***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor









***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.664.309 14.978.075 25.642.384 10.839.627 15.820.298 26.659.925GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 802.724 3.249.154 4.051.878 759.990 2.707.714 3.467.704Teminat Mektupları802.724 2.243.736 3.046.460 759.990 1.795.054 2.555.044Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları802.724 2.243.736 3.046.460 759.990 1.795.054 2.555.044Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 1.004.241 1.004.241 0 911.737 911.737Belgeli Akreditifler0 972.257 972.257 0 859.678 859.678Diğer Akreditifler0 31.984 31.984 0 52.059 52.059Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 1.177 1.177 0 923 923Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1.895.440 2.873.369 4.768.809 3.011.257 3.848.922 6.860.179Cayılamaz Taahhütler1.895.440 2.873.369 4.768.809 3.011.257 3.848.922 6.860.179Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.685.836 2.873.369 4.559.205 2.793.250 3.848.922 6.642.172Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.3.1.2 4.193 0 4.193 3.576 3.576İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri5.3.1.2 205.299 0 205.299 214.319 0 214.319Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler112 0 112 112 0 112Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR7.966.145 8.855.552 16.821.697 7.068.380 9.263.662 16.332.042Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler7.966.145 8.855.552 16.821.697 7.068.380 9.263.662 16.332.042Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.680.669 3.346.858 6.027.527 3.155.454 4.180.651 7.336.105Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.037.882 1.017.321 3.055.203 2.544.910 982.276 3.527.186Vadeli Döviz Satım İşlemleri642.787 2.329.537 2.972.324 610.544 3.198.375 3.808.919Para ve Faiz Swap İşlemleri126 8.439.394 3.748.190 4.852.057 8.600.247Swap Para Alım İşlemleri1.256.931 2.988.376 4.245.307 783.184 3.684.284 4.467.468Swap Para Satım İşlemleri2.868.337 1.325.750 4.194.087 2.965.006 1.167.773 4.132.779Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.160.208 1.194.568 2.354.776 164.736 230.954 395.690Para Alım Opsiyonları580.104 597.284 1.177.388 82.368 115.477 197.845Para Satım Opsiyonları580.104 597.284 1.177.388 82.368 115.477 197.845Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER34.860.901 4.200.711 39.061.612 52.460.360 3.565.673 56.026.033EMANET KIYMETLER34.820.901 47.812 34.868.713 52.420.355 70.895 52.491.250Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler32.245.890 17 32.245.907 50.472.196 13 50.472.209Tahsile Alınan Çekler2.575.011 47.795 2.622.806 1.948.159 70.882 2.019.041Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER39.220 3.475.863 3.515.083 39.220 3.056.934 3.096.154Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri1.680 2.742.730 2.744.410 1.680 2.378.373 2.380.053Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul37.540 725.234 762.774 37.540 671.817 709.357Diğer Rehinli Kıymetler0 7.899 7.899 6.744 6.744Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER780 677.036 677.816 785 437.844 438.629BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI45.525.210 19.178.786 64.703.996 63.299.987 19.385.971 82.685.958Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1.506.743 1.017.930 797.635 546.016Kredilerden Alınan Faizler5.4.1.1 664.111 351.928 373.683 190.736Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler19.085 40.651 1.152 23.500Bankalardan Alınan Faizler5.4.1.2 414.523 459.492 230.078 220.168Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler5.4.1.3 408.841 165.800 192.684 111.586Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar18.896 14.231 12.170 6.107Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar389.945 151.569 180.514 105.479İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri183 59 38 26FAİZ GİDERLERİ (-)-457.448 -238.994 -250.239 -134.260Mevduata Verilen Faizler5.4.2.4 -412.189 -202.169 -227.721 -116.878Kullanılan Kredilere Verilen Faizler5.4.2.1 -18.259 -26.972 -10.284 -15.487Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler0 0 0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri0 -1.867 0 -8Diğer Faiz Giderleri-27.000 -7.986 -12.234 -1.887NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.049.295 778.936 547.396 411.756NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ92.729 53.628 48.408 27.993Alınan Ücret ve Komisyonlar130.098 75.032 67.213 39.638Gayri Nakdi Kredilerden40.159 27.130 19.639 14.514Diğer89.939 47.902 47.574 25.124Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)5.4.12 -37.369 -21.404 -18.805 -11.645Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-37.369 -21.404 -18.805 -11.645TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 512.131 177.484 299.839 55.099Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)7.382 12.449 94 4.431Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)57.853 -55.445 294.644 -65.092Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)446.896 220.480 5.101 115.760DİĞER FAALİYET GELİRLERİ127.321 64.406 79.636 29.631FAALİYET BRÜT KÂRI1.781.476 1.074.454 975.279 524.479KREDİ KARŞILIKLARI (-)5.4.6 -46.209 -67.151 -19.788 40.883PERSONEL GİDERLERİ (-)5.4.7 -186.041 -90.481 -96.921 -43.997DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-302.040 -208.384 -156.478 -103.962NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.4.8 1.247.186 708.438 702.092 417.403BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 1.247.186 708.438 702.092 417.403SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-312.331 -183.612 -171.851 -107.837Cari Vergi Karşılığı5.4.9 -318.366 -204.958 -115.557 -129.163Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.4.9 6.035 21.346 -56.294 21.326SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 934.855 524.826 530.241 309.566DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.10 934.855 524.826 530.241 309.566Grubun Karı (Zararı)934.855 524.826 530.241 309.566Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.2.12.7 33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221 3.232.221TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0Yeni Bakiye33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221 3.232.221Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.632 524.826 521.194 521.194Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 740.928 -740.928 0 0Dağıtılan Temettü0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 740.928 -740.928 0 0Diğer0 0Dönem Sonu Bakiyeler33.753 245.777 0 -10.525 2.218.656 740.928 524.826 3.753.415 3.753.415Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.2.12.7 33.753 245.777 0 -107.833 2.885.584 0 1.209.737 4.267.018 