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***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.06.2022 19:14
***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 28.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizce 500.000.000 TL tutarına kadar, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere finansman bonosu / tahvil ihraç edilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039837


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MAKIM 18,82 7.625.977 % 9,99  
RODRG 22,30 8.829.319 % 9,96  
DOKTA 34,90 11.690.561 % 9,75  
BALAT 14,20 1.015.272 % 9,65  
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Riyal 4,4258 4,4480 % 0,79  
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Altın Gr. 975 975 6,07  
Cumhuriyet 6.527 6.625 32,00  
Tam 6.494 6.620 28,00  
Yarım 3.183 3.238 14,00  
Çeyrek 1.595 1.618 6,00  
Gümüş.Ons 20,80 20,82 -0,34  
Gümüş Gr. 11,14 11,16 -0,09  
B. Petrol 114 114 2,62  
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