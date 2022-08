***CLD*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CLD*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİşletme Adı COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Merkez Adresi ACIBADEM MAH. ÇEÇEN SOK. AKASYA A KULE KENT ETABI A BLOK NO:25 ÜSKÜDAR İSTANBULİnternet Adresi www.colendimenkul.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksACIBADEM MAH. ÇEÇEN SOK. AKASYA A KULE KENT ETABI A BLOK NO:25 ÜSKÜDAR İSTANBUL 0 216 599 02 46 0 216 599 02 38Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu YATIRIM KURULUŞUŞirketin Süresi SÜRESİZFaaliyet Gösterilen Pazarlar ve Piyasalar PAY PİYASASI, DİĞER MENKUL KIYMETLERYetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıKISMİ YETKİLİ ARACI KURUM 26.05.2022 K-023Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 13.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)BÜLENT TEKMEN 9100000 TRY 70DOLUNAY SABUNCUOĞLU 3900000 TRY 30TOPLAM 13000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)BÜLENT TEKMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 70DOLUNAY SABUNCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30DENİZ DEVRİM CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviBÜLENT TEKMEN YÖNETİM KURULU BAŞKANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052228BIST