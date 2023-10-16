Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

16.10.2023 14:29
***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi


***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilebilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/10/2023  tarih ve 58/1260 sayılı kararı ile onaylanmış ve Kurul'un 2023/59 sayılı bülteninde yayımlanmıştır. İhraç Belgesi Başvuru Formu, 30 Haziran 2023 tarihli Bağımsız Denetim Raporu ve tarafımıza tebliğ edilen İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır.  Kamuoyuna duyurulur, Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206754


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:097.980
Değişim :  -1,64% |  -133,30
Açılış :  8.228  
Önceki Kapanış :  8.113  
En Düşük
7.961 En Yüksek
8.252
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 316,80 224.333.391 % 10,00  
MAALT 991,40 9.788.092 % 10,00  
POLTK 12.096,70 65.515.435 % 10,00  
KSTUR 1.041,70 6.184.341 % 10,00  
SNKRN 34,76 5.043.641 % 10,00  
daha fazla
16:09 Alış Satış %  
Dolar 27,8757 27,8810 % 0,42  
Euro 29,4240 29,4351 % 0,79  
Sterlin 33,8249 33,9945 % 0,64  
Frank 30,7854 30,9709 % 0,46  
Riyal 7,4139 7,4511 % 0,48  
daha fazla
16:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.919 -14,37  
Altın Gr. 1.719 1.720 -6,17  
Cumhuriyet 11.807 11.986 -89,00  
Tam 11.581 11.659 232,00  
Yarım 5.808 5.852 117,00  
Çeyrek 2.895 2.926 58,00  
Gümüş.Ons 22,58 22,60 -0,13  
Gümüş Gr. 20,21 20,23 -0,08  
B. Petrol 91,30 91,30 0,41  
Seans Raporu 16:09
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru