***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor
15.08.2022 21:40
***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.664.309 14.978.075 25.642.384 10.839.627 15.820.298 26.659.925
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 802.724 3.249.154 4.051.878 759.990 2.707.714 3.467.704
Teminat Mektupları
802.724 2.243.736 3.046.460 759.990 1.795.054 2.555.044
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
802.724 2.243.736 3.046.460 759.990 1.795.054 2.555.044
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.004.241 1.004.241 0 911.737 911.737
Belgeli Akreditifler
0 972.257 972.257 0 859.678 859.678
Diğer Akreditifler
0 31.984 31.984 0 52.059 52.059
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.177 1.177 0 923 923
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.895.440 2.873.369 4.768.809 3.011.257 3.848.922 6.860.179
Cayılamaz Taahhütler
1.895.440 2.873.369 4.768.809 3.011.257 3.848.922 6.860.179
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.685.836 2.873.369 4.559.205 2.793.250 3.848.922 6.642.172
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.3.1.2 4.193 0 4.193 3.576 3.576
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.3.1.2 205.299 0 205.299 214.319 0 214.319
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
112 0 112 112 0 112
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
7.966.145 8.855.552 16.821.697 7.068.380 9.263.662 16.332.042
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.966.145 8.855.552 16.821.697 7.068.380 9.263.662 16.332.042
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.680.669 3.346.858 6.027.527 3.155.454 4.180.651 7.336.105
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.037.882 1.017.321 3.055.203 2.544.910 982.276 3.527.186
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
642.787 2.329.537 2.972.324 610.544 3.198.375 3.808.919
Para ve Faiz Swap İşlemleri
126 8.439.394 3.748.190 4.852.057 8.600.247
Swap Para Alım İşlemleri
1.256.931 2.988.376 4.245.307 783.184 3.684.284 4.467.468
Swap Para Satım İşlemleri
2.868.337 1.325.750 4.194.087 2.965.006 1.167.773 4.132.779
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.160.208 1.194.568 2.354.776 164.736 230.954 395.690
Para Alım Opsiyonları
580.104 597.284 1.177.388 82.368 115.477 197.845
Para Satım Opsiyonları
580.104 597.284 1.177.388 82.368 115.477 197.845
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
34.860.901 4.200.711 39.061.612 52.460.360 3.565.673 56.026.033
EMANET KIYMETLER
34.820.901 47.812 34.868.713 52.420.355 70.895 52.491.250
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
32.245.890 17 32.245.907 50.472.196 13 50.472.209
Tahsile Alınan Çekler
2.575.011 47.795 2.622.806 1.948.159 70.882 2.019.041
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
39.220 3.475.863 3.515.083 39.220 3.056.934 3.096.154
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
1.680 2.742.730 2.744.410 1.680 2.378.373 2.380.053
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
37.540 725.234 762.774 37.540 671.817 709.357
Diğer Rehinli Kıymetler
0 7.899 7.899 6.744 6.744
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
780 677.036 677.816 785 437.844 438.629
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
45.525.210 19.178.786 64.703.996 63.299.987 19.385.971 82.685.958
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
1.506.743 1.017.930 797.635 546.016
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 664.111 351.928 373.683 190.736
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
19.085 40.651 1.152 23.500
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 414.523 459.492 230.078 220.168
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.4.1.3 408.841 165.800 192.684 111.586
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
18.896 14.231 12.170 6.107
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
389.945 151.569 180.514 105.479
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
183 59 38 26
FAİZ GİDERLERİ (-)
-457.448 -238.994 -250.239 -134.260
Mevduata Verilen Faizler
5.4.2.4 -412.189 -202.169 -227.721 -116.878
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -18.259 -26.972 -10.284 -15.487
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
0 -1.867 0 -8
Diğer Faiz Giderleri
-27.000 -7.986 -12.234 -1.887
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.049.295 778.936 547.396 411.756
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
92.729 53.628 48.408 27.993
Alınan Ücret ve Komisyonlar
130.098 75.032 67.213 39.638
Gayri Nakdi Kredilerden
40.159 27.130 19.639 14.514
Diğer
89.939 47.902 47.574 25.124
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
5.4.12 -37.369 -21.404 -18.805 -11.645
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-37.369 -21.404 -18.805 -11.645
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 512.131 177.484 299.839 55.099
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.382 12.449 94 4.431
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
57.853 -55.445 294.644 -65.092
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
446.896 220.480 5.101 115.760
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
127.321 64.406 79.636 29.631
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.781.476 1.074.454 975.279 524.479
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5.4.6 -46.209 -67.151 -19.788 40.883
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.7 -186.041 -90.481 -96.921 -43.997
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-302.040 -208.384 -156.478 -103.962
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.4.8 1.247.186 708.438 702.092 417.403
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 1.247.186 708.438 702.092 417.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-312.331 -183.612 -171.851 -107.837
Cari Vergi Karşılığı
5.4.9 -318.366 -204.958 -115.557 -129.163
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.4.9 6.035 21.346 -56.294 21.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 934.855 524.826 530.241 309.566
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.10 934.855 524.826 530.241 309.566
Grubun Karı (Zararı)
934.855 524.826 530.241 309.566
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.2.12.7 33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221 3.232.221
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0
Yeni Bakiye
33.753 245.777 -6.893 2.218.656 740.928 3.232.221 3.232.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.632 524.826 521.194 521.194
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 740.928 -740.928 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 740.928 -740.928 0 0
Diğer
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 0 -10.525 2.218.656 740.928 524.826 3.753.415 3.753.415
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.2.12.7 33.753 245.777 0 -107.833 2.885.584 0 1.209.737 4.267.018 4.267.018
