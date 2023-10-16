***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
16.10.2023 14:29
***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilebilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2023 tarih ve 58/1260 sayılı kararı ile onaylanmış ve Kurul'un 2023/59 sayılı bülteninde yayımlanmıştır. İhraç Belgesi Başvuru Formu, 30 Haziran 2023 tarihli Bağımsız Denetim Raporu ve tarafımıza tebliğ edilen İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur, Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206754
BIST
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16:097.980
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:09
|FMIZP
|316,80
|224.333.391
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.788.092
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.515.435
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|TEKTU
|3,98
|112.794.025
|% -9,55
|
|AVGYO
|7,07
|38.110.733
|% -9,13
|
|BYDNR
|35,44
|73.174.481
|% -9,13
|
|ESCAR
|182,80
|129.185.506
|% -9,01
|
|THYAO
|222,90
|5.142.546.408
|% 0,32
|
|KOZAL
|27,86
|4.974.730.066
|% 1,90
|
|BRSAN
|921,10
|4.061.264.783
|% -7,28
|
|TUPRS
|141,30
|3.961.770.569
|% -3,55
|
|KOZAA
|71,35
|3.223.659.352
|% 4,77
|
|EKGYO
|7,50
|1.765.747.619
|% -1,83
|
|ZOREN
|6,23
|1.371.643.140
|% -0,16
|
|KOZAL
|27,86
|4.974.730.066
|% 1,90
|
|QUAGR
|6,37
|1.011.825.760
|% -5,21
|
|ODAS
|12,89
|1.781.089.933
|% -3,81
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8757
|27,8810
|% 0,42
|
|Euro
|29,4240
|29,4351
|% 0,79
|
|Sterlin
|33,8249
|33,9945
|% 0,64
|
|Frank
|30,7854
|30,9709
|% 0,46
|
|Riyal
|7,4139
|7,4511
|% 0,48
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-14,37
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.720
|-6,17
|
|Cumhuriyet
|11.807
|11.986
|-89,00
|
|Tam
|11.581
|11.659
|232,00
|
|Yarım
|5.808
|5.852
|117,00
|
|Çeyrek
|2.895
|2.926
|58,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,21
|20,23
|-0,08
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|B. Petrol
|91,30
|91,30
|0,41
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Seans Raporu
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16:24BRYAT
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