***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.06.2022 19:14
***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizce 500.000.000 TL tutarına kadar, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere finansman bonosu / tahvil ihraç edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039837
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -39,02
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
18:0516,6691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1432
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6830
En Düşük
16,5102
18:0517,5491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0227
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
18:05974,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,02
|Açılış
|: 975,06
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,34
|93.295.154
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.625.977
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.829.319
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,90
|11.690.561
|% 9,75
|
|BALAT
|14,20
|1.015.272
|% 9,65
|
|SEKUR
|15,17
|103.677.493
|% -9,11
|
|SNKRN
|21,34
|3.860.056
|% -8,02
|
|SELVA
|8,25
|154.998.896
|% -7,51
|
|IHAAS
|27,20
|30.232.574
|% -6,66
|
|FONET
|12,94
|16.253.125
|% -6,50
|
|THYAO
|48,04
|6.058.034.056
|% -3,07
|
|SISE
|21,42
|1.889.264.290
|% -1,11
|
|EREGL
|27,56
|1.572.637.068
|% -1,01
|
|SAHOL
|20,14
|1.441.327.239
|% -0,49
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,47
|1.147.706.494
|% -3,87
|
|ODAS
|3,05
|711.421.153
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,62
|581.367.764
|% 1,55
|
|TSKB
|2,07
|397.621.108
|% -2,36
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6548
|16,6590
|% 0,81
|
|Euro
|17,5301
|17,5477
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,2464
|20,3479
|% 0,14
|
|Frank
|17,3355
|17,4399
|% 0,68
|
|Riyal
|4,4258
|4,4480
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-2,97
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,07
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.494
|6.620
|28,00
|
|Yarım
|3.183
|3.238
|14,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.618
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,82
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de