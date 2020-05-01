***CIT*** CITIBANK A.Ş( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***CIT*** CITIBANK A.Ş( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarCitibank A.Ş. - Faaliyet Raporu - 31.12.2019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842101BIST