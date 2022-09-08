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***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

08.09.2022 20:01
***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

30.06.2022 itibarıyla Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061761


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 32,12 291.635.988 % 10,00  
UNLU 6,93 51.057.809 % 10,00  
GRNYO 4,51 2.779.832 % 10,00  
VAKBN 11,78 1.234.068.749 % 9,99  
YONGA 26,90 615.162 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2311 18,2402 % 0,14  
Euro 18,1986 18,2075 % -0,18  
Sterlin 20,8851 20,9899 % -0,39  
Frank 18,6915 18,8041 % 0,55  
Riyal 4,8372 4,8614 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.706 -12,05  
Altın Gr. 1.001 1.001 -6,39  
Cumhuriyet 6.728 6.830 -6,00  
Tam 6.749 6.822 -73,00  
Yarım 3.289 3.335 -33,00  
Çeyrek 1.649 1.667 -20,00  
Gümüş.Ons 18,45 18,47 0,00  
Gümüş Gr. 10,81 10,83 0,00  
B. Petrol 89,09 89,09 1,09  
Seans Raporu 18:05
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