4.267.018TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler245.777 0 -107.833 2.885.584 0 1.209.737 4.267.018 4.267.018Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 38.848 934.855 973.703 973.703Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Kar Dağıtımı0 1.088.763 -1.209.737 -120.974 -120.974Dağıtılan Temettü0 -120.974 -120.974 -120.974Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 1.209.737 -1.209.737 0 0Diğer0 0Dönem Sonu Bakiyeler33.753 245.777 0 -68.985 2.885.584 1.088.763 934.855 5.119.747 5.119.747Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.877.708 7.858.060 23.735.768 9.646.706 8.307.909 17.954.615Nakit ve Nakit Benzerleri11.423.299 7.841.895 19.265.194 3.869.082 8.307.424 12.176.506Nakit Değerler ve Merkez Bankası5.1.1 11.392.185 4.786.017 16.178.202 3.862.763 3.610.471 7.473.234Bankalar5.1.3 31.114 3.055.878 3.086.992 6.319 4.696.953 4.703.272Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar345.858 0 345.858 42.228 0 42.228Devlet Borçlanma Senetleri331.329 0 331.329 29.732 0 29.732Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler14.529 0 14.529 12.496 0 12.496Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.4.3 3.851.628 0 3.851.628 5.096.478 0 5.096.478Devlet Borçlanma Senetleri5.1.4.3 3.851.628 0 3.851.628 5.096.478 0 5.096.478Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler5.1.4.3 0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar5.1.2.3 256.923 16.165 273.088 638.918 485 639.403Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.1.2.3 256.923 16.165 273.088 638.918 485 639.403Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.434.502 5.607.346 10.041.848 3.881.515 4.847.067 8.728.582Krediler5.1.5.6 4.431.394 5.607.346 10.038.740 3.878.400 4.847.067 8.725.467Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Donuk Alacaklar5.1.5.10 105.687 0 105.687 106.736 0 106.736Özel Karşılıklar (-)5.1.5.9 -102.579 0 -102.579 -103.621 0 -103.621SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 70.894 0 70.894 59.394 10 59.404MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.14 10.444 0 10.444 11.064 0 11.064Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer10.444 0 10.444 11.064 0 11.064YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.16 0 0 0 5.051 0 5.051DİĞER AKTİFLER5.1.18 80.854 37.954 118.808 47.971 22.478 70.449VARLIKLAR TOPLAMI20.474.402 13.503.360 33.977.762 13.651.701 13.177.464 26.829.165YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 14.259.456 13.575.509 27.834.965 9.162.510 12.081.389 21.243.899ALINAN KREDİLER5.2.3 1.780 0 1.780 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.2 186.632 16.165 202.797 622.002 485 622.487Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı186.632 16.165 202.797 622.002 485 622.487Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.6 37.622 0 37.622 30.343 10 30.353KARŞILIKLAR353.690 16.823 370.513 326.281 0 326.281Genel Karşılıklar5.2.8.1 235.030 0 235.030 233.044 0 233.044Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı5.2.8.2 80.630 0 80.630 64.695 0 64.695Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar5.2.8.3 38.030 16.823 54.853 28.542 0 28.542CARİ VERGİ BORCU5.2.9 171.174 0 171.174 131.197 0 131.197ERTELENMİŞ VERGİ BORCU1.863 0 1.863 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER206.543 30.758 237.301 54.346 153.584 207.930ÖZKAYNAKLAR5.2.12.1 5.119.747 0 5.119.747 4.267.018 0 4.267.018Ödenmiş Sermaye33.753 0 33.753 33.753 0 33.753Sermaye Yedekleri245.777 0 245.777 245.777 0 245.777Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri245.777 0 245.777 245.777 0 245.777Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.2.12.8 -68.985 0 -68.985 -107.833 0 -107.833Kar Yedekleri2.885.584 0 2.885.584 2.885.584 0 2.885.584Yasal Yedekler5.2.12.10 18.058 0 18.058 18.058 0 18.058Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler5.2.12.11 2.867.526 0 2.867.526 2.867.526 0 2.867.526Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar5.4.10 2.023.618 0 2.023.618 1.209.737 0 1.209.737Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.088.763 0 1.088.763 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı934.855 0 934.855 1.209.737 0 1.209.737Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI20.338.507 13.639.255 33.977.762 14.593.697 12.235.468 26.829.165Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)934.855 524.826DİĞER KAPSAMLI GELİRLER38.848 -3.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar38.848 -3.632Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri51.797 -5.196Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.949 1.564TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)973.703 521.194Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-2.455.979 -112.765Alınan Faizler1.550.402 999.139Ödenen Faizler-462.926 -237.646Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar130.098 75.032Elde Edilen Diğer Kazançlar-153.892 191.630Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.042 1.147Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-129.319 -103.352Ödenen Vergiler-264.448 -80.672Diğer(VI.1) -3.126.936 -958.043Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.117.050 -1.175.471Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış430.920 -96.204Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.612.559 -763.234Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-262.786 323.934Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-69.138 -89.535Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-42.769 -606.675Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)6.639.313 372.985Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.780Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)32.289 -316.742Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.661.071 -1.288.236YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.245.944 -2.168.477İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-21.699 -829Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.201.012 -5.078.162Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.467.153 2.908.511Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer1.502 2.003FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit9.049 8.015Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit67.740.220 6.471Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-67.738.440 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler7.269 0Diğer0 1.544Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.560.065 384.666Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.476.129 -3.064.032Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar9.013.946 10.781.538Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.490.075 7.717.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055683BIST