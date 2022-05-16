***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor









***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER9.112.005 14.308.293 23.420.298 10.857.817 15.820.298 26.678.115GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 732.515 2.920.836 3.653.351 778.180 2.707.714 3.485.894Teminat Mektupları732.515 1.968.150 2.700.665 759.990 1.795.054 2.555.044Devlet İhale Kanunu Kapsamına GirenlerDış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla VerilenlerDiğer Teminat Mektupları732.515 1.968.150 2.700.665 759.990 1.795.054 2.555.044Banka Kredileri18.190 0 18.190İthalat Kabul Kredileri18.190 18.190Diğer Banka KabulleriAkreditifler0 951.661 951.661 911.737 911.737Belgeli Akreditifler0 894.791 894.791 859.678 859.678Diğer Akreditifler0 56.870 56.870 52.059 52.059Garanti Verilen PrefinansmanlarCirolar0 0 0T.C. Merkez Bankasına CirolarDiğer CirolarMenkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma GarantilerimizdenFaktoring GarantilerindenDiğer Garantilerimizden1.025 1.025 923 923Diğer Kefaletlerimizden0 0TAAHHÜTLER2.284.890 3.198.249 5.483.139 3.011.257 3.848.922 6.860.179Cayılamaz Taahhütler2.284.890 3.198.249 5.483.139 3.011.257 3.848.922 6.860.179Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.068.522 3.198.249 5.266.771 2.793.250 3.848.922 6.642.172Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleriİştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak TaahhütleriKullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriMenkul Kıymet İhracına Aracılık TaahhütleriZorunlu Karşılık Ödeme TaahhüdüÇekler İçin Ödeme Taahhütleri5.3.1.2 4.641 4.641 3.576 3.576İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon YükümlülükleriKredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri5.3.1.2 211.615 0 211.615 214.319 0 214.319Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama TaahhütleriAçığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden AlacaklarAçığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden BorçlarDiğer Cayılamaz Taahhütler112 112 112 0 112Cayılabilir Taahhütler0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis TaahhütleriDiğer Cayılabilir TaahhütlerTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6.094.600 8.189.208 14.283.808 7.068.380 9.263.662 16.332.042Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerNakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerYurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerAlım Satım Amaçlı İşlemler6.094.600 8.189.208 14.283.808 7.068.380 9.263.662 16.332.042Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.163.460 3.184.600 5.348.060 3.155.454 4.180.651 7.336.105Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.917.982 676.585 2.594.567 2.544.910 982.276 3.527.186Vadeli Döviz Satım İşlemleri245.478 2.508.015 2.753.493 610.544 3.198.375 3.808.919Para ve Faiz Swap İşlemleri3.661.288 4.645.388 8.306.676 3.748.190 4.852.057 8.600.247Swap Para Alım İşlemleri1.046.821 3.098.645 4.145.466 783.184 3.684.284 4.467.468Swap Para Satım İşlemleri2.614.467 1.546.743 4.161.210 2.965.006 1.167.773 4.132.779Swap Faiz Alım İşlemleriSwap Faiz Satım İşlemleriPara, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları269.852 359.220 629.072 164.736 230.954 395.690Para Alım Opsiyonları134.926 179.610 314.536 82.368 115.477 197.845Para Satım Opsiyonları134.926 179.610 314.536 82.368 115.477 197.845Faiz Alım OpsiyonlarıFaiz Satım OpsiyonlarıMenkul Değerler Alım OpsiyonlarıMenkul Değerler Satım OpsiyonlarıFutures Para İşlemleri0 0 0Futures Para Alım İşlemleriFutures Para Satım İşlemleriFutures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleriFutures Faiz Satım İşlemleriDiğerEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER42.988.295 3.690.902 46.679.197 52.460.360 3.565.673 56.026.033EMANET KIYMETLER42.948.289 90.531 43.038.820 52.420.355 70.895 52.491.250Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0Emanete Alınan Menkul Değerler40.632.166 15 40.632.181 50.472.196 13 50.472.209Tahsile Alınan Çekler2.316.123 90.516 2.406.639 1.948.159 70.882 2.019.041Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0REHİNLİ KIYMETLER39.221 3.081.062 3.120.283 39.220 3.056.934 3.096.154Menkul KıymetlerTeminat Senetleri1.681 2.437.554 2.439.235 1.680 2.378.373 2.380.053Emtia0 0Varant0 0Gayrimenkul37.540 636.157 673.697 37.540 671.817 709.357Diğer Rehinli Kıymetler7.351 7.351 6.744 6.744Rehinli Kıymet Alanlar0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER785 519.309 520.094 785 437.844 438.629BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI52.100.300 17.999.195 70.099.495 63.318.177 19.385.971 82.704.