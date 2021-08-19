***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler510.000 -7.947 18.384 31.776 -174.082 -70.747 307.384 49 307.433Transferler-70.747 70.747Dönem Karı (Zararı)-159.926 -159.926 -89 -160.015Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.667 982 -1.685 -1.685Dönem Sonu Bakiyeler510.000 -10.614 19.366 31.776 -244.829 -159.926 145.773 -40 145.733Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler510.000 -11.916 20.219 31.776 -244.829 -168.773 136.477 -228 136.249Transferler-168.773 168.773Dönem Karı (Zararı)-40.120 -40.120 -266 -40.386Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)101 101 101Dönem Sonu Bakiyeler510.000 -11.916 20.320 31.776 -413.602 -40.120 96.458 -494 95.964Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI309.142 -28.482Dönem Karı (Zararı)-40.386 -160.015Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler310.510 -37.804Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5,6 41.590 31.505Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2 -1.563Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 483 436Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -481 -1.999Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.676 1.945Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,13 6.349 962Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 327 983Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler84.123 94.379Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -155 -148Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 84.278 94.353Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri174Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler177.250 -160.929Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler869 -3.001Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-140Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler41.373 170.436Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-75.970 68.519İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.797 -6.355İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-83.767 74.874Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.159 54.953İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8.038 63.076İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)121 -8.123Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-91.530 -12.971Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.924 -696Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler82.199 -15.856İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.921 3.167İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)80.278 -19.023Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.310 -3.553Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler123.890 80.658İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)122.208 79.283İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.682 1.375Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.005 1.115İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.766 -1.733Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4 -6.696Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.762 4.963Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları311.497 -27.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.355 -1.099YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.444 -31.671Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.204 2.765Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5,6 2.204 2.765Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-35.648 -34.436FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-220.719 87.003Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11 1.124.042 874.160Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -1.210.878 -692.952Ödenen Faiz-134.038 -94.353Alınan Faiz155 148YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.979 26.850NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.979 26.850DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8 13.863 8.261DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8 68.842 35.111Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 68.842 13.863Ticari Alacaklar9 477.839 402.352İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 3.393 11.190İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 474.446 391.162Diğer Alacaklar7.815 15.974İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 9 8.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.806 7.927Stoklar589.264 497.253Peşin Ödenmiş Giderler42.791 36.683Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 37Diğer Dönen Varlıklar71.747 73.171ARA TOPLAM1.258.306 1.039.333Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar140.296 122.296TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.398.602 1.161.629DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.492 4.492Diğer Alacaklar89 89İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar89 89Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller27.138 27.138Maddi Duran Varlıklar5 837.944 844.117Kullanım Hakkı Varlıkları2.546 2.825Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 542 948Peşin Ödenmiş Giderler3.244 2.428Ertelenmiş Vergi Varlığı175.468 176.337Diğer Duran Varlıklar2 1TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.051.465 1.058.375TOPLAM VARLIKLAR2.450.067 2.220.004KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 338.136 220.820Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 542.840 713.134Ticari Borçlar219.296 135.657İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 6.253 4.332İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar213.043 131.325Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10.024 5.714Diğer Borçlar134.909 11.019İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 122.208İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.701 11.019Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.139 1.134Kısa Vadeli Karşılıklar13 14.190 11.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9.817 7.636Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar4.373 4.046Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.521 8.288ARA TOPLAM1.268.055 1.107.448Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler10 103.867 87.323TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.371.922 1.194.771UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 944.406 851.027Uzun Vadeli Karşılıklar12 36.943 35.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar36.943 35.130Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler832 2.827TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER982.181 888.984TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.354.103 2.083.755ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar96.458 136.477Ödenmiş Sermaye510.000 510.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.916 -11.916Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.916 -11.916Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.916 -11.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.320 20.219Yabancı Para Çevrim Farkları20.320 20.219Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.776 31.776Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-413.602 -244.829Net Dönem Karı veya Zararı-40.120 -168.773Kontrol Gücü Olmayan Paylar-494 -228TOPLAM ÖZKAYNAKLAR95.964 136.249TOPLAM KAYNAKLAR2.450.067 2.220.004Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat797.424 403.703Satışların Maliyeti-509.936 -326.497TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)287.488 77.206BRÜT KAR (ZARAR)287.488 77.206Genel Yönetim Giderleri-32.051 -23.924Pazarlama Giderleri-44.440 -31.838Araştırma ve Geliştirme Giderleri-16.315 -11.876Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 50.397 36.478Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.528 -3.629ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)237.551 42.417Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.045 857Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-84FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)239.512 43.274Finansman Gelirleri16 155 974Finansman Giderleri16 -279.184 -207.264SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-39.517 -163.016Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-869 3.001Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-869 3.001SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-40.386 -160.015DÖNEM KARI (ZARARI)-40.386 -160.015Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-266 -89Ana Ortaklık Payları-40.120 -159.926Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -2.667Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -2.667Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar101 982Yabancı Para Çevrim Farkları101 982DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)101 -1.685TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-40.285 -161.700Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-266 -89Ana Ortaklık Payları-40.019 -161.611http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959557BIST