 5.399 8.511Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-35.297 -9.194 20.148 -408Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)336.189 144.955 115.709 54.000DİĞER FAALİYET GELİRLERİ98.042 84.620 33.636 22.292FAALİYET BRÜT KÂRI1.660.379 1.070.406 585.925 351.071KREDİ KARŞILIKLARI (-)5.4.6 -89.392 -64.400 -22.241 -28.026PERSONEL GİDERLERİ (-)5.4.7 -134.033 -115.326 -43.552 -38.140DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-298.912 -236.122 -90.528 -87.288NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.4.8 1.138.042 654.558 429.604 197.617BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.138.042 654.558 429.604 197.617SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-295.347 -159.324 -111.735 -49.801Cari Vergi Karşılığı5.4.9 -305.832 -157.366 -100.874 -45.473Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.958 -10.861 -4.328Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.4.9 10.485SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 842.695 495.234 317.869 147.816DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI842.695 495.234 317.869 147.816Grubun Karı (Zararı)0 0 0 0Azınlık Payları Karı (Zararı)842.695 495.234 317.869 147.816Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850Yeni Bakiye33.753 245.777 24.664 1.478.430 740.226 2.522.850Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.621 495.234 472.613Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı740.226 -740.226Yedeklere Aktarılan Tutarlar740.226 -740.226Dönem Sonu Bakiyeler33.753 245.777 2.043 2.218.656 495.234 2.995.463Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221Yeni Bakiye33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-698 842.695 841.997Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı5.2.12.8 666.928 -740.928 -74.000Dağıtılan Temettü-74.000 ar740.928 -740.928Dönem Sonu Bakiyeler33.753 245.777 -7.591 2.885.584 842.695 4.000.218Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.856.553 4.632.552 13.489.105 9.998.659 2.147.858 12.146.517Nakit ve Nakit Benzerleri4.540.888 4.631.013 9.171.901 8.958.470 2.139.231 11.097.701Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.1.1 4.535.677 2.314.884 6.850.561 8.947.679 1.628.103 10.575.782Bankalar5.1.3 5.211 2.316.129 2.321.340 10.791 511.128 521.919Para Piyasalarından Alacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar236.312 0 236.312 58.696 6.918 65.614Devlet Borçlanma Senetleri227.494 227.494 51.629 51.629Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.818 8.818 7.067 6.918 13.985Diğer Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.4.3 4.003.172 0 4.003.172 851.480 0 851.480Devlet Borçlanma Senetleri5.1.4.3 4.003.172 4.003.172 851.480 851.480Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler5.1.4.3 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Türev Finansal Varlıklar5.1.2.3 76.181 1.539 77.720 130.013 1.709 131.722Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.1.2.3 76.181 1.539 77.720 130.013 1.709 131.722Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.1.5.6 3.901.165 3.584.300 7.485.465 3.171.939 3.528.276 6.700.215Krediler3.882.576 3.584.300 7.466.876 3.153.227 3.528.276 6.681.503Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0Faktoring Alacakları0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Donuk Alacaklar5.1.5.10 137.590 137.590 139.378 139.378Özel Karşılıklar (-)5.1.5.9 -119.001 -119.001 -120.666 -120.666SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre DeğerlenenlerKonsolide EdilmeyenlerBağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali OrtaklıklarKonsolide Edilmeyen Mali Olmayan OrtaklıklarBirlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre DeğerlenenlerKonsolide EdilmeyenlerMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 55.706 41 55.747 53.526 2.717 56.243MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.14 7.883 0 7.883 5.841 0 5.841Şerefiye0 0Diğer7.883 7.883 5.841 5.841YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.15 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.16 5.047 5.047 0DİĞER AKTİFLER5.1.18 73.610 19.408 93.018 54.212 34.781 88.993VARLIKLAR TOPLAMI12.899.964 8.236.301 21.136.265 13.284.177 5.713.632 18.997.809YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 9.294.349 7.278.339 16.572.688 8.971.855 5.894.650 14.866.505ALINAN KREDİLER5.2.3 3.161 3.161PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0BonolarVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerTahvillerFONLAR0 0 0 0 0Müstakrizlerin FonlarıDiğerGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.2.1 53.603 1.539 55.142 69.936 1.709 71.645Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı53.603 1.539 55.142 69.936 1.709 71.645FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.6 30.036 42 30.078 33.919 2.780 36.699KARŞILIKLAR240.354 0 240.354 204.135 0 204.135Genel Karşılıklar5.2.8.1 166.927 166.927 127.414 127.414Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı5.2.8.2 47.570 47.570 50.309 50.309Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar5.2.8.3 25.857 25.857 26.412 26.412CARİ VERGİ BORCU5.2.9 116.740 116.740 59.224 59.224ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 6.024 6.024SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER81.576 36.308 117.884 511.476 9.880 521.356ÖZKAYNAKLAR4.000.218 0 4.000.218 3.232.221 0 3.232.221Ödenmiş Sermaye5.2.12.1 33.753 33.753 33.753 33.753Sermaye Yedekleri245.777 0 245.777 245.777 0 245.777Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri245.777 245.777 245.777 245.777Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.2.12.8 -7.591 -7.591 -6.893 -6.893Kar Yedekleri2.885.584 0 2.885.584 2.218.656 2.218.656Yasal Yedekler5.2.12.10 18.058 18.058 18.058 18.058Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler5.2.12.11 2.867.526 2.867.526 2.200.598 2.200.598Diğer Kar Yedekleri5.2.1 0 0Kar veya Zarar5.2.3 842.695 0 842.695 740.928 740.928Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0Dönem Net Kâr veya Zararı842.695 842.695 740.928 740.928Azınlık PaylarıYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.820.037 7.316.228 21.136.265 13.088.790 5.909.019 18.997.809Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)842.695 495.234DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-698 -22.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-698 -22.621Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.284 -29.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler586 6.380TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)841.997 472.613Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-183.436 203.887Alınan Faizler1.476.741 715.611Ödenen Faizler-381.551 -119.512Alınan Ücret ve Komisyonlar115.544 90.012Elde Edilen Diğer Kazançlar342.180 346.531Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.001 -39.853Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-119.642 -119.383Ödenen Vergiler-213.025 -156.346Diğer(VI.1) -1.405.684 -513.173Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-209.006 1.648.315Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-58.997 -1.120.065Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-693.743 -75.635Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-767.006 -1.689.388Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-95.202 -71.475Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-452.975 3.041.194Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.163.823 313.135Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)3.161 854.498Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-308.067 396.051Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-392.442 1.852.202YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.098.462 209.678Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller10.395 9.516Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller3.379Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.040.027 -980Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.926.693 184.923Diğer1.098 16.219FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-74.000 -8.787Temettü Ödemeleri-74.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-8.787Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi497.781 301.183Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-3.067.123 2.354.276Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.781.538 5.371.413Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.714.415 7.725.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977507BIST