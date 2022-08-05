***CLD*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.08.2022 10:34
***CLD*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İşletme Adı COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez Adresi ACIBADEM MAH. ÇEÇEN SOK. AKASYA A KULE KENT ETABI A BLOK NO:25 ÜSKÜDAR İSTANBUL
İnternet Adresi www.colendimenkul.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ACIBADEM MAH. ÇEÇEN SOK. AKASYA A KULE KENT ETABI A BLOK NO:25 ÜSKÜDAR İSTANBUL 0 216 599 02 46 0 216 599 02 38
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu YATIRIM KURULUŞU
Şirketin Süresi SÜRESİZ
Faaliyet Gösterilen Pazarlar ve Piyasalar PAY PİYASASI, DİĞER MENKUL KIYMETLER
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
KISMİ YETKİLİ ARACI KURUM 26.05.2022 K-023
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 13.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
BÜLENT TEKMEN 9100000 TRY 70
DOLUNAY SABUNCUOĞLU 3900000 TRY 30
TOPLAM 13000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
BÜLENT TEKMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 70
DOLUNAY SABUNCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30
DENİZ DEVRİM CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
BÜLENT TEKMEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052228
BIST