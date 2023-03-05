***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SERMAYE PİYASASI TAHVİL İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.01.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimizce 1.000.000.000 TL tutarına kadar, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere finansman bonosu / tahvil ihraç edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120276BIST