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ709.108 471.914Kredilerden Alınan Faizler5.4.1.1 290.428 161.192Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler17.933 17.151Bankalardan Alınan Faizler5.4.1.2 184.445 239.324Menkul Değerlerden Alınan Faizler5.4.1.3 216.157 54.214Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar6.726 8.124Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar209.431 46.090Diğer Faiz Gelirleri145 33FAİZ GİDERLERİ (-)-207.209 -104.734Mevduata Verilen Faizler5.4.2.4 -184.468 -85.291Kullanılan Kredilere Verilen Faizler5.4.2.1 -7.975 -11.485Kiralama Faiz Giderleri0 -1.859Diğer Faiz Giderleri-14.766 -6.099NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ501.899 367.180NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ44.321 25.635Alınan Ücret ve Komisyonlar62.885 35.394Gayri Nakdi Kredilerden20.520 12.616Diğer42.365 22.778Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)5.4.12 -18.564 -9.759Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-18.564 -9.759TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 212.292 122.385Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)7.288 8.018Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-236.791 9.647Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)441.795 104.720DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 47.685 34.775FAALİYET BRÜT KÂRI806.197 549.975KREDİ KARŞILIKLARI (-)5.4.6 -26.421 -108.034PERSONEL GİDERLERİ (-)5.4.7 -89.120 -46.484DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-145.562 -104.422NET FAALİYET KARI (ZARARI)545.094 291.035BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 545.094 291.035SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-140.480 -75.775Cari Vergi Karşılığı-202.809 -75.795Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi62.329 20SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 404.614 215.260DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER5.4.8 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)5.4.8 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.11 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.10 404.614 215.260Grubun Karı (Zararı)404.614 215.260Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.2.12.7 33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221 3.232.221TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0Yeni Bakiye33.753 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221 3.232.221Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.901 215.260 196.359 196.359Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 740.928 -740.928 0 0Dağıtılan Temettü0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 740.928 -740.928 0 0Diğer0 0Dönem Sonu Bakiyeler33.753 245.777 0 -25.794 2.218.656 740.928 215.260 3.428.580 3.428.580Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.2.12.7 33.753 245.777 0 -107.833 2.885.584 0 1.209.737 4.267.018 4.267.018TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0Yeni Bakiye33.753 245.777 0 -107.833 2.885.584 0 1.209.737 4.267.018 4.267.018Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -8.165 404.614 396.449 396.449Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Kar Dağıtımı0 1.209.737 -1.209.737 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 1.209.737 -1.209.737 0 0Diğer0 0Dönem Sonu Bakiyeler33.753 245.777 0 -115.998 2.885.584 1.209.737 404.614 4.663.467 4.663.467Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.207.791 7.266.220 18.474.011 9.646.706 8.307.909 17.954.615Nakit ve Nakit Benzerleri5.904.995 7.264.399 13.169.394 3.869.082 8.307.424 12.176.506Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.1.1 5.875.811 3.552.863 9.428.674 3.862.763 3.610.471 7.473.234Bankalar5.1.3 29.184 3.711.536 3.740.720 6.319 4.696.953 4.703.272Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar198.901 0 198.901 42.228 42.228Devlet Borçlanma Senetleri184.753 0 184.753 29.732 29.732Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler14.148 0 14.148 12.496 12.496Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.932.628 0 4.932.628 5.096.478 5.096.478Devlet Borçlanma Senetleri4.932.628 0 4.932.628 5.096.478 5.096.478Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Türev Finansal Varlıklar5.1.2.3 171.267 1.821 173.088 638.918 485 639.403Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.1.2.3 171.267 1.821 173.088 638.918 485 639.403Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.163.695 5.604.432 10.768.127 3.881.515 4.847.067 8.728.582Krediler5.1.5.6 5.160.580 5.604.432 10.765.012 3.878.400 4.847.067 8.725.467Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0Donuk