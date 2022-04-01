***CIT*** CITIBANK A.Ş( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***CIT*** CITIBANK A.Ş( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi31/03/2022Karar Sayısı22043SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıCitibank Anonim Şirketi'nin31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yılsonu Konsolide Olmayan Finansal RaporuTekfen Tower, Eski Büyükdere Caddesi, 209, 34394 Levent / İstanbulTelefon: 212 319 45 00Faks: 212 319 46 35www.citibank.com.trabdi.dundar@citi.comBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"e göre hazırlanan yılsonu konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır1. Banka Hakkında Genel Bilgiler2. Banka'nın Konsolide Olmayan Finansal Tabloları3. İlgili Dönemde Uygulanan Muhasebe Politikalarına İlişkin Açıklamalar4. Banka'nın Mali Bünyesine ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler5. Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar6. Diğer Açıklamalar7. Bağımsız Denetim RaporuBu raporda yer alan konsolide olmayan yılsonu finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.Christopher Anthony TeanoEmre KarterYasemin ÇıralAbdi DündarYönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi ÜyesiGenel Müdür ve Yönetim Kurulu ÜyesiFinans ve Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıFinansal Raporlama MüdürüErkan DoğanClare Suzanne WolffDenetim Komitesi BaşkanıDenetim Komitesi ÜyesiBu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgilerAd-Soyad/Ünvan: Abdi Dündar /Finansal Raporlamadan Sorumlu MüdürTel. N 0 212 319 46 25Fax. N 0 212 319 46 35http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014839BIST