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
245.777 0 -107.833 2.885.584 0 1.209.737 4.267.018 4.267.018
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 38.848 934.855 973.703 973.703
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Kar Dağıtımı
0 1.088.763 -1.209.737 -120.974 -120.974
Dağıtılan Temettü
0 -120.974 -120.974 -120.974
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 1.209.737 -1.209.737 0 0
Diğer
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 0 -68.985 2.885.584 1.088.763 934.855 5.119.747 5.119.747
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.877.708 7.858.060 23.735.768 9.646.706 8.307.909 17.954.615
Nakit ve Nakit Benzerleri
11.423.299 7.841.895 19.265.194 3.869.082 8.307.424 12.176.506
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 11.392.185 4.786.017 16.178.202 3.862.763 3.610.471 7.473.234
Bankalar
5.1.3 31.114 3.055.878 3.086.992 6.319 4.696.953 4.703.272
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
345.858 0 345.858 42.228 0 42.228
Devlet Borçlanma Senetleri
331.329 0 331.329 29.732 0 29.732
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.529 0 14.529 12.496 0 12.496
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4.3 3.851.628 0 3.851.628 5.096.478 0 5.096.478
Devlet Borçlanma Senetleri
5.1.4.3 3.851.628 0 3.851.628 5.096.478 0 5.096.478
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.1.4.3 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.1.2.3 256.923 16.165 273.088 638.918 485 639.403
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.1.2.3 256.923 16.165 273.088 638.918 485 639.403
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.434.502 5.607.346 10.041.848 3.881.515 4.847.067 8.728.582
Krediler
5.1.5.6 4.431.394 5.607.346 10.038.740 3.878.400 4.847.067 8.725.467
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
5.1.5.10 105.687 0 105.687 106.736 0 106.736
Özel Karşılıklar (-)
5.1.5.9 -102.579 0 -102.579 -103.621 0 -103.621
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 70.894 0 70.894 59.394 10 59.404
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 10.444 0 10.444 11.064 0 11.064
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
10.444 0 10.444 11.064 0 11.064
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 0 0 0 5.051 0 5.051
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 80.854 37.954 118.808 47.971 22.478 70.449
VARLIKLAR TOPLAMI
20.474.402 13.503.360 33.977.762 13.651.701 13.177.464 26.829.165
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
5.2.1 14.259.456 13.575.509 27.834.965 9.162.510 12.081.389 21.243.899
ALINAN KREDİLER
5.2.3 1.780 0 1.780 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.2 186.632 16.165 202.797 622.002 485 622.487
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
186.632 16.165 202.797 622.002 485 622.487
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.6 37.622 0 37.622 30.343 10 30.353
KARŞILIKLAR
353.690 16.823 370.513 326.281 0 326.281
Genel Karşılıklar
5.2.8.1 235.030 0 235.030 233.044 0 233.044
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.2 80.630 0 80.630 64.695 0 64.695
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.2.8.3 38.030 16.823 54.853 28.542 0 28.542
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 171.174 0 171.174 131.197 0 131.197
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
1.863 0 1.863 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
206.543 30.758 237.301 54.346 153.584 207.930
ÖZKAYNAKLAR
5.2.12.1 5.119.747 0 5.119.747 4.267.018 0 4.267.018
Ödenmiş Sermaye
33.753 0 33.753 33.753 0 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.2.12.8 -68.985 0 -68.985 -107.833 0 -107.833
Kar Yedekleri
2.885.584 0 2.885.584 2.885.584 0 2.885.584
Yasal Yedekler
5.2.12.10 18.058 0 18.058 18.058 0 18.058
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.2.12.11 2.867.526 0 2.867.526 2.867.526 0 2.867.526
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
5.4.10 2.023.618 0 2.023.618 1.209.737 0 1.209.737
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.088.763 0 1.088.763 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
934.855 0 934.855 1.209.737 0 1.209.737
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
20.338.507 13.639.255 33.977.762 14.593.697 12.235.468 26.829.165
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
934.855 524.826
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
38.848 -3.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
38.848 -3.632
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
51.797 -5.196
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.949 1.564
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
973.703 521.194
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-2.455.979 -112.765
Alınan Faizler
1.550.402 999.139
Ödenen Faizler
-462.926 -237.646
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
130.098 75.032
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-153.892 191.630
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.042 1.147
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-129.319 -103.352
Ödenen Vergiler
-264.448 -80.672
Diğer
(VI.1) -3.126.936 -958.043
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.117.050 -1.175.471
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
430.920 -96.204
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.612.559 -763.234
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-262.786 323.934
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-69.138 -89.535
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-42.769 -606.675
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
6.639.313 372.985
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.780
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
32.289 -316.742
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.661.071 -1.288.236
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.245.944 -2.168.477
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-21.699 -829
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.201.012 -5.078.162
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.467.153 2.908.511
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
1.502 2.003
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
9.049 8.015
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
67.740.220 6.471
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-67.738.440 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
7.269 0
Diğer
0 1.544
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.560.065 384.666
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.476.129 -3.064.032
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.013.946 10.781.538
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.490.075 7.717.506
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055683
BIST