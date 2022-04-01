***CIT*** CITIBANK A.Ş( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
01.04.2022 03:43
***CIT*** CITIBANK A.Ş( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/03/2022
Karar Sayısı
22043
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Citibank Anonim Şirketi'nin
31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yılsonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu
Tekfen Tower, Eski Büyükdere Caddesi, 209, 34394 Levent / İstanbul
Telefon: 212 319 45 00
Faks: 212 319 46 35
www.citibank.com.tr
abdi.dundar@citi.com
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"e göre hazırlanan yılsonu konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır
1. Banka Hakkında Genel Bilgiler
2. Banka'nın Konsolide Olmayan Finansal Tabloları
3. İlgili Dönemde Uygulanan Muhasebe Politikalarına İlişkin Açıklamalar
4. Banka'nın Mali Bünyesine ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler
5. Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
6. Diğer Açıklamalar
7. Bağımsız Denetim Raporu
Bu raporda yer alan konsolide olmayan yılsonu finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
Christopher Anthony Teano
Emre Karter
Yasemin Çıral
Abdi Dündar
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Üyesi
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Finans ve Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Finansal Raporlama Müdürü
Erkan Doğan
Clare Suzanne Wolff
Denetim Komitesi Başkanı
Denetim Komitesi Üyesi
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler
Ad-Soyad/Ünvan: Abdi Dündar /Finansal Raporlamadan Sorumlu Müdür
Tel. N 0 212 319 46 25
Fax. N 0 212 319 46 35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014839
BIST