***CJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
10.11.2021 10:00
***CJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [CJF]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 15/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı CJFAk Portföy ÖPY Birinci Serbest (Döviz)Özel Fon Ak Portföy ADOC Serbest (Döviz) Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976757
BIST
11:171.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,85
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.614
11:179,7960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0638
|Açılış
|: 9,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,7987
En Düşük
9,7204
11:1711,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0403
|Açılış
|: 11,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3451
En Düşük
11,2653
11:17574,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,93
|Açılış
|: 574,15
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
574,83
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:17
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,68
|1.872.849
|% 9,69
|
|SOKM
|12,58
|122.341.700
|% 8,35
|
|KERVN
|0,75
|131.395
|% 7,14
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|KLMSN
|10,19
|13.731.319
|% -6,94
|
|DOKTA
|32,88
|4.149.168
|% -6,59
|
|SARKY
|17,09
|26.084.975
|% -6,36
|
|CUSAN
|9,25
|11.198.139
|% -6,28
|
|PETKM
|7,26
|872.465.319
|% 0,00
|
|GARAN
|10,72
|843.769.833
|% 1,32
|
|TSPOR
|6,04
|630.623.367
|% -2,27
|
|THYAO
|18,25
|466.937.591
|% 0,50
|
|SASA
|32,78
|305.530.645
|% 1,86
|
|PETKM
|7,26
|872.465.319
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,04
|630.623.367
|% -2,27
|
|EKGYO
|2,13
|185.537.843
|% 0,47
|
|YKBNK
|3,10
|259.123.727
|% 0,32
|
|GARAN
|10,72
|843.769.833
|% 1,32
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7904
|9,7960
|% 0,66
|
|Euro
|11,3279
|11,3341
|% 0,36
|
|Sterlin
|13,2124
|13,2787
|% 0,45
|
|Frank
|10,6718
|10,7361
|% 0,33
|
|Riyal
|2,5994
|2,6124
|% 0,55
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-7,08
|
|Altın Gr.
|573
|573
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,03
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,55
|