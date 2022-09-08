***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.09.2022 19:25
***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
510.000 -11.916 20.219 31.776 -244.829 -168.773 136.477 -228 136.249
Transferler
-168.773 168.773
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
101 -40.120 -40.120 -266 -40.285
Dönem Karı (Zararı)
-40.120 -40.120 -266 -40.386
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
101 101 101
Dönem Sonu Bakiyeler
510.000 -11.916 20.320 31.776 -413.602 -40.120 96.458 -494 95.964
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
710.000 -30.333 38.573 31.776 -414.880 268.888 604.024 -431 603.593
Diğer Düzeltmeler
-11.809 -11.809 -11.809
Transferler
1.675 267.213 -268.888
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68 28.876 776.877 805.685 805.685
Dönem Karı (Zararı)
776.877 776.877 776.877
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-68 28.876 28.808 28.808
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
310 32.628 32.938 431 33.369
Dönem Sonu Bakiyeler
710.000 -30.401 67.449 33.761 -126.848 776.877 1.430.838 1.430.838
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-485.806 309.142
Dönem Karı (Zararı)
776.673 -40.386
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-143.396 310.510
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6 43.126 41.590
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.767 2
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.215 483
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.552 -481
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.559 6.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,13 10.982 6.349
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 577 327
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
170.432 84.123
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.102 -155
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 171.534 84.278
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-13.054 177.250
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.801 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.801 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 62.552 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-433.579 869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.115.801 41.373
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-366.956 -75.970
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-657 7.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-366.299 -83.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.580 8.159
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-84.431 8.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.149 121
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-287.846 -91.530
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-82.663 -6.924
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.632 82.199
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.532 1.921
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-106.164 80.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15.269 4.310
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-282.812 123.890
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-285.920 122.208
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.108 1.682
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
73.903 2.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.484 -4.766
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.420 -4
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-40.904 -4.762
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-482.524 311.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -3.282 -2.355
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.697 -33.444
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
95 2.204
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5,6 95 2.204
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.792 -35.648
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5,6 -23.792 -35.648
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
459.334 -220.719
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.286.164 1.124.042
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -683.414 -1.210.878
Ödenen Faiz
11 -144.518 -134.038
Alınan Faiz
16 1.102 155
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.169 54.979
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.169 54.979
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8 115.202 13.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8 65.033 68.842
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
8 65.033 115.202
Ticari Alacaklar
9 1.243.141 877.401
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 18.077 17.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.225.064 859.981
Diğer Alacaklar
100.808 12.002
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 84.657 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.151 12.002
Stoklar
1.397.257 1.117.963
Peşin Ödenmiş Giderler
133.670 51.103
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.760 0
Diğer Dönen Varlıklar
114.293 100.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
114.293 100.334
ARA TOPLAM
3.056.962 2.274.005
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 0 227.497
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.056.962 2.501.502
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4.492 4.492
Diğer Finansal Yatırımlar
4.492 4.492
Diğer Alacaklar
89 89
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
89 89
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 145.808 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
45.839 45.839
Maddi Duran Varlıklar
5 810.764 832.804
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.350 3.149
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 3.177 566
Peşin Ödenmiş Giderler
716 620
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
716 620
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 615.644 158.381
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.634.879 1.045.940
TOPLAM VARLIKLAR
4.691.841 3.547.442
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 539.184 327.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 1.196.159 790.220
Ticari Borçlar
499.884 557.516
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 70.254 21.722
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
429.630 535.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29.597 14.328
Diğer Borçlar
82.702 365.288
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 66.066 351.760
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.636 13.528
Türev Araçlar
5.801 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
78.470 4.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
78.470 4.567
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 118
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 22.158 15.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.098 9.734
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.060 5.483
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.717 33.458
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.717 33.458
ARA TOPLAM
2.461.672 2.107.762
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
10 0 9.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.461.672 2.117.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 735.496 763.740
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 63.835 62.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
63.835 62.499
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
799.331 826.239
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.261.003 2.943.849
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.430.838 604.024
Ödenmiş Sermaye
710.000 710.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.401 -30.333
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.401 -30.333
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.401 -30.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
67.449 38.573
Yabancı Para Çevrim Farkları
67.449 38.573
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33.761 31.776
Yasal Yedekler
33.761 31.776
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-126.848 -414.880
Net Dönem Karı veya Zararı
776.877 268.888
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -431
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.430.838 603.593
TOPLAM KAYNAKLAR
4.691.841 3.547.442
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
1.920.599 797.424
Satışların Maliyeti
-1.285.761 -509.936
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
634.838 287.488
BRÜT KAR (ZARAR)
634.838 287.488
Genel Yönetim Giderleri
-54.040 -32.051
Pazarlama Giderleri
-94.351 -44.440
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-26.051 -16.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 173.317 50.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.880 -7.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
624.833 237.551
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
144 2.045
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-7 -84
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 62.552 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
687.522 239.512
Finansman Gelirleri
16 1.102 155
Finansman Giderleri
16 -345.530 -279.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
343.094 -39.517
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
433.579 -869
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-23.684 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
457.263 -869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
776.673 -40.386
DÖNEM KARI (ZARARI)
776.673 -40.386
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-204 -266
Ana Ortaklık Payları
776.877 -40.120
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-68 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-68 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28.876 101
Yabancı Para Çevrim Farkları
28.876 101
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.808 101
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
805.481 -40.285
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-204 -266
Ana Ortaklık Payları
805.685 -40.019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061731
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