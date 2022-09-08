***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler510.000 -11.916 20.219 31.776 -244.829 -168.773 136.477 -228 136.249Transferler-168.773 168.773Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)101 -40.120 -40.120 -266 -40.285Dönem Karı (Zararı)-40.120 -40.120 -266 -40.386Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)101 101 101Dönem Sonu Bakiyeler510.000 -11.916 20.320 31.776 -413.602 -40.120 96.458 -494 95.964Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler710.000 -30.333 38.573 31.776 -414.880 268.888 604.024 -431 603.593Diğer Düzeltmeler-11.809 -11.809 -11.809Transferler1.675 267.213 -268.888Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-68 28.876 776.877 805.685 805.685Dönem Karı (Zararı)776.877 776.877 776.877Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-68 28.876 28.808 28.808Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması310 32.628 32.938 431 33.369Dönem Sonu Bakiyeler710.000 -30.401 67.449 33.761 -126.848 776.877 1.430.838 1.430.838Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-485.806 309.142Dönem Karı (Zararı)776.673 -40.386Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-143.396 310.510Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5,6 43.126 41.590Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.767 2Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.215 483Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 8.552 -481Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.559 6.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,13 10.982 6.349Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 577 327Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler170.432 84.123Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -1.102 -155Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 171.534 84.278Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-13.054 177.250Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.801 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5.801 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 62.552 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-433.579 869İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.115.801 41.373Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-366.956 -75.970İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-657 7.797İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-366.299 -83.767Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-88.580 8.159İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-84.431 8.038İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.149 121Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-287.846 -91.530Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-82.663 -6.924Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-57.632 82.199İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48.532 1.921İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-106.164 80.278Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15.269 4.310Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-282.812 123.890İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-285.920 122.208İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.108 1.682Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)73.903 2.005İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.484 -4.766Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.420 -4Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-40.904 -4.762Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-482.524 311.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -3.282 -2.355YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.697 -33.444Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri95 2.204Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5,6 95 2.204Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.792 -35.648Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5,6 -23.792 -35.648FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI459.334 -220.719Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11 1.286.164 1.124.042Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -683.414 -1.210.878Ödenen Faiz11 -144.518 -134.038Alınan Faiz16 1.102 155YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.169 54.979NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.169 54.979DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8 115.202 13.863DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8 65.033 68.842Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 65.033 115.202Ticari Alacaklar9 1.243.141 877.401İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 18.077 17.420İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.225.064 859.981Diğer Alacaklar100.808 12.002İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 84.657 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.151 12.002Stoklar1.397.257 1.117.963Peşin Ödenmiş Giderler133.670 51.103Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.760 0Diğer Dönen Varlıklar114.293 100.334İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar114.293 100.334ARA TOPLAM3.056.962 2.274.005Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10 0 227.497TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.056.962 2.501.502DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.492 4.492Diğer Finansal Yatırımlar4.492 4.492Diğer Alacaklar89 89İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar89 89Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 145.808 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller45.839 45.839Maddi Duran Varlıklar5 810.764 832.804Kullanım Hakkı Varlıkları8.350 3.149Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 3.177 566Peşin Ödenmiş Giderler716 620İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler716 620Ertelenmiş Vergi Varlığı17 615.644 158.381TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.634.879 1.045.940TOPLAM VARLIKLAR4.691.841 3.547.442KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 539.184 327.050Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 1.196.159 790.220Ticari Borçlar499.884 557.516İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 70.254 21.722İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar429.630 535.794Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar29.597 14.328Diğer Borçlar82.702 365.288İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 66.066 351.760İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.636 13.528Türev Araçlar5.801 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)78.470 4.567İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)78.470 4.567Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 118Kısa Vadeli Karşılıklar13 22.158 15.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16.098 9.734Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6.060 5.483Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.717 33.458İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.717 33.458ARA TOPLAM2.461.672 2.107.762Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler10 0 9.848TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.461.672 2.117.610UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 735.496 763.740Uzun Vadeli Karşılıklar12 63.835 62.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar63.835 62.499TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER799.331 826.239TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.261.003 2.943.849ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.430.838 604.024Ödenmiş Sermaye710.000 710.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-30.401 -30.333Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.401 -30.333Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.401 -30.333Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)67.449 38.573Yabancı Para Çevrim Farkları67.449 38.573Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33.761 31.776Yasal Yedekler33.761 31.776Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-126.848 -414.880Net Dönem Karı veya Zararı776.877 268.888Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 -431TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.430.838 603.593TOPLAM KAYNAKLAR4.691.841 3.547.442Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.920.599 797.424Satışların Maliyeti-1.285.761 -509.936TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)634.838 287.488BRÜT KAR (ZARAR)634.838 287.488Genel Yönetim Giderleri-54.040 -32.051Pazarlama Giderleri-94.351 -44.440Araştırma ve Geliştirme Giderleri-26.051 -16.315Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 173.317 50.397Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-8.880 -7.528ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)624.833 237.551Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler144 2.045Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-7 -84Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 62.552 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)687.522 239.512Finansman Gelirleri16 1.102 155Finansman Giderleri16 -345.530 -279.184SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)343.094 -39.517Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri433.579 -869Dönem Vergi (Gideri) Geliri-23.684 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri457.263 -869SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)776.673 -40.386DÖNEM KARI (ZARARI)776.673 -40.386Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-204 -266Ana Ortaklık Payları776.877 -40.120Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-68 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-68 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28.876 101Yabancı Para Çevrim Farkları28.876 101DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.808 101TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)805.481 -40.285Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-204 -266Ana Ortaklık Payları805.685 -40.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061731BIST