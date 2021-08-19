***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 22:43
***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
510.000 -7.947 18.384 31.776 -174.082 -70.747 307.384 49 307.433
Transferler
-70.747 70.747
Dönem Karı (Zararı)
-159.926 -159.926 -89 -160.015
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.667 982 -1.685 -1.685
Dönem Sonu Bakiyeler
510.000 -10.614 19.366 31.776 -244.829 -159.926 145.773 -40 145.733
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
510.000 -11.916 20.219 31.776 -244.829 -168.773 136.477 -228 136.249
Transferler
-168.773 168.773
Dönem Karı (Zararı)
-40.120 -40.120 -266 -40.386
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
101 101 101
Dönem Sonu Bakiyeler
510.000 -11.916 20.320 31.776 -413.602 -40.120 96.458 -494 95.964
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
309.142 -28.482
Dönem Karı (Zararı)
-40.386 -160.015
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
310.510 -37.804
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6 41.590 31.505
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2 -1.563
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 483 436
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -481 -1.999
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.676 1.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,13 6.349 962
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 327 983
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
84.123 94.379
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -155 -148
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 84.278 94.353
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
174
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
177.250 -160.929
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
869 -3.001
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-140
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
41.373 170.436
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.970 68.519
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.797 -6.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-83.767 74.874
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.159 54.953
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.038 63.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
121 -8.123
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-91.530 -12.971
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.924 -696
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.199 -15.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.921 3.167
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
80.278 -19.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.310 -3.553
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.890 80.658
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
122.208 79.283
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.682 1.375
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.005 1.115
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.766 -1.733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4 -6.696
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.762 4.963
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
311.497 -27.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.355 -1.099
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.444 -31.671
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.204 2.765
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5,6 2.204 2.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.648 -34.436
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-220.719 87.003
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.124.042 874.160
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -1.210.878 -692.952
Ödenen Faiz
-134.038 -94.353
Alınan Faiz
155 148
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.979 26.850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.979 26.850
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8 13.863 8.261
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8 68.842 35.111
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
8 68.842 13.863
Ticari Alacaklar
9 477.839 402.352
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.393 11.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 474.446 391.162
Diğer Alacaklar
7.815 15.974
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 9 8.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.806 7.927
Stoklar
589.264 497.253
Peşin Ödenmiş Giderler
42.791 36.683
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 37
Diğer Dönen Varlıklar
71.747 73.171
ARA TOPLAM
1.258.306 1.039.333
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
140.296 122.296
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.398.602 1.161.629
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4.492 4.492
Diğer Alacaklar
89 89
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
89 89
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
27.138 27.138
Maddi Duran Varlıklar
5 837.944 844.117
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.546 2.825
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 542 948
Peşin Ödenmiş Giderler
3.244 2.428
Ertelenmiş Vergi Varlığı
175.468 176.337
Diğer Duran Varlıklar
2 1
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.051.465 1.058.375
TOPLAM VARLIKLAR
2.450.067 2.220.004
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 338.136 220.820
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 542.840 713.134
Ticari Borçlar
219.296 135.657
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 6.253 4.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
213.043 131.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.024 5.714
Diğer Borçlar
134.909 11.019
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 122.208
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.701 11.019
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.139 1.134
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.190 11.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.817 7.636
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.373 4.046
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.521 8.288
ARA TOPLAM
1.268.055 1.107.448
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
10 103.867 87.323
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.371.922 1.194.771
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 944.406 851.027
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 36.943 35.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
36.943 35.130
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
832 2.827
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
982.181 888.984
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.354.103 2.083.755
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
96.458 136.477
Ödenmiş Sermaye
510.000 510.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.916 -11.916
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.916 -11.916
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.916 -11.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.320 20.219
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.320 20.219
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.776 31.776
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-413.602 -244.829
Net Dönem Karı veya Zararı
-40.120 -168.773
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-494 -228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
95.964 136.249
TOPLAM KAYNAKLAR
2.450.067 2.220.004
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
797.424 403.703
Satışların Maliyeti
-509.936 -326.497
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
287.488 77.206
BRÜT KAR (ZARAR)
287.488 77.206
Genel Yönetim Giderleri
-32.051 -23.924
Pazarlama Giderleri
-44.440 -31.838
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-16.315 -11.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 50.397 36.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.528 -3.629
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
237.551 42.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.045 857
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-84
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
239.512 43.274
Finansman Gelirleri
16 155 974
Finansman Giderleri
16 -279.184 -207.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.517 -163.016
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-869 3.001
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-869 3.001
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.386 -160.015
DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.386 -160.015
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-266 -89
Ana Ortaklık Payları
-40.120 -159.926
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -2.667
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -2.667
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
101 982
Yabancı Para Çevrim Farkları
101 982
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101 -1.685
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.285 -161.700
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-266 -89
Ana Ortaklık Payları
-40.019 -161.611
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959557
BIST