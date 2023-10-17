***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.10.2023 17:47
***CLDNM*** ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizce 1.000.000.000 TL tutarına kadar, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere finansman bonosu / tahvil ihraç edilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Çalık Denim - 30.06.2023_Denetim Raporu.pdf
EK: 2 Çalık Denim Başvuru Formu.pdf
EK: 3 Çalık Denim İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207255
BIST