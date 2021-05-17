***CIT*** CITIBANK A.Ş( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
17.05.2021 21:57
***CIT*** CITIBANK A.Ş( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/05/2021
Karar Sayısı
21-047
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936670
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,92
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
18:0510,1203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
10,1203
En Düşük
10,1023
18:0510,0650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1000
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1300
En Düşük
10,0650
18:05498,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,37
|Açılış
|: 498,75
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|9,90
|26.100.318
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|72.887.470
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.971.146
|% 10,00
|
|JANTS
|72,65
|367.321.542
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,20
|22.128.099
|% 9,99
|
|IHGZT
|1,46
|8.913.016
|% -9,88
|
|CEOEM
|9,78
|237.687.459
|% -9,02
|
|EPLAS
|24,16
|1.387.968
|% -7,29
|
|TGSAS
|15,36
|19.032.342
|% -6,80
|
|RODRG
|17,80
|1.361.914
|% -6,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|EREGL
|19,43
|1.416.985.918
|% -2,80
|
|THYAO
|13,36
|744.055.888
|% -0,22
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|KOZAL
|128,50
|669.534.445
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,93
|370.329.129
|% 3,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|GSRAY
|3,36
|479.014.347
|% -5,08
|
|YKBNK
|2,13
|301.838.357
|% 0,95
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0978
|10,1203
|% 0,11
|
|Euro
|10,0550
|10,0650
|% 1,00
|
|Sterlin
|11,7153
|11,7740
|% -1,42
|
|Frank
|9,1659
|9,2212
|% -1,89
|
|Riyal
|2,2095
|2,2206
|% -1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|23,56
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,54
|0,00
|
|B. Petrol
|69,59
|69,59
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AFYON
Yüzde 6.78 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 272, 000 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 69 artarak (% 0.86 ) 1, 258
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, IDEAS, QNBFL, YAPRK, GSDDE, DIRIT, CMBTN, FENER, JANTS, INVEO
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17:58
YAPRK, INVEO, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UTPYA, TGSAS, MRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında