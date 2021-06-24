***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
24.06.2021 15:48
***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesi ve eki ile SPK'nın 21.05.2021 sayılı yazısı uyarınca ihraç belgesi ile birlikte yayınlanması istenen başvuru formu ile bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943965
BIST
16:061.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.415
En Düşük
1.405
16:068,6848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0448
|Açılış
|: 75,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 75,1900
|
8,7004
En Düşük
8,6368
16:0610,3950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0846
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
10,3999
En Düşük
10,3104
16:067,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,09
|Açılış
|: 7,29
|
|Önceki Kapanış
|: 7,20
|
7,30
En Düşük
7,18
BIST En Aktif Hisseler16:06
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|276.046
|% 10,00
|
|TKURU
|203,70
|6.789.865
|% 9,99
|
|RTALB
|22,02
|55.924.088
|% 9,99
|
|KENT
|267,50
|3.026.320
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,49
|146.176.418
|% -9,95
|
|TSGYO
|3,18
|15.924.569
|% -5,92
|
|SNKRN
|29,10
|183.836
|% -5,83
|
|SEKFK
|6,27
|17.259.223
|% -5,14
|
|VKGYO
|1,59
|48.413.762
|% -4,79
|
|GARAN
|8,41
|730.607.627
|% 1,69
|
|THYAO
|14,58
|730.156.822
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,13
|523.560.704
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,26
|513.498.528
|% 3,67
|
|KRDMD
|6,69
|389.892.131
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,13
|523.560.704
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,26
|513.498.528
|% 3,67
|
|GARAN
|8,41
|730.607.627
|% 1,69
|
|HALKB
|5,34
|343.570.986
|% 2,10
|
|KRDMD
|6,69
|389.892.131
|% 0,60
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6825
|8,6848
|% 0,52
|
|Euro
|10,3887
|10,3950
|% 0,82
|
|Sterlin
|12,0490
|12,1094
|% 0,17
|
|Frank
|9,4212
|9,4779
|% 0,53
|
|Riyal
|2,3079
|2,3194
|% 0,47
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|4,42
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,13
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|11,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|9,41
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|4,55
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,27
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,08
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|-0,52
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
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16:18TUCLK
Yüzde 6.18 oranında artışla 12.03 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 522, 982 adet işlem
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16:16XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 8, 439.00 milyon TL de
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16:15FADE
Yüzde 5.79 oranında artışla 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 919 adet işlem
-
16:14FRIGO
Yüzde 4.96 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 565, 149 adet işlem
-
16:13DMSAS
Yüzde 9.72 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 265, 850 adet işlem