Alacaklar5.1.5.10 106.299 0 106.299 106.736 0 106.736Özel Karşılıklar (-)5.1.5.9 -103.184 0 -103.184 -103.621 0 -103.621SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 61.458 0 61.458 59.394 10 59.404MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.14 10.396 0 10.396 11.064 0 11.064Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer10.396 0 10.396 11.064 0 11.064YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.16 70.101 0 70.101 5.051 5.051DİĞER AKTİFLER5.1.18 46.742 25.577 72.319 47.971 22.478 70.449VARLIKLAR TOPLAMI16.560.183 12.896.229 29.456.412 13.651.701 13.177.464 26.829.165YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 13.034.420 10.669.932 23.704.352 9.162.510 12.081.389 21.243.899ALINAN KREDİLER5.2.3 2.410 0 2.410 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.2 392.272 1.821 394.093 622.002 485 622.487Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı392.272 1.821 394.093 622.002 485 622.487Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.6 19.850 0 19.850 30.343 10 30.353KARŞILIKLAR332.440 14.653 347.093 326.281 326.281Genel Karşılıklar5.2.8.1 250.244 0 250.244 233.044 233.044Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı5.2.8.2 54.226 0 54.226 64.695 64.695Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0Diğer Karşılıklar5.2.8.3 27.970 14.653 42.623 28.542 28.542CARİ VERGİ BORCU5.2.9 232.427 0 232.427 131.197 131.197ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER48.117 44.603 92.720 54.346 153.584 207.930ÖZKAYNAKLAR4.663.467 4.663.467 4.267.018 4.267.018Ödenmiş Sermaye5.2.12.1 33.753 33.753 33.753 33.753Sermaye Yedekleri245.777 245.777 245.777 245.777Diğer Sermaye Yedekleri245.777 245.777 245.777 245.777Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.2.12.8 -115.998 -115.998 -107.833 -107.833Kar Yedekleri5.2.12.10 2.885.584 2.885.584 2.885.584 2.885.584Yasal Yedekler18.058 18.058 18.058 18.058Olağanüstü Yedekler5.2.12.11 2.867.526 2.867.526 2.867.526 2.867.526Kar veya Zarar1.614.351 1.614.351 1.209.737 1.209.737Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.209.737 1.209.737Dönem Net Kâr veya Zararı404.614 404.614 1.209.737 1.209.737YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI18.725.403 10.731.009 29.456.412 14.593.697 12.235.468 26.829.165Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)404.614 215.260DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-8.165 -18.901Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-8.165 -18.901Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-10.887 -24.232Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.722 5.331TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)396.449 196.359Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-986.102 -484.601Alınan Faizler715.091 478.992Ödenen Faizler-211.835 -102.502Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar62.885 35.394Elde Edilen Diğer Kazançlar-411.447 184.009Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar437 334Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-81.784 -66.188Ödenen Vergiler-107.371 -240.614Diğer(VI.1) -952.078 -774.026Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim815.729 -1.711.593Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış777.029 -439.628Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-290.913 -520.472Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.055.350 -411.253Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.802 -47.012Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)549.476 -380.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)1.915.603 396.492Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.410 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-80.724 -309.495Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-170.373 -2.196.194YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları165.860 -1.137.517Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-5.264 -551Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.071.880 -1.697.040Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.241.025 559.827Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer1.979 247FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-10.503 5.843Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 6.471Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-10.503 -628Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi716.990 254.235Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)701.974 -3.073.633Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar9.013.946 10.781.538Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar9.715.920 7.707.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030716BIST