***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2022Açıklamalar01.01.2021-31.12.2021 Dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verimiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009994BIST